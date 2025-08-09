Sari direct la conținut
Intervenție Salvamont. Un bărbat a „căzut aproximativ 100 de metri în Spintecătura Moldoveanu”

Imagine din arhiva Salvamont Argeș

Salvamontiștii au intervenit în sprijinul unui bărbat care căzuse circa 100 de metri în Spintecătura Moldoveanu, suferind „multiple plăgi și escoriații”, a anunțat Salvamont Argeș.

„Bărbat căzut aproximativ 100 de metri în Spintecătura Moldoveanu. Inițial în șoc, acesta și a revenit ulterior, redevenind conștient, cooperant, dar cu multiple plăgi și escoriații care fac imposibilă extragerea terestră”, a scris Salvamont Argeș, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Pentru salvarea bărbatului a fost necesară intervenția unui elicopter.

„Lângă el a coborât un tânăr aspirant in trecere spre vârf, viitor coleg de la Poiana Brașov, care l-a asistat și ne-a furnizat informații până la extragerea aero prin troliere, acțiune dusă la bun sfârșit de elicopterul Caransebeș, care tocmai se întorcea de la o altă misiune din Piatra Craiului. Salvatorii montani argeșeni s-au întors în baze, sau acasă, cei alarmați suplimentar”, a conchis Salvamont Argeș.

