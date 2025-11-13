Înțelegerea dintre Trump și Orban privind importurile de gaze rusești, un acord cu o durată limitată. Avertisment pentru electoratul maghiar de la un apropiat al premierului

Exceptarea obţinută de Ungaria de la sancţiunile SUA (privind achiziţiile de gaze ruseşti) va rămâne în vigoare atât timp cât Viktor Orban este prim-ministru al Ungariei, iar Donald Trump este preşedinte al SUA, a declarat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI, transmite Agerpres.

Szijjarto, aflat în vizită în capitala bulgară Sofia, a afirmat că important este că (cei doi lideri) „şi-au dat mâna în această privinţă săptămâna trecută; a o pune în scris este doar o chestiune tehnică, birocratică”.

Ministrul ungar de externe a menţionat că, dacă Orban nu ar fi ajuns la un acord la Washington săptămâna trecută şi dacă Ungaria nu ar fi obţinut o excepţie pentru achiziţiile de gaze naturale şi ţiţei, preţurile la energie din Ungaria s-ar fi triplat până la Crăciun.

„Prim-ministrul şi preşedintele Donald Trump au convenit că Ungaria va fi exceptată de la sancţiunile SUA privind achiziţionarea de ţiţei şi gaze naturale din Rusia. Acesta este esenţialul”, a subliniat el.

Declarația lui Szijjarto privind menținerea exceptării doar pe perioada cât Viktor Orban va fi prim-ministru survine cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare din Ungaria. Sondajele arată că partidul premierului riscă să piardă puterea.

Alegerile vor avea loc probabil în aprilie, iar noul partid de centru-dreapta și pro-UE Tisza al lui Peter Magyar, un fost apropiat al guvernului, conduce în majoritatea sondajelor de opinie.

Magyar l-a acuzat pe Viktor Orban că se află la conducerea unui guvern tot mai autoritar și corupt, acuzație respinsă de guvern.