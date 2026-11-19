„Eu cred în familia cu o mamă și un tată, nu cu părinte 1 și părinte 2”, susține președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, singurul liberal care și-a anunțat până acum candidatura la viitorul Congres împotriva lui Ilie Bolojan. El și-a prezentat, într-un interviu acordat publicului HotNews, viziunea pentru viitorul PNL.

De ce crede Alin Tișe că măsurile promovate de Ilie Bolojan ca premier nu respectă doctrina liberală.

„Niciodată nu am făcut înțelegeri cu PSD, ceea ce nu putem spune despre domnul Bolojan care, în 2012, a câștigat mandatul de la Primăria Oradea susținut de PSD”, a declarat liberalul în discuția cu HotNews.

„Venind iarna, acum se va vedea rezultatul guvernării”. La ce se referă, în legătură cu situația firmelor.

Tișe afirmă că are deja susținerea a sute de primari. De ce spune că „astăzi, Partidul Național Liberal nu mai există”.

HotNews: Domnule Alin Tișe, când spuneți că PNL s-a dus într-o zonă de stânga, concret, la ce măsuri practicate până acum de actuala conducere vă referiți?

Alin Tișe: Niciuna dintre măsurile luate de domnul Bolojan în perioada în care a fost prim-ministru nu este o măsură liberală. De exemplu, majorarea taxelor și impozitelor nu este o măsură liberală.

„Într-un guvern PNL, USR avea mai mulți oameni decât PNL”

Mărirea TVA-ului nu este o măsură liberală. Aducerea în partid a unor oameni din afară și parașutarea lor în conducerea unor organizații județene nu este o măsură liberală. Refuzul de a face alegeri în organizațiile județene nu este o măsură liberală. Refuzul de a discuta cu primarii, cu oamenii aleși din teritoriu, nu este o măsură liberală.

Mai mult, promovarea în Guvern a unor oameni proveniți din USR: practic, într-un guvern PNL, USR-ul avea mai mulți oameni decât avea propriul partid, Partidul Național Liberal.

„Într-o mână a ținut foarfeca, iar în cealaltă… a umilit firmele”

Cu alte cuvinte, nicio măsură pe care a luat-o domnul Bolojan nu a fost de natură să încurajeze liberalismul, să apere mediul de afaceri, să apere oamenii întreprinzători și să susțină oamenii care sunt activi și care sunt în slujba statului.

A avut o politică prin care într-o mână a ținut foarfeca și a tăiat tot ce a putut să taie – ceea ce nu înseamnă reformă, și nu o spun eu, ci o spun economiștii deștepți ai României – iar în cealaltă… a umilit și a asuprit firmele, care acum vor da oamenii afară pe capete.

Venind iarna, acum se va vedea rezultatul guvernării. Până acum, firmele au avut un buffer și au ținut angajații, în ideea că vor reuși să treacă peste această criză. Dar acum și-au dat seama că nu mai pot să treacă. Nu este de ajuns că dau faliment, dar vom avea și un număr foarte mare de șomeri în urma fiscalizării crescute a domnului Bolojan.

„Dânsul este orientat mai degrabă spre partea progresistă”

Politica dânsului fundamentală, „dacă vreți să vă crească salariile, trebuie să măresc taxele”, este profund neliberală. Demonstrează neînțelegerea realității, pentru că, în opinia lui, orice mărire de salarii presupune majorări de taxe. Or, asta nu este o gândire liberală.

Dânsul și ca structură, și ca gândire, este orientat mai degrabă spre partea progresistă. Iar eu îi spun că poate să se ducă singur în acest partid (n.r. – USR), să-l conducă și să lase PNL pe calea lui dreaptă. Iar acest lucru îl vor decide oamenii. Vor decide la Congres.

Profesiile pe care Tișe spune că le-a nemulțumit Bolojan

Spuneți-mi dumneavoastră, în România, astăzi, care este o categorie socio-profesională mulțumită de măsurile domnului Bolojan? Profesorii? Nici vorbă, nu mai vor să-l vadă. Medicii? Nici vorbă, nu mai vor să-l vadă. Oamenii de afaceri? Nici vorbă, nu mai vor să-l vadă. Primarii, aleșii noștri care nu pot explica la oameni măsurile? Nici vorbă, nu mai vor să-l vadă. Și atunci, vă întreb eu: pentru cine a guvernat domnul Bolojan?

„Astăzi, Partidul Național Liberal nu mai există”

– Apropo de conservatorismul care se opune „extremismului de stânga”, așa cum l-ați numit, la ce vă referiți mai exact?

– Mă refer la apărarea valorilor tradiționale, a familiei, a identității naționale și a libertății individuale, fără a accepta impunerea unor ideologii radicale.

– Sunteți de acord, de pildă, cu parteneriatul civil și pentru persoanele de același sex?

– Da, sunt de acord, dacă legislația permite. Consider că fiecare persoană trebuie să beneficieze de protecție juridică, respect și drepturi egale, indiferent de orientarea sexuală. Vă pot spune în ce cred eu – eu cred în familia cu o mamă și un tată, nu cu părinte 1 și părinte 2. Acum, fiecare are libertatea de a alege în ce crede.

– Domnule Tișe, care este, în fapt, alternativa pe care le-o propuneți dumneavoastră liberalilor, în contrast cu varianta lui Ilie Bolojan?

– În primul rând, Ilie Bolojan nu propune nimic Partidului Național Liberal, decât o fuziune și o ducere a partidului în brațele USR, ceea ce, de fapt, înseamnă dispariția Partidului Național Liberal într-o stângă progresistă – lucru de nedorit.

Astăzi, Partidul Național Liberal nu mai există, pentru că politica liberală a fost abandonată de către Ilie Bolojan. Acest partid nu-și poate permite, după 151 de ani, să se ducă într-o zonă de stânga și să se contopească cu USR-ul.

„Același domn Bolojan a suspendat președintele de dreapta de la acea vreme, pe domnul Traian Băsescu”

Acest Partid Național Liberal ne aparține tuturor, acelora care, de 25 de ani, cum sunt eu, am fost loiali unui singur partid, nu am schimbat niciodată tabăra politică și niciodată nu am făcut înțelegeri electorale nici cu PSD și nici cu USR – ceea ce nu putem spune despre domnul Bolojan, care, în 2012, a câștigat mandatul de la Primăria Oradea susținut de PSD.

Același domn Bolojan a suspendat președintele de dreapta de la acea vreme, pe domnul Traian Băsescu. Același domn Bolojan l-a susținut, practic, pe domnul Geoană în alegerile prezidențiale și același domn Bolojan a candidat cu USR-ul, cu USL-ul în spate, ceea ce eu nu am făcut niciodată.

Cu alte cuvinte, eu, Alin Tișe, niciodată nu am candidat dintr-o coaliție sau nu am fost susținut de PSD, niciodată în 25 de ani. Eu nu candidez împotriva cuiva – dacă nu voi candida eu, va candida oricum altcineva – iar domnul Bolojan, acum doi ani, a candidat singur. Ori, cred că după 30 de ani de la Revoluție, trebuie, în sfârșit, ca un partid să aibă competiție reală. Nu este vorba despre o luptă între două persoane, ci este vorba de două viziuni diferite asupra viitorului acestui partid.

„Domnul Bolojan este un dictator care se comportă ca atare”

– Domnul Hubert Thuma a fost primul lider care a anunțat public că vă susține la șefia PNL. De ce credeți că nu au ieșit mai mulți lideri cu un mesaj de susținere până acum?

– Pentru aceleași motive pentru care nici pentru domnul Bolojan nu au ieșit public nimeni, nici măcar câți au ieșit pentru mine.

Porniți de la o premisă greșită, ca și cum funcția de președinte îi aparține domnului Bolojan, domnul Bolojan nu a adus-o de acasă. Domnul Bolojan este un dictator care se comportă ca atare, dar el nu a adus funcția de președinte de acasă. El este ales de colegii noștri.

Domnul Bolojan a fost ales și de mine, mă înțelegeți? Iar el a ajuns acolo prin faptul că noi toți l-am girat cu încredere ca să ajungă acolo. Deci dânsul ne datorează această funcție tuturor.

„Deja sunt câteva sute de primari care mă susțin”

Ca atare, este foarte simplu. Oamenii care au dorit să exprime o poziție publică au făcut-o. Eu nu am cerut asta, să se exprime public. Eu o să solicit acest lucru colegilor la Congres. Celor care au dorit să o facă public le mulțumesc. Și deja sunt câteva sute de primari care mă susțin și au anunțat asta, unii public, alții nu.

Dar, în egală măsură, nici pentru domnul Bolojan nu a anunțat nimeni nicio susținere – de ce? Pentru că nu suntem într-un Congres.

– Dar aveți garanția din partea mai multor lideri PNL că vă susțin?

– Nu, eu am garanția că acest partid este pe drumul greșit și că majoritatea oamenilor din PNL, cunoscând acest partid, își doresc ca acest partid să rămână un partid de dreapta, un partid sănătos, nu un partid care să se unească cu USR-ul. Asta este garanția mea. Și că această orientare spre stânga, extrema stângă a PNL-ului, îl va duce la dispariție.

Până la urmă, este o competiție democratică, este un element de bază în jocul politic. Iar eu voi fi cel care va uni aceste tabere.

Astăzi, domnul Bolojan nu mai este capabil să unească acele tabere din partid, pentru că domnul Bolojan a declarat public că cei care nu sunt de acord cu el să plece.

– Pe voturile câtor membri ai Partidului Național Liberal vă bazați în acest moment?

– Alegerile în partid vor fi, probabil, la termen, în vara anului următor. Până atunci, oamenii din partid se vor gândi.

„Acești oameni nu mai au reprezentare astăzi”

Eu îmi doresc să ofer o alternativă acestui partid. Domnul Bolojan este, ca și mine, un contracandidat, pentru că îi expiră mandatul în vară. Adică nimeni nu îl uzurpă de pe fotoliul lui de președinte al PNL, pentru că în vară îi expiră mandatul. La toți cei din partid le expiră mandatele. Și atunci trebuie făcute alegeri pentru toată lumea.

Eu atât îmi doresc: să candidez la un Congres normal, iar eu mă bazez, fără să fac discriminare între colegii mei, pe acei oameni care cred într-o cale dreaptă, într-un partid de dreapta, un partid sănătos, care să se zbată și să lupte pentru mediul de afaceri, pentru antreprenori, pentru această țară, pentru oamenii care nu văd alte soluții pe partea dreaptă.

Măsurile pe care noi le vom propune vor fi măsuri de dreapta prin care vom arăta că suntem din categoria acelora care urmărim să dezvoltăm și să susținem mediul antreprenorial.

Mă refer la oamenii activi, profesorii și așa mai departe, notarii, avocații, toți cei care au profesii liberale, medicii care au cabinete, antreprenorii care au societăți. Acești oameni nu mai au reprezentare astăzi.