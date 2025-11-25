Întâlnire mai puțin obișnuită SUA-Rusia, la Abu Dhabi, pentru discuții pe planul de pace din Ucraina / Ce spune Kremlinul

O întâlnire rară a oficialilor militari din SUA și Rusia are loc marți la Abu Dhabi, scrie Politico. Tema discuțiilor va fi planul de pace propus de SUA și modificat între timp la Geneva, împreună cu oficialii ucraineni. Kremlinul a declarat că nu a văzut deocamdată varianta revizuită.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, se va întâlni marți cu oficialii ruși la Abu Dhabi pentru a discuta despre planul de pace pentru Ucraina.

Politico scrie că este vorba despre o întâlnire rară între liderii militari ai celor două țări. La discuții nu vor participa participa secretarul de stat Marco Rubio sau alți negociatori americani. Potrivit unui înalt oficial american, Driscoll va prezenta rușilor cadrul de pace negociat duminică între SUA și Ucraina.

Potrivit Reuters, Driscoll, care a aterizat luni seara la Abu Dhabi, a avut timp să vorbească deja cu oficialii ruși – deși este neclar cu cine anume.

Marți dimineață, Kremlinul a anunțat că nu a văzut încă varianta revizuită a planului de pace, elaborată la Geneva de oficialii din SUA și Ucraina, dar a reiterat că era în schimb de acord cu unele dintre propunerile din planul inițial.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu are „nimic de spus” despre discuțiile secretarului Armatei SUA, Dan Driscoll, cu delegația rusă la Abu Dhabi.

„În prezent, singurul important este proiectul american, proiectul (președintelui SUA Donald) Trump. Considerăm că acesta ar putea constitui o bază foarte bună pentru negocieri. Încă aderăm la acest punct de vedere”, a afirmat Peskov.

Misiunea lui Driscoll

Întâlnirea din Abu Dhabi marchează un pas important în ultima inițiativă a administrației Trump de a pune capăt războiului.

Driscoll prezintă rușilor un nou proiect care reduce planul inițial de pace al SUA de la 28 de puncte la aproximativ 19, modificând unele propuneri considerate a fi favorabile Moscovei și lăsând chestiunile majore în așteptare – pentru a fi decise de Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Driscoll – ajuns în mod surprinzător în postura de nou negociator internațional – a aterizat luni seara la Abu Dhabi. El a petrecut o parte din săptămâna trecută la Kiev, unde s-a întâlnit cu Zelenski și zeci de ambasadori, înainte de a merge cu Marco Rubio la Geneva pentru discuții cu Ucraina.

Rubio și negociatorul șef al lui Trump pentru Ucraina, Steve Witkoff, s-au întors la Washington. Jared Kushner, ginerele lui Trump și un alt negociator, s-a întors și el în SUA, în timp ce comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, s-a îndreptat spre Bruxelles pentru a informa aliații NATO.

De la 28 la 19 puncte

Rămâne de văzut care va fi reacția Moscovei la plan.

Oficialii ruși și-au exprimat clar cerințele în mod repetat, iar propunerea inițială a SUA era în concordanță cu unele dintre aceste puncte.

Planul de pace în 28 de puncte prevedea limitarea dimensiunii armatei ucrainene, interzicerea aderării țării la NATO și cedarea către Rusia a întregii regiuni Donbas, inclusiv zonele pe care forțele Moscovei nu au reușit să le cucerească în cei patru ani de invazie a Ucrainei.

Kievul și partenerii NATO au respins aceste prevederi.

Reuniune a „coaliției de voință”

Reprezentanți ai Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei și ai altor instituții ale UE s-au întâlnit separat cu americanii și ucrainenii în weekend, după ce cele două țări au purtat discuții.

„Nu suntem siguri ce va urma, dar s-au înregistrat unele progrese la Geneva”, a declarat un diplomat european. „Mai este un drum lung de parcurs, iar rușii vor exercita cu siguranță presiuni”, a spus acesta, citat de Politico.

O reuniune de ultim moment a „coaliției de voință”, un grup de aproximativ 50 de țări care s-au angajat să sprijine Ucraina, va avea loc virtual marți pentru a discuta negocierile și a coordona un nou sprijin militar pentru Ucraina.

Nicușor Dan va participa și el la această reuniune, în format de videoconferință, potrivit administrației prezidențiale.

Secretarul Armatei a sosit inițial la Kiev cu o cerere categorică pentru Zelenski — să accepte propunerea de pace în 28 de puncte a administrației Trump până joi – Ziua Recunoștinței, altfel SUA ar putea retrage sprijinul militar, potrivit uneia dintre persoanele informate cu privire la întâlniri.