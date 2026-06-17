Interdicție bizară în peninsula Crimeea, după valul de atacuri ucrainene

Autoritățile instalate de Moscova în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, au interzis folosirea vehiculelor motorizate, precum scuterele, ATV-urile și motocicletele, pe timp de noapte, motivând că zgomotul pe care îl produc seamănă cu cel al atacurilor cu drone, scrie Reuters.

Serghei Aksionov, guvernatorul peninsulei numit de Rusia, a declarat că interdicția, pe care a numit-o o măsură temporară pentru protejarea instalațiilor militare și a altor obiective importante, va fi în vigoare între orele 20:00 și 06:00, începând de miercuri.

„Zgomotul scuterelor afectează funcționarea sistemelor de apărare. Motoarele lor sună similar (cu dronele)”, a declarat marți, separat, pe Telegram, Oleg Kriuchkov, consilierul lui Aksionov. „Inamicul vă recrutează copiii pentru plimbări nocturne.”

Interdicția din Crimeea, o destinație turistică populară de vară pentru ruși, nu se aplică autoturismelor sau vehiculelor mai mari.

Ucraina a intensificat recent atacurile cu drone asupra Crimeei, unde se află Flota Rusă a Mării Negre, vizând rutele de aprovizionare ale peninsulei și declanșând o criză a combustibilului, odată cu începerea sezonului de vară.

Limita de 20 de litri de combustibil pe mașină la benzinăriile locale va rămâne în vigoare, a declarat marți seara, într-o postare pe Telegram, Mihail Razvozhaiev, guvernatorul celui mai mare oraș din Crimeea, Sevastopol.

Un atac cu drone ucrainene a oprit, marți, operațiunile la rafinăria de petrol din Moscova, au declarat surse, adăugându-se la pagubele extinse provocate instalațiilor energetice rusești și extinzând criza de combustibil mai adânc în interiorul țării.

Peste noapte, sistemele de apărare rusești au doborât 10 drone care se îndreptau spre Moscova, a declarat, miercuri dimineața, primarul Serghei Sobianin pe Telegram.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că Rusia ar trebui să încheie pace cu Ucraina, după o întâlnire „foarte bună” cu președintele Volodimir Zelenski, comentarii care au stârnit un optimism prudent în rândul liderilor G7 cu privire la posibilitatea încheierii unui acord de pace.