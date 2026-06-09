Întâlnire-surpriză între Bad Bunny și Papa Leon pe stadionul Bernabéu din Madrid. Punctul comun al celor doi: Donald Trump

Papa Leon a avut luni seară o scurtă întâlnire privată cu cântărețul portorican Bad Bunny, pe stadionul Bernabéu din Madrid, în timp ce amândoi se aflau în Spania, a anunțat marți Vaticanul, precizând că nu intenționează să publice fotografii de la întâlnire.

Potrivit unui comunicat al Vaticanului, papa s-a întâlnit cu starul reggaetonului, al cărui album „Debí Tirar Más Fotos” („Ar fi trebuit să fac mai multe fotografii”) a câștigat premiul pentru Albumul Anului la ediția din acest an a premiilor Grammy. La întâlnire au participat și membrii familiei artistului, precum și alte persoane.

Papa le-a adresat un scurt salut înainte de a părăsi stadionul, se mai arată în comunicat, potrivit Reuters.

Papa Leon, care a stârnit nemulțumirea președintelui american Donald Trump la începutul acestui an după ce a criticat războiul din Iran, se află într-un turneu de o săptămână în Spania, unde a avertizat că intensificarea conflictelor a împins lumea într-o „criză profundă”.

Întâmplător, faptul că l-au iritat pe Trump este un lucru pe care papa și Bad Bunny îl au în comun.

Cântărețul, al cărui nume real este Benito Antonio Martínez Ocasio, a criticat în repetate rânduri politicile dure antiimigrație promovate de Trump și a susținut-o pe fosta vicepreședintă Kamala Harris, candidata Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2024.

Bad Bunny a fost cap de afiș al spectacolului din pauza Super Bowl din februarie, aducând limba spaniolă și ritmurile reggaeton pe scena unuia dintre cele mai urmărite evenimente sportive din Statele Unite.

Trump a catalogat atunci spectacolul drept „absolut îngrozitor” și „o insultă la adresa măreției Americii”.

Papa Leon, în „concurenţă” cu Bad Bunny în Spania: „Cred că mulţi aleg să-l vadă pe el”

Vedeta portoricană Bad Bunny va susţine două concerte din cadrul turneului său spaniol, care cuprinde 10 spectacole, în capitala Madrid.

Leon a recunoscut farmecul lui Bad Bunny atunci când s-a referit la relatările anecdotice privind o nouă trezire spirituală, în special în rândul tinerilor din Spania. Pontiful american a spus că înţelege că tinerii simt o lipsă de sens în vieţile lor şi a sugerat că vizita sa ar putea contribui la „trezirea” a ceva în ei.

„Dacă li s-ar pune întrebarea «Vrei să mergi să-l vezi pe Bad Bunny sau vrei să mergi să-l vezi pe Papă?», cred că mulţi ar alege să-l vadă pe Bad Bunny”, a spus el. „Dar cred că vor fi şi câţiva care vor veni să-l vadă pe Papă. Şi asta spune ceva, ştii”.