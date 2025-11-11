INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”

„Sponsorii ne pun întrebări, unii donatorii se retrag, alții rămân”, spune Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, despre efectul numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier al României, într-un interviu pentru publicul HotNews.

„Am semnat contracte de sponsorizare în care am spus că nu avem membri în guvern”, susține Carmen Uscatu.

„O vulnerabilitate foarte mare”. Aşa descrie Carmen Uscatu, copreşedintă şi cofondatoare a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, numirea colegei sale, Oana Gheorghiu, într-un post de conducere în Guvernului României.

Motivul vulnerabilității este acela că, deși s-a autosuspendat din rolurile executive, Gheorghiu încă păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului. Această situaţie îi face pe sponsorii internaţionali să pune întrebări cu privire un posibil conflict de interese.

„Ne sună pentru că nu își doresc să fie susceptibili că ar influența politicile guvernului printr-o sponsorizare pentru «Dăruiește Viață», având în vedere acest dublu rol pe care Oana îl are în acest moment”, arată Carmen Uscatu, în interviul acordat HotNews.

„Au fost donatori care s-au retras în ziua anunţului”

HotNews.ro: Doamna Uscatu, ce efect a avut, pentru Asociaţia „Dăruieşte Viaţă”, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier?

Carmen Uscatu: Există o vulnerabilitate foarte mare la care Asociația „Dăruiește Viață” este acum supusă tocmai datorită unei incompatibilități între rolul Oanei Gheorghiu într-un ONG, într-o asociație non-guvernamentală, versus rolul ei în Guvernul României.

E regretabil pentru noi că s-a întâmplat acest lucru și că nu am știut din timp, am aflat și noi, la fel ca opinia publică, în același moment. Ne-a luat pe nepregătite.

Dar vreau să-i asigur pe toți sponsorii și pe toţi donatorii că lucrăm la un plan prin care să separăm aceste roluri ale Oanei Gheorghiu, care în acest moment are drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” şi are şi un rol în Guvernul României.

– Oana Gheorghiu nu şi-a dat demisia din ONG?

– Situația e în felul următor: atât eu, cât și Oana suntem angajate în „Dăruiește Viață”. Ea s-a autosuspendat din rolul de angajat al Asociației şi din rolul de co-preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei. Structura de deasupra este însă Adunarea Generală, formată din trei membri fondatori, eu, Oana şi Bianca Voinescu. Adunarea Generală este organismul suprem de decizie într-o organizație non-guvernamentală.

„Ne dorim foarte mult claritate”

– Ce fel de probleme pune asociației această situație?

– Ne scriu sponsorii, ne sună pentru că nu își doresc să fie susceptibili că ar influența politicile guvernului printr-o sponsorizare pentru „Dăruiește Viață”, având în vedere acest dublu rol pe care Oana îl are în acest moment.

Asociația „Dăruiește Viață” nu poate să fie supusă acestor riscuri de imagine, iar noi ne dorim foarte mult claritate. Am funcționat cu transparență până acum şi trebuie să gestionăm încrederea pe care ne-o dau oamenii ca pe un bun public.

Sigur că oamenii ne-au dat și foarte mulți bani – aşa am reușit să investim 53 de milioane de euro în spitalul pe care l-am construit. O parte din bani, în acest moment, sunt sub semnul întrebării. Noi am semnat în trecut contracte în care am spus că nu avem membrii în guvern; sunt niște declarații pe propria răspundere și e vorba în special de companii americane, listate la bursă, și care au acest program de compliance în care nu pot să finanţeze organizații pe care le consideră incompatibile.

– Au existat şi comentarii și de la donatori persoane fizice?

– Au existat. A doua sau a treia zi, am trimis un newsletter către donatorii persoane fizice şi către companii. Da, au fost donatori care s-au retras în ziua anunţului, au fost şi unii care ne-au garantat că ne vor susţine în continuare. Au fost întrebări şi din partea companiilor legate de această incompatibilitate.

„E regretabil că nu s-a discutat înainte”

– Cum se întâmplă în alte ţări?

– La nivel european, e foarte clară în mintea oamenilor incompatibilitatea între rolul non-guvernamental pe care cineva îl are în organizația „Dăruieşte Viață” și rolul guvernamental de vicepremier pe care îl are în Guvernul României. Noi suntem prima dată în această situație.

Dar asta nu e posibil în alte state europene. Atunci când devii ministru, nu mai poți fi și într-o organizație non-guvernamentală. Pentru că ministerul face politici publice, care pot să fie influențate de acest dublu rol.

– Credeţi că a fost o decizie bună?

– Eu nu o să discut decizia Oanei Gheorghiu, pentru că a fost o decizie personală. E doar regretabil că nu s-a discutat înainte în Asociația „Dăruiește Viață” acest lucru.

„Oana s-a dus să facă un bine mai mare țării”

Oana Gheorghiu, la prima ședință de Guvern din mandatul său. Foto: Guvernul României

– OK și cum vedeți decizia?

– Eu cred că Oana s-a dus să facă un bine mai mare țării decât binele pe care „Dăruiește Viață” a reușit și reușește să-l facă societății.

Dar aș discuta mai degrabă despre ce se întâmplă în partidele politice, care găsesc ca unică soluție să ia un om dintr-un ONG, pentru că nu au capacitatea de a-şi pregăti propriii membri pentru astfel de roluri.

Ar fi benefic pentru întreaga societate dacă aceste partide politice s-ar implica cu adevărat pentru a genera o schimbare. Dar nu poţi să schimbi o societate fără un plan, fără o echipă în spate, fără oameni pregătiţi. Or, dacă faci preferi să apelezi la oameni deja formaţi, poate că e benefic pe termen scurt. Dar pe termen lung nu cred că poţi genera impact cu adevărat.

Această penurie de cadre, de oameni pregătiți în partide, a generat tocmai această situație în care iei un om cu bună pregătire în ceea ce face și cu o imagine foarte bună, și îl pui acolo. Da, în partidele politice nu există sau nu se vede dacă există această pregătire a oamenilor.

Și am văzut adesea numiri făcute peste noapte – m-a interesat în special Ministerul Sănătății până acum – și care nu au venit cu o strategie. Nu mi-a fost clar niciodată, când un ministru a preluat un mandat, care e planul pentru acel mandat. De aceea cred că suntem în această situaţie și în domeniul sănătății.

Nu există nici strategie, şi nici stabilitate. De la prima campanie de strângere de fonduri, din 2015, până în momentul în care am deschis spitalul, în 2024, se perindaseră 13 miniștri ai Sănătății.

„Organizaţia din care faci parte vorbeşte împotriva Guvernului din care faci parte”

– Atunci când un reprezentant al societății civile, apreciat pentru activitatea sa, decide să intre în politică, ar trebui să ne păstrăm admirația la aceeași cotă sau să ne antrenăm și o atitudine mai critică față de ele? Ce credeţi despre cei care o critică acum pe Oana Gheorghiu?

– E o întrebare foarte bună pentru că noi, în rolul de organizație non-guvernamentală, suntem cei care criticăm, atunci când e cazul, deciziilor guvernului. Şi pot să spun că voi face acest lucru în continuare.

Sigur că va fi greu de înţeles şi de gestionat momentul în care organizația din care faci parte vorbește împotriva unei decizii a Guvernului din care tot tu faci parte. Dar noi, ca organizație non-guvernamentală, rămânem cu acest rol de a critica guvernul chiar dacă un membru al acestei organizații este acum în Guvernul României.

Trebuie să nu uităm pentru ce facem noi acest lucru. Pentru acești copii cărora soarta nu le-a surâs. Nu e o alegere să te îmbolnăvești, nu e o alegere să ajungi pe un pat de spital, nu e o alegere să atârni de niște perfuzii. Nu e o alegere pentru un părinte să afle într-o zi că fiul lui are o boală gravă și n-ar trebui ca tocmai cei mai vulnerabili dintre noi în astfel de momente să fie, fără voia lor, amestecați în ce se întâmplă acum la nivel de societate.

„3,4% din veniturile asociației sunt cheltuite pe salarii”

– O critică a fost privind salariul de aproximativ 4.000 de euro.

– Nu știu cu ce sunt comparate aceste salarii. E vorba de un ONG care a livrat – a făcut un spital -, o organizaţie cu angajaţi care nu iau bani din alte părţi, deci e normal să aibă salarii la nivelul pieței.

Ce livrează un ONG ar trebui să aibă aceeaşi calitate cu ceea ce livrează o companie. Nu avem nicio problemă ca CEO-ul unei companii de țigări să aibă un salariu ca al pieței, dar am avea o problemă ca CEO-ul unei organizații non-guvernamentale, care face un spital sau hrănește copii sau luptă pentru democrație să aibă acelaşi salariu. Deşi vorbim despre o organizaţie care întoarce binele în societate.

În plus, salariile noastre sunt transparente! Noi avem un raport anual pe site în care declarăm că 3,4% din veniturile asociației sunt cheltuite pe salarii. Există de asemenea și un audit pe care noi îl facem anual cu o companie mare de audit. Există transparență, există trasabilitatea banilor pe care oamenii sau companiile ni-i donează.

– Dar putem să ne întrebăm dacă aveţi cele mai avantajoase contracte, de exemplu. Pentru că, fiind ONG, nu sunteţi obligaţi să faceţi licitaţii.

– Nu doar că nu e rea intenție; noi chiar le spunem donatorilor și sponsorilor că, atunci când au întrebări suplimentare față de ceea ce noi le comunicăm, să vină către noi. Dar e o rea intenție atunci când dezinformezi cu bună știință și spui că „Dăruieşte Viaţă” fură banii donatorilor sau că nu există raportări.

Eu cred că ar trebui să fim criticaţi. Atunci când există presiune a societăţii, atât pe oamenii din ONG, cât şi pe oamenii politici, din Parlament sau din Guvern, ne putem stabili sau creşte standardele.

N-ar trebui să fie un dublu standard. Eu înţeleg foarte bine implicarea oamenilor şi valul de simpatie pentru „Dăruieşte Viaţă”. Dincolo de bani, e vorba despre încrederea şi despre speranţa pe care proiectul a adus-o. Dar cred că e ar trebui să ascultăm şi criticile. Niciun dintre noi nu face tot timp ce-i mai bine.

Spitalul construit de Asociația Dăruiește Viață, Foto: Inquam Photos / George Calin

„Nu o să mă duc niciodată în politică”

– Ce se întâmplă acum cu Asociația „Dăruiește Viață”?

– Dăruiește Viață are niște proiecte în derulare care nu pot fi oprite. Sigur, va fi un efort mai mare al echipei să continuăm. Există şi un val de critici la care trebuie să răspundem. Există riscul de a pierde finanțare şi, în cele din urmă, încredere. Iar un ONG din asta trăieşte. Pot fi şi alte riscuri, în viitor, de asociere de imagine, care poate să ne fie nefavorabilă, pentru că orice ar face guvernul ar putea fi reflectat şi asupra noastră.

Dar cred că vom reuşi, pentru că e important să nu uităm scopul nostru. Or, dacă te pui măcar o secundă în papucii unui părinte care într-o zi află că fiul sau fiica lui are cancer, înțelegi că poți să duci orice.

– Dar dumneavoastră aţi accepta o funcţie publică?

– În 2022, am luat o decizie extrem de importantă și grea: m-am înscris la un masterat în Global Child Health în Statele Unite. Am reușit să gestionez şi activitatea din ONG, dar nu au fost cei mai simpli 2 ani din viața mea.

Am pierdut prieteni, somnul a fost opțional uneori, n-am mai avut viață socială, n-am mai știut ce se întâmplă în politică, dar am ales un drum. Iar drumul acesta m-a dus unde sunt acum și îmi dă motivație să merg mai departe. Ştiu ce am de făcut pentru cauza copiilor bolnavi de cancer din România şi din Europa de Est. O să-mi pun expertiza în sprijinul acestei cauze și nu, nu o să mă duc niciodată în politică.