Intervenție publică fermă a premierului Japoniei, după vizita lui Putin în teritoriul disputat: „Absolut inacceptabilă”

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a criticat deschis, joi, prima vizită efectuată vreodată de Vladimir Putin pe insulele Kurile, teritoriu disputat, calificând-o drept „absolut inacceptabilă”.

Presa de stat rusă a relatat că Putin a vizitat insula Iturup, cunoscută în Japonia sub numele de Etorofu, una dintre cele patru insule din arhipelagul Kurile asupra cărora Rusia și Japonia își revendică suveranitatea.

Vizita lui Putin „a înrăutățit sentimentul japonez față de Rusia”, le-a spus Takaichi reporterilor, susținând că arhipelagul este „un teritoriu unic al Japoniei din punct de vedere istoric și în conformitate cu dreptul internațional”, scrie BBC.

Cele două țări sunt angajate într-un conflict privind Insulele Kurile de zeci de ani, acesta fiind principalul motiv pentru care Moscova și Tokyo nu au semnat un tratat de pace după cel de-al Doilea Război Mondial.

Insulele Kurile se află între Hokkaido, în nordul Japoniei, și Peninsula Kamceatka din Rusia. Patru dintre insulele cele mai sudice sunt revendicate de Japonia, care le numește „Teritoriile de Nord”.

Acestea sunt administrate de Rusia. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică a anexat arhipelagul și a deportat aproximativ 17.000 de rezidenți japonezi.

În timpul vizitei sale, Putin a degustat icre de pește și a discutat cu localnicii de pe insule, au relatat canalele rusești de stat.

Joi, în cadrul unei declarații făcute chiar din biroul prim-ministrului, Takaichi a spus că această vizită „rănește sentimentele poporului japonez” și este „incompatibilă cu poziția consecventă a Japoniei cu privire la Teritoriile de Nord”.

„Sper că partea rusă va lua foarte în serios gravitatea acestei chestiuni”, a spus șefa guvernului de la Tokyo.

Mai devreme în aceeași zi, ministrul japonez de Externe, Toshimitsu Motegi, a declarat că insulele sunt „teritoriu japonez prin natura lor, atât din punct de vedere istoric, cât și în conformitate cu dreptul internațional, iar Guvernul Japoniei protestează vehement împotriva acestei vizite”.

De-a lungul anilor, încercările de a rezolva disputa teritorială au înregistrat progrese nesemnificative. Relațiile bilaterale au rămas, de asemenea, reci, Japonia impunând sancțiuni împotriva Rusiei din cauza invadării Ucrainei în 2022.

Japonia a protestat împotriva vizitelor anterioare ale oficialilor ruși pe aceste insule disputate, printre care s-au numărat cele ale premierului rus Mihail Mișustin și ale predecesorului său, Dmitri Medvedev.

Insulele Kurile reprezintă o zonă strategică pentru Rusia, care și-a consolidat prezența militară pe aceste insule în ultimul deceniu. Insula Iturup este utilizată ca principală bază aeriană militară a Rusiei în regiune.

Luna trecută, nave de război chineze și ruse au traversat o strâmtoare aflată între insulele Kurile, în cadrul unei patrule comune.

De asemenea, Rusia organizează periodic exerciții militare în apropierea insulelor, fapt care atrage condamnarea Japoniei.