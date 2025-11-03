Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor

Insulele Maldive au implementat o lege care interzice fumatul tuturor persoanelor persoane născute după ianuarie 2007, devenind singura națiune cu o interdicție „generațională” a tutunului, a anunțat Ministerul Sănătății, citat de Rai News.

Inițiativa, lansată de președintele Mohamed Muizzu la începutul acestui an și care a intrat în vigoare de la 1 noiembrie, „va proteja sănătatea publică și va promova o generație fără tutun”, a declarat ministerul.

„În conformitate cu noua prevedere, persoanelor născute la, sau după 1 ianuarie 2007, li se interzice să cumpere, să utilizeze sau să vândă produse din tutun în Maldive”. „Interdicția se aplică tuturor formelor de tutun, iar comercianții cu amănuntul sunt obligați să verifice vârsta înainte de a vinde.”

Măsura se aplică și vizitatorilor națiunii cu 1.191 de insulițe de corali răspândite pe aproximativ 800 de kilometri, cunoscută pentru turismul său de lux.

Ministerul a declarat că menține şi o interdicție completă asupra importului, vânzării, distribuției, deținerii și utilizării țigărilor electronice și a produselor de vaping, aplicabilă tuturor persoanelor, indiferent de vârstă.

În cazul nerespectării legii şi a vânzării de produse din tutun către un minor se aplică o amendă de 50.000 de rufiyaa (3.200 de dolari), în timp ce pentru utilizarea dispozitivelor de vaping se aplică o amendă de 5.000 de rufiyaa (320 de dolari).

O interdicție generațională similară, propusă în Marea Britanie, este încă în curs de elaborare legislativă, în timp ce Noua Zeelandă, prima țară care a adoptat o interdicție privind fumatul, a abrogat-o în noiembrie 2023, la mai puțin de un an de la introducerea sa.

Material realizat cu sprijinul Rador Radio România