Intervenție Salvamont. Un bărbat a „căzut aproximativ 100 de metri în Spintecătura Moldoveanu”

Salvamontiștii au intervenit în sprijinul unui bărbat care căzuse circa 100 de metri în Spintecătura Moldoveanu, suferind „multiple plăgi și escoriații”, a anunțat Salvamont Argeș.

„Bărbat căzut aproximativ 100 de metri în Spintecătura Moldoveanu. Inițial în șoc, acesta și a revenit ulterior, redevenind conștient, cooperant, dar cu multiple plăgi și escoriații care fac imposibilă extragerea terestră”, a scris Salvamont Argeș, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Pentru salvarea bărbatului a fost necesară intervenția unui elicopter.

„Lângă el a coborât un tânăr aspirant in trecere spre vârf, viitor coleg de la Poiana Brașov, care l-a asistat și ne-a furnizat informații până la extragerea aero prin troliere, acțiune dusă la bun sfârșit de elicopterul Caransebeș, care tocmai se întorcea de la o altă misiune din Piatra Craiului. Salvatorii montani argeșeni s-au întors în baze, sau acasă, cei alarmați suplimentar”, a conchis Salvamont Argeș.