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Actualitate

INTERVIU Avertisment de la Cotroceni: Economia „nu mai poate suporta o mărire de taxe în clipa asta”. Ce l-au întrebat pe președintele Nicușor Dan oficialii uneia dintre cele mai puternice instituții financiare din lume

Clarice Dinu
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Noul guvern ar trebui să se concentreze și pe creșterea economică, nu doar pe exercițiul contabil de a tăia niște cheltuieli, spune consilierul prezidențial pentru politici economice Radu Burnete. Într-un interviu pentru publicul HotNews, el vorbește și despre relația lui Nicușor Dan cu politicienii și dă detalii de culise despre negocierile pe teme sensibile: „Nu toți liderii politici au curajul să le spună oamenilor că nu sunt bani”.

  • Culisele negocierilor lui Nicușor Dan cu liderii politici pe legea salarizării.
  • Ce spune Burnete despre Dacia și Ford, în România. Și despre Rheinmetall la Mangalia.
  • Burnete recunoaște că a devenit mult mai modest în a spune „X e prost că nu vrea să facă asta”.