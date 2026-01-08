Trump ordonă retragerea SUA din zeci de organizaţii internaţionale, inclusiv agenții ONU

Președintele american Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv ce prevede retragerea Statelor Unite din 66 de organizații internaționale care „nu mai servesc interesele americane”, a anunţat Casa Albă într-un comunicat citat de Reuters.

Casa Albă nu a enumerat organizaţiile, dar a afirmat că acestea promovează „politici climatice radicale, guvernanţă globală şi programe ideologice care intră în conflict cu suveranitatea şi puterea economică a SUA”.

31 dintre aceste organizaţii sunt afiliate Naţiunilor Unite. Potrivit Reuters, printre ele se numără Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), tratatul internațional de bază privind schimbările climatice, care stă la baza negocierilor climatice globale.

Statele Unite vor părăsi, de asemenea, UN Women, organizația care promovează egalitatea de gen și emanciparea femeilor, precum și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), agenția ONU axată pe planificare familială, precum și pe sănătatea mamei și a copilului în peste 150 de țări. SUA și-au redus finanțarea pentru UNFPA anul trecut.

Ce spune Casa Albă

În comunicat, Casa Albă spune că aceste retrageri „vor pune capăt finanţării şi implicării contribuabililor americani în entităţi care promovează agende globaliste în detrimentul priorităţilor SUA sau care abordează probleme importante în mod ineficient, astfel încât banii contribuabililor americani să fie alocaţi în mod optim în alte moduri pentru a sprijini misiunile relevante”.

„Contribuabilii americani au cheltuit miliarde de dolari pentru aceste organizații, cu puține beneficii, în timp ce acestea critică adesea politicile SUA, promovează agende contrare valorilor noastre sau risipesc banii contribuabililor pretinzând că abordează probleme importante fără a obține rezultate reale.

Prin retragerea din aceste entități, președintele Trump economisește banii contribuabililor și redirecționează resursele către prioritățile «America First»”, a transmis Casa Albă.

De la începutul celui de-al doilea mandat, Trump a încercat să reducă finanţarea SUA pentru ONU, a oprit implicarea SUA în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, a prelungit suspendarea finanţării agenţiei palestiniene de ajutor umanitar UNRWA şi a părăsit agenţia culturală a ONU, UNESCO. De asemenea, el a anunţat planuri de a părăsi Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi acordul climatic de la Paris.