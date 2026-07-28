Întâlnire cu miză mare la Casa Albă: Zelenski, față în față acum cu Trump. Liderul ucrainean a anunțat „prioritatea numărul 1” a vizitei

Președintele SUA, Donald Trump, l-a primit marți la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, înaintea funeraliilor organizate pentru senatorul american Lindsey Graham, care a făcut presiuni puternice asupra Washingtonului pentru sprijinirea Kievului în conflictul său cu Rusia, informează Reuters.

Este de așteptat ca Zelenski să aibă o scurtă întâlnire privată cu Trump, cel mai probabil în absența jurnaliștilor, înaintea funeraliilor lui Graham, organizate marți după-amiază (ora Washingtonului), a declarat pentru agenția internațională de presă o sursă familiarizată cu planurile.

🇺🇦🇺🇸Zelenskyy arrived for a meeting with Trump in Washington, according to FREEДОМ from the scene.



📹: Reuters pic.twitter.com/Qk7nB7gZOI — UATV English (@UATV_en) July 28, 2026

Vizita îi oferă lui Zelenski ocazia de a consolida sprijinul militar al SUA într-un moment în care relațiile dintre Washington și Kiev sunt mai calde decât au fost în ultimele luni. Totuși, însă SUA sunt mai degrabă reticente și au amânat acordarea ajutorului pentru Kiev, iar pierderea lui Graham a eliminat unul dintre cei mai influenți susținători ai Ucrainei de la Washington.

Analiștii spun că liderul ucrainean îl va presa pe Trump să-i asigure capacitățile de apărare aeriană de care Ucraina are nevoie urgent și să finalizeze acordul privind dronele.

President Zelenskyy has arrived at the White House for a meeting with President Trump. pic.twitter.com/EYhWFMcVc0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 28, 2026

Cei doi lideri vor discuta, de asemenea, probabil, despre promisiunea făcută de Trump la summitul NATO de la Ankara (Turcia) de a acorda Ucrainei o licență pentru producerea rachetelor interceptoare ale sistemelor antiaeriene Patriot.

După întâlnirea de la Casa Albă, se așteaptă ca Zelenski să meagă la Capitoliul SUA pentru o întâlnire cu senatorii americani.

Veste proastă pentru Ucraina

Vizita președintelui Zelenski are loc pe fondul unei scrisori trimise parlamentarilor americani de către Pentagon, din care reiese că administrația Trump a informat Congresul că nu va cheltui integral suma de 400 de milioane de dolari autorizată pentru ajutorul acordat Ucrainei până în anul fiscal 2029, chiar dacă Kievul se confruntă cu o penurie critică de arme necesare ca să poată respinge atacurile tot mai intense cu rachete rusești.

Democrații și unii dintre colegii republicani ai lui Trump au criticat Pentagonul pentru că a reținut ajutorul destinat Kievului, pe care membrii ambelor partide l-au susținut anul trecut.

Relații îmbunătățite

Zelenski și Trump s-au ciocnit în repetate rânduri în primele luni ale celui de-al doilea mandat al președintelui republican, dar relațiile dintre cei doi s-au îmbunătățit în ultimele luni, pe măsură ce Ucraina a înregistrat succese mai mari în război, inclusiv prin intensificarea atacurilor asupra industriei petroliere ruse.

Graham, un republican din Carolina de Sud care a decedat subit în urma unei afecțiuni cardiace pe 11 iulie, la vârsta de 71 de ani, a fost unul dintre cei mai vizibili aliați ai lui Trump. Era un susținător fervent al apărării, care solicita în mod regulat un rol intervenționist al SUA pe scena mondială și susținea cu tărie Ucraina.

S-a întâlnit cu Zelenski la Kiev cu doar o zi înainte de moartea senatorului, aceasta fiind a zecea vizită pe care politicianul republican a efectuat-o în Ucraina după începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, în 2022. Senatul se pregătește să voteze un pachet bipartizan de noi sancțiuni împotriva Rusiei, pe care Graham a încercat să-l ducă la bun sfârșit în ultimele lui zile de viață.

Graham candida pentru un al cincilea mandat în Senat, după ce câștigase în iunie alegerile primare republicane din Carolina de Sud. Sora acestuia, Darline Graham, a fost numită ca să ocupe funcția până la sfârșitul mandatului deținut de senator și și-a anunțat intenția de a candida pentru un mandat complet de șase ani în noiembrie, cu sprijinul lui Trump.

Mesajul lui Zelenski

La sosirea lui la Washington, Zelenski a afirmat că apărarea antibalistică și cooperarea strategică cu SUA reprezintă „prioritatea numărul unu” pentru întâlnirile cu Trump și echipa președintelui republican.

„Pacea trebuie adusă mai aproape”, a scris liderul de la Kiev, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Un oficial al Casei Albe a declarat, sub protecția anonimatului, că Trump va discuta cu președintele ucrainean despre procesul de pace dintre Rusia și Ucraina.

„Acum este momentul să punem capăt războiului”, a spus oficialul.

Zelenski a discutat săptămâna trecută cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre perspectivele reluării negocierilor de pace cu Moscova și a afirmat că oficialii ucraineni și americani s-ar putea întâlni în Statele Unite în zilele următoare.

Relații reci între SUA și Rusia

În schimb, relațiile dintre Moscova și Washington s-au răcit în ultima perioadă, deși păreau că se vor îmbunătăți după ce Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în Alaska, în august 2025, a relatat anterior AFP.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat luni că ar fi în curs discuții privind un armistițiu aerian. La începutul lunii iulie, acesta susținuse că intensificarea atacurilor ucrainene asupra Rusiei nu ar face decât să „prelungească” războiul.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și depozitelor petroliere rusești, provocând o criză a combustibililor. Aceasta a vizat nave de marfă în Marea Azov și mai multe depozite ale gigantului rus de comerț electronic Wildberries.

La rândul său, Rusia continuă bombardamentele masive și a blocat exporturile agricole maritime ale Ucrainei, lovind în repetate rânduri portul ucrainean Odesa și navele care îl utilizează.

În cadrul unei întâlniri la Manila săptămâna trecută, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat pe omologul său american, Marco Rubio, cu privire la continuarea livrărilor de arme către Ucraina.

Aceasta a fost prima întâlnire dintre cei doi din septembrie 2025 și a durat doar aproximativ treizeci de minute. După aceea, Rubio a reiterat voința Washingtonului de a juca un rol „constructiv” pentru a pune capăt războiului, dar s-a arătat rezervat față de propunerile Moscovei.