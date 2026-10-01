Insulele pe care SUA și-au testat armele nucleare sunt din nou în atenția ONU, care cere Washingtonului să ia măsuri

Statele Unite trebuie să ia măsuri suplimentare pentru a remedia moștenirea sa nucleară din Insulele Marshall, oferind asistență medicală și declasificând arhivele secrete, îndeamnă un raport al ONU care a fost prezentat joi organismului pentru drepturile omului al organizației internaționale, relatează Reuters.

SUA au efectuat 67 de teste cu arme nucleare în Insulele Marshall, un grup de atoli și insule de corali situate la nivel foarte jos în partea centrală a Oceanului Pacific. Printre testele efectuate între 1946 și 1958 s-a numărat inclusiv „Castle Bravo”, primul test al unei bombe cu hidrogen în care combustibilul pentru treapta de fuziune nucleară a fost solid.

Testul, unul dintre cele mai cunoscute din istoria înarmării nucleare, s-a desfășurat pe atolul Bikini în 1954.

Raportul Biroului ONU pentru drepturile omului notează că aceste teste au avut un cost uman „grav și de lungă durată”, documentul adăugând că nici până în ziua de astăzi nu a fost găsită o soluție echitabilă pentru revendicările formulate.

Misiunea SUA la Geneva și Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Puterea distructivă a bombei cu hidrogen detonate în testul „Castle Bravo”, comparată cu bombele atomice aruncate asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki (stânga) și cea a „Țar Bomba”, testată de URSS, FOTO: Visual Capitalist / Sciencephoto / Profimedia

Statele Unite argumentează că au oferit despăgubiri pentru insule

SUA, care au administrat aceste insule din Pacific după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, au declarat anterior că au soluționat deja pe deplin toate revendicările și că au oferit peste 600 de milioane de dolari comunităților afectate.

„Daunele trebuie reparate”, a insistat însă acum Awa Dabo, Înaltul Comisar Adjunct pentru Drepturile Omului, în fața Consiliului ONU de la Geneva.

Raportul a menționat exemple ale impactului care continuă și în prezent, precum niveluri ridicate de cancer, strămutarea oamenilor din zonele contaminate și stigmatizarea socială persistentă a persoanelor expuse, care sunt numite de localnici „oameni otrăviți”.

Raportul a solicitat SUA să ofere despăgubiri sub forma asistenței medicale și să declasifice toate informațiile referitoare la moștenirea nucleară.

Raportul despre insule, prezentat cu scaunul SUA de la Națiunile Unite vacant

Locuitori din Insulele Marshall, printre care Alson Kelen, care a fost strămutat din Bikini și și-a pierdut ambii părinți din cauza cancerului, s-au adresat Consiliului și au cerut o soluționare semnificativă a acestei moșteniri.

Senatorul David Anitok, reprezentantul Insulelor Marshall, a declarat în fața organismului ONU: „Negarea continuă a unei reparații propriu-zise ne-a obligat să venim în fața acestui Consiliu pentru a cere ajutor”.

Washingtonul s-a retras anul trecut din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, după revenirea la putere a președintelui Donald Trump, Casa Albă invocând o presupusă tendință anti-Israel a acestuia, iar locul SUA era vacant joi.

La începutul acestui an SUA s-au retras de asemenea din zeci de alte instituții internaționale.