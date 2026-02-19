Întâlnirea cu Moody’s a decurs foarte bine. Costul României cu dobânzile a scăzut de la 8,5% la 6,37%, spune șeful Trezoreriei

„Întâlnirea cu Moody’s de la Guvern a decurs foarte bine. A fost o întâlnire în cadrul vizitelor regulate pe care agențiile le fac înaintea luării unei decizii. Moody’s va avea o decizie pe România în 6 martie”, a spus joi Ștefan Nanu, șeful Departamentului Trezoreriei și Datoriei Publice.

Prezent la „Maratonul stabilităţii economice” de la PrimaNews, Nanu a spus cum decurg vizitele agențiilor de rating. „Au întâlnirile obișnuite cu Finanțele, cu Banca Națională, cu alte instituții, cu sectorul privat. Discutăm despre evoluții, discutăm despre impactul măsurilor de consolidare fiscale, discutăm despre ce va fi în viitor. Au fost apreciativi la ce s-a întâmplat în ultimele luni”, a explicat șeful Trezoreriei.

El a mai spus că până și decizia de ieri a CCR s-a văzut aproape imediat în piață.

Dacă se mențin măsurile și se continuă această ajustare, automat va conduce la costuri și mai mici și automat la economii din perspectiva dobândilor pe termen lung, crede Nanu.

Acesta admite că e o diferență enormă în modul în care România e percepută acum față de cum eram percepuți la începutul verii trecute. „Atunci, toată lumea cu care discutam- de la agenții de rating, investitori locali, investitori externi de pe diferite piețe, analiști- absolut toți erau îngrijorați. Practic, fiecare măsură din fiecare pachet de consolidare fiscală a marcat un moment pozitiv. Și asta se traduce, din punct de vedere al costurilor de finanțare, prin reduceri de dobânzi foarte mari”, a spus șeful Trezoreriei

Măsurile actualului Guvern au fost foarte clare, ferme și semnificative. Și automat toate agențiile au confirmat ratingul Românei, chiar dacă schimbarea perspectivei (în prezent România are perspectivă negativă) nu se poate ridica atât de ușor.

„Agențiile de rating au experiență în privința României. Că una dintre problemele noastre a fost lipsa de consecvență. Iar ei vor să vadă că lucrurile continuă. Că lucrurile bune continuă și în 2026 și vor vrea să vadă și ce se întâmplă dincolo de 2026. Perspectiva negativă nu cred că va fi schimbată în prima parte a anului, spune Nanu

El susține că agențiile trebuie să se vadă și cu ce buget vine România. În opinia lui e foarte important să fie un buget credibil și să ai și o execuție bugetară care să confirme traiectoria bună.

Foarte importantă este stabilitatea politică pentru agenții, spune șeful Trezoreriei, mai ales stabilitatea politică pe un program care continuă ajustarea. O stabilitate politică care confirmă în mod constant că trendul se va menține este decisivă

„Cât privește costul României cu dobânzile, dacă ne comparăm cu mai- iunie 2025, avem la lei o reducere de la niveluri de 8- 8,5% la niveluri spre 6,37%. Deci, înseamnă două puncte procentuale în jos în mai puțin de un an. E o reducere semnificativă”, a mai spus Ștefan Nanu