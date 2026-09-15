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Actualitate

Intervenție fără precedent a Parchetului General într-un dosar de la Craiova, pe care instanța supremă l-a strămutat apoi în timp record. Procurorii din CSM reacționează

Simona Voicu
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Procurorii Consiliului Superior al Magistraturii pun în discuție sesizarea Inspecției Judiciare privind încălcarea independenței procurorilor, după ce Parchetul General a intervenit pentru a muta un dosar de la Craiova. Este un demers fără precedent.

  • Cererea de strămutare a fost formulată de către Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, condus de Cristina Chiriac. Codul de Procedură Penală prevede că o astfel de solicitare poate fi făcută doar de părțile din dosar sau de către procurorul care reprezintă parchetul la proces.
  • Cererea Parchetului General privind strămutarea dosarului de la Craiova a fost înregistrată de ICCJ luni, 14 septembrie, și a fost soluționată a doua zi, înaintea altor câteva zeci de dosare înregistrate începând din iunie, potrivit datelor analizate de HotNews.
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