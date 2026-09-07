„Inteligența artificială generală a sosit”: Șeful Nvidia face o afirmație uimitoare. Reacție imediată

„GPT-6 Astra, antrenat pe aproximativ 100.000+ de sisteme NVIDIA Grace Blackwell NVLink72. De la ChatGPT la o1 și apoi la Astra în 4 ani. AGI a sosit. Felicitări echipei @OpenAI”, a scris pe platforma „X” Huang, directorul general (CEO) al producătorului de cipuri din Silicon Valley care a devenit cea mai valoroasă companie din lume datorită „boom”-ului tehnologiei inteligenței artificiale.

Nvidia are în prezent o capitalizare pe bursă americană de peste 5,5 trilioane (5.500 de miliarde) de dolari.

GPT-6 este cea mai nouă familie de modele de inteligență artificială dezvoltată de OpenAI, compania din spatele ChatGPT. „Astra” este primul model din familia GPT-6 care a fost lansat, el fiind totodată cel mai puternic și cel mai scump de până acum.

Ce este inteligența artificială generală (AGI)?

Deși există mai multe moduri de a defini inteligența artificială generală (AGI) iar subiectul este unul care naște polemici inclusiv printre cercetători, cel mai simplu și clar mod de a o privi este acel stadiu teoretic din dezvoltarea tehnologiei AI în care sistemele ajung să poată realiza la fel de bine sau chiar mai bine orice sarcină cognitivă pe care o poate realiza o ființă umană.

Sam Altman, CEO-ul OpenAI a declarat la rândul său într-un interviu acordat podcastului „Relentless” luna trecută că „acum suntem, practic, în singularitate” – un alt termen înțeles ca a se referi la inteligența artificială generală.

După cum nota însă și HotNews într-un articol publicat la momentul respectiv, aproape nimeni din domeniul AI nu este în asentiment cu Altman în această privință, chiar dacă alte voci au vorbit despre posibila atingere a „singularității” în câțiva ani. De exemplu, laureatul Nobel Demis Hassabis, CEO-ul DeepMind, a declarat în luna mai că omenirea se află la „poalele singularității”, după cum a amintit Business Insider după comentariile făcute de Altman.

OpenAI a prezentat noul său model „Astra” joia trecută. Compania care se pregătește să se listeze pe bursa americană l-a numit „cel mai inteligent și mai bine aliniat model din lume” și a afirmat că acesta este capabil să realizeze „cele mai solicitante activități profesionale, cu o viteză, precizie și capacitate de judecată fără egal”.

Greg Brockman, președintele OpenAI, a declarat joi, într-o convorbire cu reporterii: „Bine ați venit în era AGI”.

Ce înțelege șeful Nvidia prin „inteligență artificială generală”?

OpenAI folosește o definție proprie pentru AGI, cu o nuanță importantă legată de sarcinile pe care le poate realiza la nivel superior oamenilor. Potrivit acesteia, AGI se referă la „sisteme extrem de autonome care depășesc oamenii în majoritatea activităților cu valoare economică” (deci nu în toate sarcinile cognitive generale).

În ceea ce-l privește pe Jensen Huang, este mai puțin clar cum definește acesta termenul. În 2023 el a descris AGI drept un software capabil să treacă teste care aproximează inteligența umană normală la un nivel rezonabil de competitiv. Potrivit Mashable, el afirmă atunci la New York Times DealBook Summit, că se așteaptă ca inteligența artificială să atingă acest prag în decurs de cinci ani.

Mai recent, șeful Nvidia a declarat în luna aprilie într-un interviu acordat pentru podcastul găzduit de Lex Fridman: „Cred că este acum. Cred că am atins AGI”.

După cum subliniază site-ul Qubic, Huang a evitat însă în mod deliberat orice fel de explicație riguroasă sau dezbatere cu privire la ceea ce înseamnă de fapt AGI. Definiția sa pentru aceasta a părut mai degrabă o afirmație de marketing: un sistem de inteligență artificială capabil să construiască o companie în valoare de un miliard de dolari.

Critici imediate după noile comentarii făcute de Jensen Huang

Gary Marcus, un cercetător important în domeniul inteligenței artificiale și critic al modului în care companiile din Silicon Valley lucrează la dezvoltarea acesteia, a reacționat imediat la noile comentarii făcute de șeful Nvidia.

„Huang nu a oferit nicio dovadă și nicio definiție, ceea ce mie îmi pare un efort de preluare a unei întrebări științifice prin decret corporativ”, a scris Marcus pe canalul său Substack. „Declararea victoriei fără o definiție nu face decât să tulbure și mai mult apele”, a subliniat el.

Marcus a amintit în comentariile sale de definția AGI la care a lucrat alături de numeroși alți cercetători, inclusiv împreună cu Yoshua Bengio, cel mai citat om de știință din lume. Marcus consideră că „Astra” îndeplinește doar unul sau două dintre criteriile formulate de aceștia și că este la „mare distanță” de restul.

Acestea sunt: