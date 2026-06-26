Întârzieri pe cale ferată din cauza temperaturilor extreme. Anunțul făcut de CFR Călători

CFR Călători a avertizat vineri că cei care circulă în acest sfârșit de săptămână cu trenul ar trebuie să se așteptate la posibile întârzieri din cauza temperaturilor extrem de ridicate anunțate de meteorologi, după ce administratorul infrastructurii feroviare – CFR SA – va aplica restricții de viteză.

„În contextul avertizărilor meteorologice de caniculă și disconfort termic accentuat emise astăzi, 26 iunie 2026, de Administrația Națională de Meteorologie, CFR Călători informează publicul că temperaturile extreme pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză impuse pe rețeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, în scopul protejării infrastructurii și al desfășurării traficului în condiții de siguranță. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători”, se arată într-un comunicat al companiei, citat de Agerpres.

La ora transmiterii acestei știri, cea mai mare întârziere înregistrată în Gara de Nord (100 de minute) este cea a unui tren care vine de la Pitești. Și alte garnituri programate să ajungă în Capitală vineri, la prânz, nu vor sosi la timp.

CFR Călători a precizat că folosește întregul parc de material rulant echipat constructiv cu instalații de climatizare și dă asigurări că depune toate eforturile pentru menținerea acestora în stare optimă de funcționare.

Potrivit sursei citate, înainte de plecarea fiecărui tren, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice și funcționale, iar pentru perioada cu temperaturi extreme au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanță, precum: înlocuirea filtrelor de aer; curățarea componentelor instalațiilor de climatizare cu jet de apă și aer sub presiune; verificarea presiunii agentului frigorific; însoțirea anumitor trenuri de către electricieni de vagoane, pe rutele și în intervalele orare cu temperaturi foarte ridicate; intervenții operative în stațiile unde există personal tehnic specializat.

„La temperaturi exterioare care depășesc 35 grade la umbră – echivalentul unor valori de aproximativ 50 – 80 grade C în zonele expuse direct radiației solare, în proximitatea trenurilor – instalațiile de climatizare pot funcționa cu eficiență redusă sau pot trece automat în regim de ventilație pentru protejarea echipamentelor împotriva avariilor. Aceste situații sunt generate de condiții meteorologice extreme care pot depăși limitele constructive de funcționare ale instalațiilor”, au explicat reprezentanții transportatorului feroviar de călători.

Pentru desfășurarea călătoriei în condiții cât mai bune, CFR Călători a recomandat pasagerilor: să se hidrateze corespunzător și să aibă permanent la îndemână apă; să dețină medicația necesară, în cazul unor afecțiuni medicale; să anunțe imediat personalul de tren dacă se simt rău sau observă un alt pasager care are nevoie de asistență.

În sezonul estival, CFR Călători spune că utilizează întregul parc de material rulant disponibil din punct de vedere tehnic, cu prioritate pe rutele cu trafic intens. Pentru evitarea aglomerației și alegerea celor mai convenabile variante de călătorie, reprezentanții companiei recomandă, de asemenea: planificarea din timp a deplasărilor; utilizarea tuturor trenurilor disponibile în graficul de circulație; achiziționarea biletelor cu anticipație, acestea putând fi cumpărate cu până la 30 de zile înainte de efectuarea călătoriei.

Biletele pot fi achiziționate prin următoarele canale: online, pe site-ul www.cfrcalatori.ro; prin aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, disponibilă în Google Play, App Store și Huawei AppGallery; de la automatele de vânzare din principalele gări; de la casele de bilete și agențiile de voiaj CFR Călători.