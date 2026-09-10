INTERVIU Avertismentul unui analist politic după sondajul care plasează AUR la 39%: „România se îndreaptă spre prăpastie cu viteză maximă și nu sunt convins că sistemul de frânare funcționează” 

Analistul politic Cristian Pîrvulescu semnalează într-un interviu pentru publicul HotNews, că dacă partidele continuă să lupte între ele în loc să găsească o ieșire din criza guvernamentală, vor arunca România „în prăpastie”.

Soluția propusă de politolog: un guvern „cât mai independent” și mai multă libertate pentru parlamentari să voteze potrivit „propriei conștiințe”.

Ultimul sondaj INSCOP dovedește că alegerile anticipate nu ar fi o soluție, consideră Cristian Pîrvulescu.

De ce ascensiunea AUR nu sugerează – încă – o schimbare a polilor de putere.

Analiza vine ca urmare a publicării unui nou sondaj INSCOP, care arată că după patru luni de criză politică, AUR a crescut în preferințele electoratului, la 39,7%, la distanță de peste 20 de procente de următorul clasat.

Față de luna mai, când Guvernul Bolojan a fost demis, sondajul INSCOP arată o creștere pentru PSD (18,7%), care trece pe locul doi, în locul PNL (17,8%).

De unde vine creșterea AUR în sondaje

HotNews: Domnule Pîrvulescu, de unde vin voturile în plus pentru AUR, care a urcat, în ultimul sondaj, la 39%?

Cristian Pârvulescu: De la SOS și POT. În cea mai mare măsură, vin din zona respectivă. Dacă veți calcula, veți vedea că la cei aproape 19% obținuți de AUR la 1 decembrie 2024, dacă adăugăm și voturile de la SOS și POT, ne apropiem binișor de 33%.

În fond, nu este o creștere surprinzătoare. Nu vorbim despre o creștere categorică, ci despre preluarea votului de protest și a votului de simpatie față de temele extremei drepte dinspre partidele care au devenit nesemnificative parlamentar, SOS și POT.

Politologul Cristian Pîrvulescu. Foto: Inquam Photos / Ilona Andrei

„AUR nu a reușit să puncteze determinant încă”

Suntem în situația de dinaintea votului pentru moțiunea de cenzură. Practic, ceea ce părea să fie susținerea PNL-USR s-a micșorat în mod semnificativ. Pe de altă parte, USR nu scade decât raportat la alegătorii generali, la totalul eșantionului, nu la cei siguri, ba chiar crește puțin în raport cu luna mai.

De fapt, vedem foarte clar că nimeni nu a câștigat, că AUR a reușit să profite de situație pentru că era în opoziție, dar nu a reușit să puncteze determinant încă. Și că, este un avertisment acest sondaj, dacă ar avea loc curând alegerile anticipate, nu ar schimba nimic în ceea ce privește raporturile dintre partidele coaliției proeuropene.

„AUR va rămâne pe locul întâi, pentru că nimeni nu face nimic să schimbe situația”

Diferența este dată de nemulțumirile care s-au acumulat, de politica de austeritate și așa mai departe. Eu cred că votul pentru AUR este, în mai mare măsură, un vot socioeconomic decât un vot identitar. Ori AUR joacă foarte mult pe cartea identitară, dar, de fapt, nemulțumirile românilor sunt socioeconomice și le vedem. Puterea de cumpărare a scăzut, problemele economice au crescut, iar spații de manevră nu mai există.

Dar asta nu înseamnă că AUR, în cazul unor alegeri anticipate, n-ar putea revendica o victorie răsunătoare, chiar dacă ea are o explicație rațională. Este pe locul întâi și va rămâne pe locul întâi, pentru că nimeni nu face nimic să schimbe situația. Nu există opoziție alta decât AUR, deci AUR este principalul beneficiar și va rămâne principalul beneficiar.

– Ce variantă de deblocare ați vedea în acest moment pentru criza guvernamentală?

– Eu văd ieșirea, totul ține de președinte. Dacă președintele decide să desemneze o persoană care să formeze guvernul, eu cred că guvernul va primi votul și nu va fi nevoie neapărat de a contribui zona extremistă.

Soluția: „Un guvern cât mai independent cu putință”

Cred că partidele vor avea înțelepciunea să dea o libertate mai mare parlamentarilor, așa cum e normal, pentru că trebuie să spunem: constituțional, există parlamentari ai partidelor, iar parlamentarii răspund doar în fața propriilor conștiințe.

Varianta de deblocare este simplă: președintele numește un independent, cu un guvern cât mai independent cu putință, cât mai puțin politizat, care să obțină cel mai larg număr de voturi cu putință, și partide care să înțeleagă că nu se pot juca cu viitorul țării doar datorită egoismului unor politicieni sau egoismului de partid.

– Deci nu agreați varianta propusă de președinte, să caute partidele o majoritate înaintea unei desemnări?

– Partidele nu pot forma o majoritate pentru că s-au blocat singure. Partidele au propus permanent tot felul de limite. PNL a votat câteva rezoluții pentru a nu colabora cu PSD, USR în egală măsură. Lupta cu PSD a devenit mai importantă decât lupta cu extrema dreaptă și cu fascismul.

Confuzia valorilor este extraordinară. Ori partidele devin rezonabile, ori România se îndreaptă spre prăpastie cu viteză maximă și nu sunt convins că sistemul de frânare funcționează.

„Au pierdut un an în lupte intestine. Nimeni nu a câștigat din această bătălie”

– Ce pârghii mai au partidele puterii pentru a recupera decalajul față de AUR?

– Să redreseze economia României. Nemulțumirile sunt economice, sunt legate de politicile bugetare. De fapt, nu se pot face lucruri pe termen scurt. Au mai rămas doi ani de zile. Au pierdut un an în lupte intestine, în încercarea de a se impune unii împotriva celorlalți. În final, n-au reușit.

După un an de zile sunt tot acolo unde eram, pentru că, în fond, începuturile acestei crize guvernamentale se găsesc în deciziile din august 2025 ale prim-ministrului Bolojan și reacțiile PSD împotrivă. Nimeni nu a câștigat din această bătălie.

„PSD s-a jucat cu extrema dreaptă până a legitimat-o”

AUR, aparent, s-a consolidat, dar este doar o aparență, pentru că, de fapt, situația era foarte gravă încă din 2024, când principalele erori au fost făcute de PSD, care s-a jucat cu extrema dreaptă până într-acolo încât a credibilizat-o și a legitimat-o.

Și astăzi este, pentru o bună parte din societate, legitimată, deși nu are niciun fel de proiecte și nu are soluții pentru problemele pe care România le are. Aceste probleme nu se pot rezolva decât într-un context european și ele sunt, în esență, probleme socioeconomice.