Intervenția fără precedent a procuroarei generale în dosarul de la Craiova. A invocat o cerere de strămutare care nu a existat / Ce spune judecătoarea căreia i-a fost luat cazul

Procuroarea generală Cristina Chiriac a invocat într-un document oficial că la dosarul de la Craiova, a cărui mutare a cerut-o și a obținut-o de la instanța supremă, a existat o cerere de strămutare din partea reclamantei. O astfel de cerere a fost făcută de reclamantă, dar în cu totul alt proces, aflat la o altă instanță.

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Jurnalistul Ovidiu Vanghele de la Centrul de Investigații Media (CIM) a publicat joi mai multe documente despre intervenția fără precedent a procuroarei generale într-un proces de la Curtea de Apel Craiova.

Cristina Chiriac a cerut Înaltei Curți mutarea acestui dosar după ce judecătoarea de la Craiova a anunțat că vrea să întrebe Curtea de Justiție a Uniunii Europene dacă anchetele pentru infracțiunile comise de magistrați sunt de competența DNA sau a Parchetului General. Instanța supremă a decis mutarea procesului de la Curtea de Apel Craiova la Curtea de Apel București a doua zi de la înregistrarea cererii procuroarei generale.

Cazul, despre care HotNews a relatat, a pornit de la o plângere a unei femei din județul Olt, Cateluța Patricia Cucu. Ea a contestat soluția de clasare primită într-un dosar în care reclama presupuse fapte de corupție ale unor magistrați.

În 14 septembrie, cu o zi înainte de termenul din dosar de la Curtea de Apel Craiova, șeful Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova i-a trimis procuroarei generale Cristina Chiriac un document în care spune: „declar că mă abțin de la analizarea oportunității unei cereri de strămutare sau de recuzare a judecătorului care soluționează cauza”. Documentul a fost publicat de jurnalistul Ovidiu Vanghele.

Șeful Parchetului de la Craiova nu spune, în documentul trimis Parchetului General, cine i-a cerut să analizeze o astfel de cerere de mutare a dosarului de la Craiova.

Șeful Parchetului de la Craiova, Eugen Cristian Grigorie, făcuse și două cereri de abținere în acest doar. Una dintre ele, în 14 septembrie. El a invocat că soția sa procuror este cea care a dat soluția de clasare contestată de Cateluța Patricia Cucu.

Neadevărul din cererea făcută de procuroarea generală către Parchetul Craiova

Procuroarea generală i-a răspuns în aceeași zi șefului Parchetului Curții de Apel Craiova, Eugen Cristian Grigorie, căruia i-a comunicat că îi admite cererea de abținere.

În același document (ordonanță), Cristina Chiriac cere ca adjunctul șefului Parchetului de la Craiova să analizeze „oportunitatea strămutării” procesului. Ulterior, adjunctul procurorului șef de la Craiova, a refuzat.

Tot în ordonanță, procuroarea generală spune că strămutarea dosarului a fost cerută de reclamanta din acest proces:

„Împotriva ordonanței de clasare petenta Cucu Cateluța a formulat plângere la judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Craiova, înregistrată sub nr. 1142/54/2026, dosar în cadrul căruia aceasta a solicitat strămutarea dosarului la o altă instanță egală în grad, învederând inclusiv aspecte ce intră în sfera cazurilor de incompatibilitate în ceea ce îl priveşte pe judecătorul de cameră preliminară”.

Cateluța Cucu a declarat pentru Centrul de Investigații Media că nu a făcut nicio cerere de strămutare a acestui proces.

De altfel, a doua zi după decizia instanței supreme de a muta acest caz de la Craiova femeia a solicitat clarificări Curții de Apel Craiova: „Solicit consemnarea expresă a acestei împrejurări și comunicarea cererii de strămutare pentru a putea cunoaște motivele invocate și a-mi exercita dreptul de a formula observații”.

Reacția judecătoarei de la Craiova căreia i-a fost luat dosarul

Sorina Marinaș, judecătoarea de la Curtea de Apel Craiova căreia i-a fost luat dosarul după ce a pus în discuție sesizarea Curții Europene de Justiție, a reacționat joi într-o postare pe Facebook. Precizează și ea că „nu a existat o cerere de strămutare formulată de petentă”.

Dimpotrivă, susține judecătoarea, au fost transmise către dosar mai multe înscrisuri în care femeia s-a opus „vehement” mutării dosarului:

„În orice caz, petenta nu putea, în plângere, invoca nimic legat de judecătorul cauzei întrucât la acea dată nu știa cine va fi judecătorul cauzei. Judecătorul e desemnat ulterior plângerii, prin repartizare aleatorie. Nici eu n-am știut ca primesc dosarul, nici petenta nu știa atunci cine va fi judecătorul”.

Cerere de strămutare făcută de reclamant, dar în alt dosar, de la altă instanță

Datele de pe portalul instanțelor analizate de HotNews arată că, într-adevăr, pe rolul Curții de Apel Craiova a existat o cerere de strămutare făcută de Cateluța Cucu. Cererea viza însă un cu totul alt dosar, aflat pe rolul Judecătoriei Corabia.

În acest proces, Cateluța Cucu este vizată de o acuzație de ultraj asupra unui funcționar al Primăriei Corabia.

În 2 septembrie, Cateluța Cucu a cerut Curții de Apel Craiova strămutarea acelui dosar de la Corabia la o instanță dintr-o altă localitate. Două săptămâni mai târziu, pe 17 septembrie, Curtea i-a respins cererea de strămutare a dosarului de la Corabia ca fiind nefondată, potrivit minutei publicate pe portalul instanței.

Cererea de strămutare a unui dosar penal poate fi făcută de părțile din dosar, respectiv procuror care reprezintă Parchetul la proces, potrivit Codului de Procedură Penală: