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Actualitate

„Inteligența artificială generală a sosit”: Șeful Nvidia face o afirmație uimitoare. Reacție imediată

Sebastian Jucan
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Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a făcut o declarație uimitoare duminică, susținând că omenirea a intrat în era inteligenței artificiale generale (AGI).

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