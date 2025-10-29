Nvidia stabilește un nou record istoric pe bursă și îl face pe directorul său unul dintre cei mai bogați oameni din lume

Nvidia a făcut istorie miercuri, devenind prima companie din istorie care a atins o valoare de piață de 5 trilioane (5.000 de miliarde) de dolari, impulsionată de o nouă creștere susținută spectaculoasă care i-a consolidat poziția în centrul „boom”-ului global al inteligenței artificiale (AI), transmite Reuters.

Această bornă subliniază transformarea uimitoare a companiei dintr-un proiect de nișă, specializat în cipuri grafice, într-o veritabilă coloană vertebrală a industriei mondiale de AI – transformare care l-a propulsat pe directorul general Jensen Huang la statutul de vedetă a Silicon Valley și a făcut din cipurile sale avansate un punct sensibil în rivalitatea tehnologică dintre Statele Unite și China.

De la lansarea ChatGPT în 2022, prețul acțiunilor Nvidia s-a înmulțit de 12 ori, în timp ce „febra” AI a propulsat S&P 500, unul dintre indicii de referință ai bursei americane, la maxime istorice și alimentând o dezbatere despre posibilitatea ca evaluările ridicate din sectorul tehnologic să fie rezultatul unei „bule” pe piețele financiare.

Noua bornă, atinsă la doar trei luni după ce Nvidia a depășit pragul de 4 trilioane de dolari, depășește valoarea totală a pieței criptomonedelor și este aproximativ jumătate din dimensiunea principalului indice bursier european, Stoxx 600.

Prețul acțiunilor Nvidia a crescut din nou după anunțarea unor comenzi de 500 de miliarde de dolari

„Faptul că Nvidia a atins o capitalizare de 5 trilioane de dolari este mai mult decât o bornă; este o declarație – Nvidia a trecut de la statutul de producător de cipuri la cel de creator de industrie”, a declarat Matt Britzman, analist principal de acțiuni la Hargreaves Lansdown, companie care deține acțiuni Nvidia.

„Piața continuă să subestimeze dimensiunea oportunității, iar Nvidia rămâne una dintre cele mai bune modalități de a beneficia de valul AI”, a mai spus acesta.

Acțiunile companiei cu sediul în Santa Clara, California, au crescut cu 4,6% după o serie de anunțuri recente care i-au consolidat dominația în cursa pentru AI.

Huang a dezvăluit marți comenzi pentru cipuri AI în valoare de 500 de miliarde de dolari și a anunțat planul de a construi șapte supercomputere pentru guvernul Statelor Unite.

Între timp, președintele Donald Trump este așteptat să discute despre cipul Blackwell al Nvidia cu președintele chinez Xi Jinping joi. Vânzările acestui cip de înaltă performanță au fost un punct major de tensiune între cele două țări, din cauza restricțiilor de export impuse de Washington.

Șeful Nvidia a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din lume

La prețul actual al acțiunilor Nvidia, participația directorului Jensen Huang în companie ar valora aproximativ 179,2 miliarde de dolari, potrivit documentelor de reglementare și calculelor Reuters. El este al optulea cel mai bogat om din lume, conform listei Forbes a miliardarilor.

Născut în Taiwan și crescut în Statele Unite de la vârsta de nouă ani, Huang conduce Nvidia din 1993, anul în care a fondat-o. Sub conducerea sa, procesoarele H100 și Blackwell au devenit motoarele din spatele modelelor lingvistice de mari dimensiuni (LLM) care alimentează instrumente precum ChatGPT și tehnologiile de la xAI, compania lui Elon Musk din domeniul inteligenței artificiale.

Deși Nvidia rămâne liderul incontestabil al cursei AI, giganți tehnologici precum Apple și Microsoft au depășit, de asemenea, pragul de 4 trilioane de dolari în valoare de piață în ultimele zile.

Analiștii spun că această ascensiune reflectă încrederea investitorilor în cheltuielile continue pentru AI, deși unii avertizează că evaluările devin exagerate.

„Expansiunea actuală a AI se bazează pe câțiva jucători dominanți care își finanțează reciproc capacitatea. În momentul în care investitorii vor începe să ceară randamente efective de numerar, în loc de noi anunțuri privind capacitatea, unele dintre aceste mecanisme s-ar putea bloca”, afirmă Matthew Tuttle, directorul companiei Tuttle Capital Management.

Ponderea mare a companiilor tehnologice în indicii S&P 500 și Nasdaq 100 le oferă acestora o influență amplă asupra piețelor globale.

Nvidia urmează să își publice rezultatele trimestriale pe 19 noiembrie.

Cipul de negociere geopolitică

Dominația Nvidia pe piața cipurilor pentru AI a atras atenția autorităților de reglementare din întreaga lume, restricțiile americane la exportul de cipuri avansate transformând Nvidia într-un pion esențial în strategia Washingtonului de a limita accesul Chinei la tehnologia AI.

„Nvidia și-a adus povestea la Washington nu doar pentru a educa, ci și pentru a câștiga influență în fața guvernului SUA”, afirmă Bob O’Donnell de la TECHnalysis Research. Potrivit acestuia, cei de la Nvidia „au reușit să atingă majoritatea celor mai fierbinți și influente subiecte din tehnologie” în discuțiile cu administrația de la Casa Albă.

Conferința pentru dezvoltatori de marți a servit și ca platformă pentru ca Huang să meargă pe o sârmă geopolitică subțire.

El a lăudat politicile „America First” ale lui Trump pentru accelerarea investițiilor interne în tehnologie, avertizând însă că excluderea Chinei din ecosistemul Nvidia ar putea limita accesul Statelor Unite la jumătate dintre dezvoltatorii de AI din lume.

Rivali precum Advanced Micro Devices (AMD) și mai multe startup-uri bine finanțate încearcă să conteste dominația Nvidia pe piața cipurilor AI de înaltă performanță, dar compania rămâne alegerea principală a industriei.