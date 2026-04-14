Întâlnire istorică: Primele negocieri directe dintre Israel și Liban din ultimii 43 de ani. Marco Rubio vrea un cadru pentru pace

Marco Rubio și ambasadorii Israelului și Libanului, la Departamentul de Stat din Washington, pe 14 aprilie 2026. FOTO: Jacquelyn Martin / AP / Profimedia

Secretarul de stat american Marco Rubio a găzduit marți, la Washington, o rară întâlnire între reprezentanții Israelului și ai Libanului, declarând că speră ca cele două țări să ajungă la un acord privind un cadru pentru procesul de pace, chiar în contextul în care Israelul continuă războiul împotriva grupării șiite Hezbollah, informează Reuters.

Cele două țări au intrat în primele negocieri directe din 1983 încoace cu agende contradictorii, Israelul excluzând discuțiile privind un armistițiu și cerând Beirutului să dezarmeze Hezbollah, grupare aliniată cu Iranul.

Însă prezența lui Rubio, șeful diplomației americane și consilierul pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, a semnalat dorința Washingtonului de a vedea progrese.

Moment critic în conflictul din Orientul Mijlociu

Întâlnirea are loc într-un moment critic al crizei din Orientul Mijlociu, la o săptămână de la instaurarea unui armistițiu fragil între Statele Unite, Israel și Iran.

Iranul susține că actuala campanie de lovituri aeriene a Israelului asupra țintelor Hezbollah din Liban trebuie inclusă într-un acord de încetare a războiului mai amplu, ceea ce complică negocierile mediate de Pakistan, menite să prevină alte consecințe economice.

Conflictul care a început cu atacurile SUA-Israel asupra Iranului din 28 februarie a dus la cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie, punând presiune pe Trump să găsească o soluție de ieșire.

Rubio a deschis întâlnirea dintre ambasadorul Israelului în SUA, Yechiel Leiter, și omologul său libanez, Nada Hamadeh Moawad, afirmând că speră ca aceste discuții să marcheze începutul unui proces menit să pună capăt definitiv conflictului din Liban și să împiedice Hezbollah, pe care l-a numit „un grup terorist marionetă al Iranului”, să amenințe Israelul.

Întâlnirea marchează o întâlnire rară între reprezentanții unor guverne care au rămas, din punct de vedere tehnic, într-o stare de război de la înființarea Israelului, în 1948.

„Acesta este un proces, nu un eveniment. Este mai mult decât o singură zi. Va dura, dar credem că merită acest efort și este o întâlnire istorică pe care sperăm să o dezvoltăm. Speranța de astăzi este că putem contura cadrul pe baza căruia se poate construi o pace permanentă și durabilă”, a spus Rubio.

Șeful diplomației americane a găzduit aceste discuții de marți pe fondul întrebărilor privind lipsa lui de participare personală la negocierile cu Iranul, președintele republican trimițându-l pe vicepreședintele JD Vance la Islamabad în weekend pentru a conduce delegația de negociatori americani.

Rubio se afla alături de Trump în Florida, urmărind un eveniment de MMA (arte marțiale mixte), în timp ce Vance anunța în Pakistan că discuțiile cu iranienii s-au încheiat fără niciun progres.

Michael Needham, consilier al Departamentului de Stat, Mike Waltz, ambasadorul SUA la Națiunile Unite, și ambasadorul SUA în Liban, Michel Issa, un prieten personal al lui Trump, au participat, de asemenea, la negocierile de marți de la Washington.

Libanul caută să obțină un armistițiu

Președintele libanez Joseph Aoun a afirmat, într-un comunicat publicat pe X la începutul reuniunii, că speră ca aceasta să „marceze începutul sfârșitului suferinței poporului libanez în general și a locuitorilor din sud în special”.

Guvernul libanez condus de Aoun și de prim-ministrul Nawaf Salam a solicitat negocieri cu Israelul, în ciuda obiecțiilor din partea Hezbollah, ceea ce reflectă agravarea tensiunilor dintre gruparea musulmană șiită și oponenții ei.

Hezbollah a deschis focul în sprijinul Teheranului pe 2 martie, declanșând o ofensivă israeliană care a ucis peste 2.000 de persoane și a forțat 1,2 milioane de oameni să-și părăsească locuințele, potrivit autorităților libaneze.

Oficialii libanezi au declarat că ambasadorul Nada Hamadeh Moawad are doar autoritatea de a discuta despre un armistițiu în cadrul întâlnirii de marți.

Însă purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, Shosh Bedrosian, a afirmat că Israelul nu va discuta despre un armistițiu.

Șeful diplomației israeliene, Gideon Saar, le-a spus reporterilor la Ierusalim, înaintea întâlnirii din capitala SUA, că discuțiile se vor concentra pe dezarmarea Hezbollah, care, potrivit acestuia, trebuie să aibă loc înainte ca Israelul și Libanul să poată semna orice fel de acord de pace și să-și normalizeze relațiile.

Saar a afirmat că Hezbollah reprezintă o problemă pentru securitatea Israelului și suveranitatea Libanului, care trebuie rezolvată pentru a duce relațiile într-o fază diferită. „Vrem să ajungem la pace și normalizare cu statul libanez”, a spus el.

Statul libanez încearcă să dezarmeze gruparea Hezbollah pe cale pașnică încă de la războiul dintre această miliție și Israel din 2024. Orice încercare a Libanului de a-l dezarma prin forță riscă să declanșeze un conflict într-o țară devastată de războiul civil din perioada 1975-1990. Măsurile luate împotriva grupării militante de către un guvern susținut de Occident, în 2008, au dus la un scurt război civil.

Actualul guvern a interzis aripa militară a Hezbollahului după ce organizația șiită a deschis focul asupra Israelului luna trecută.