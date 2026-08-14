Intențiile Chinei privind „drumul arctic al mătăsii”, un pericol pentru mediu, susțin ONG-urile

Un armator chinez urmează să lanseze sâmbătă şi până în octombrie o primă legătură regulată de transport de containere spre Europa prin Arctica, în pofida îngrijorărilor legate de impactul unui trafic comercial crescut asupra topirii gheţii, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Compania Sea Legend a efectuat deja în 2025 o primă cursă maritimă directă cu port-container între China şi Europa prin Ruta Maritimă de Nord (NSR), de-a lungul coastelor ruseşti.

Nava plecase atunci din portul chinezesc Ningbo (est) şi ajunsese în portul englez Felixstowe (sud-est) în 20 de zile, potrivit companiei, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din timpul necesar pentru a parcurge traseul spre sud prin Oceanul Indian, Canalul Suez şi Marea Mediterană.

Primul serviciu regulat de transport în Arctica

Sea Legend intenţionează să devină prima companie care va opera timp de şapte săptămâni şi până pe 3 octombrie un serviciu regulat de transport de containere spre Europa, cu plecare în fiecare sâmbătă.

Nava sa „Dubai Tower” va pleca din Ningbo în direcţia Felixstowe în noaptea de sâmbătă spre duminică, a declarat un angajat al portului Ningbo-Zhoushan, vineri pentru AFP.

Fereastra reţinută „corespunde în general perioadei în care sperăm că navele pot să parcurgă traseul fără ajutorul spărgătoarelor de gheaţă”, explică într-o notă Niels Rasmussen, analist şef la asociaţia maritimă Bimco.

Alte companii de transport maritim au tranzitat deja prin Arctica, prima traversare de acest fel fiind realizată în 2018 de către firma daneză Maersk.

Această rută suscită mult interes, iar NSR a înregistrat un număr record de 23 de traversări în 2025 (faţă de 15 în anul precedent), potrivit unei analize realizate de asiguratorul Allianz Commercial, publicată în iunie.

„Ar putea avea consecințe devastatoare”

Însă alte companii, precum CMA CGM şi Hapag-Lloyd, cu sediul în Franţa şi, respectiv, în Germania, au semnat un angajament de a evita rutele arctice, inclusiv Ruta Maritimă de Nord (NSR).

„Creşterea traficului maritim pe rutele arctice prezintă un risc considerabil şi ar putea avea consecinţe devastatoare asupra mediului”, avertizează pe site-ul său ONG-ul Ocean Conservancy, la originea acestei iniţiative de angajament din partea armatorilor şi a marilor branduri.

Cu toate acestea, mai mulţi analişti susţin că Arctica ar urma să devină o cale de tranzit strategică, în special pentru China, care şi-a exprimat în 2018 ambiţiile privind „un drum polar al mătăsii”.

Deocamdată, navele Sea Legend ar urma să transporte mai puţin de 0,5% din volumul săptămânal de containere dinspre Asia de Est şi de Sud-Est către Europa de Nord, precizează Niels Rasmussen.

Având în vedere durata de câteva săptămâni a acestui serviciu, „acesta reprezintă mai puţin de 0,1% din volumul anual de containere transportabile între aceste două regiuni”, adaugă el.