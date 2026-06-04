INTERVIU Avantajele și provocările „guvernului prezidențial Tomac”. Un cunoscut politolog crede că „Președintele nu ar nominaliza pe cineva fără o majoritate”

Desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier indică existența unei majorități funcționale, crede analistul politic Cristian Pîrvulescu. El își explică argumentele într-un interviu „la cald” pentru HotNews.

Un guvern tehnocrat ar putea facilita implementarea proiectelor pe care România și le-a asumat.

AUR ar beneficia direct din rămânerea în opoziție. PNL și USR ar putea prefera o susținere indirectă sau o opoziție discretă.

Cine riscă mult e Nicușor Dan, care ar fi responsabil pentru eventualele eșecuri ale premierului desemnat.

-Domnule Pîrvulescu, după acest mandat oferit din partea președintelui, ce șanse are un guvern Tomac, pe de o parte, să fie format, iar pe de altă parte, să supraviețuiască?

Cristian Pîrvulescu: Sunt două lucruri diferite, și cred că ordinea contează. Însăși desemnarea spune ceva, fiindcă președintele nu ar nominaliza pe cineva fără să fi sondat deja o majoritate funcțională, așa că învestirea este probabilă, nu un pariu.

Greul nu va fi la învestitură, ci după. Un guvern sprijinit de grupuri organizate, nu de voturi răzlețe, e structural mai stabil odată instalat. Deci are șanse bune de formare și șanse de supraviețuire cel puțin pe o primă perioadă de armistițiu, în care nimeni nu are interes imediat să-l doboare.

„Un guvern prezidențial, format din experți, e tocmai instrumentul potrivit pentru partide”

-Va reuși să livreze proiectele restante, precum PNRR, legea salarizării, OCDE și SAFE?

-Aici stă, de fapt, avantajul unui astfel de guvern. Toate patru sunt direcții cu angajamente externe sau condiționalități deja asumate – nu opțiuni politice negociabile, ci lucruri pe care orice guvern trebuie să le ducă, indiferent cine îl conduce.

Un guvern prezidențial, format din experți, e tocmai instrumentul potrivit pentru o agendă pe care partidele nu vor s-o ducă pe umerii lor electorali.

Direcția nu e problema, ritmul e. Singura cu cost politic intern real e legea salarizării, iar acolo va fi cea mai mare tensiune, dar un astfel de guvern va putea negocia mai bine cu toate părțile, inclusiv cu partenerii sociali. În privința măsurilor proprii, ambițioase, mă aștept la prudență, fiindcă mandatul unui astfel de guvern este de execuție, nu de viziune.

Cristian Pîrvulescu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Cine vor fi miniștri: „Experți cel mai probabil neafiliați”

-Ce avantaje ar avea un guvern condus de Eugen Tomac, cu miniștri tehnocrați? Dar cu miniștri politici?

–Tomac e politician, lider de partid, deci guvernul nu va fi tehnocrat în sens propriu. Va fi un guvern prezidențial, independent de partide, cu experți cel mai probabil neafiliați, dar cu autoritate profesională și morală.

Avantajul formulei pur independente e legitimitatea prin competență și distanța față de jocul de partid. Avantajul variantei cu miniștri politici e ancorarea parlamentară, deci stabilitatea la vot, exact ce ar prefera PSD. E un schimb clasic, fiindcă independența aduce credibilitate, dar presupune fragilitate, iar politizarea aduce voturi și susținere parlamentară, dar erodează susținerea publică.

Opoziție de la PNL și USR? „Tomac nu le e adversar”

-De câte voturi și de sprijinul cui va beneficia Eugen Tomac? Dacă se va contura un guvern, cine rămâne în opoziție și cine câștigă din asta?

–Nucleul majorității e format din PSD, UDMR și grupul minorităților, plus independenții care completează pragul. Nu mă aștept la un vot masiv pentru, ci la o coagulare suficientă, peste 233.

PNL și USR sunt cazul cu adevărat interesant, din două motive. Primul, nu pot vota deschis împotriva PNRR, OCDE, SAFE și a legii salarizării fără să pară inconsecvenți cu propria guvernare.

Al doilea, Tomac nu le e adversar, fiindcă a ajuns în Parlamentul European pe listele USR în 2024 și a negociat fuziunea PMP cu PNL, deci nu e un personaj pe care să-l poată respinge ca pe un om al PSD.

Eșecul s-ar întoarce nu la Tomac, ci la Nicușor Dan

-Și dacă votează contra?

-Dacă o vor face, ar vota împotriva cuiva care le-a fost aproape. De aceea scenariul probabil nu e opoziție frontală, ci o înțelegere parlamentară, abținere, absențe strategice sau angajamentul de a nu depune sau vota o moțiune de cenzură o perioadă. AUR, SOS și PACE vor rămâne probabil ferm în opoziție.

Cei care vor câștiga din opoziție vor fi cei de la AUR, pentru care confruntarea cu guvernarea este poziția naturală și profitabilă. Mai subtil, PNL ar putea fi tentat de o opoziție tăcută: să nu voteze, dar nici să nu doboare, ca să nu-și asume nici costul guvernării, nici eticheta de sabotor.

-În cazul unui eventual eșec al guvernului Tomac, cine ar fi marele responsabil?

–Președintele Nicușor Dan. E un guvern prezidențial prin asumare, deci pasivul unui eșec se întoarce la cel care a făcut nominalizarea, nu la Tomac ca persoană. Cine deține pârghia desemnării deține și răspunderea rezultatului.