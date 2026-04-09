INTERVIU Ce face serviciul secret rusesc GRU la Budapesta. „Diferența față de scenariul românesc este că în Ungaria vorbim despre o interferență invitată”

Ungurii vor decide duminică dacă vor înlătura guvernul Viktor Orbán, după 16 ani la putere, într-un scrutin urmărit atent în UE, la Washington și la Moscova. Într-un interviu pentru publicul HotNews, Daniel Hegedüs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană, vorbește despre potențiala interferență a Rusiei în alegeri.

Alegerile parlamentare din 12 aprilie din Ungaria „nu vor fi corecte”, întrebarea este dacă ele pot rămâne „rezonabil de libere”, spune într-un interviu pentru publicul HotNews analistul maghiar Daniel Hegedüs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană, care cercetează regresul democrației și al statului de drept în Uniunea Europeană.

El observă că Viktor Orbán și aliații săi au construit un „stat capturat” în ultimii 16 ani, pe care acum sunt în pericol să îl piardă, după cum sugerează sondajele ce îi oferă un avantaj opozantului Péter Magyar și partidului său, Tisza.

Daniel Hegedüs. Foto: gmfus.org

Prin urmare, spune expertul, ne putem întreba care este calculul strategic din mintea lui Orbán: va accepta o înfrângere electorală democratică sau va decide că „supraviețuirea sa politică trebuie să fie legată de rămânerea la putere?”.

Va accepta prim-ministrul să cedeze puterea în cazul unei înfrângeri?

Hegedüs spune că scenariul unor alegeri fraudate, pe care l-a luat în calcul, nu este cel mai probabil. Dar el crede că „există argumente pentru care prim-ministrul Orbán ar putea lua în considerare anumite opțiuni pentru a rămâne la putere”.

În acest context, Hegedüs face trimitere și la prezența la Budapesta a agenților GRU, specializați în campanii informaționale.

„Potențiala interferență rusă nu este neapărat o noutate din perspectiva României sau a Republicii Moldova, principala diferență față de scenariul românesc sau moldovenesc este că, în Ungaria, vorbim despre o interferență invitată”, spune el.

Hegedüs vorbește și despre importanța lui Orbán pentru extrema-dreaptă din Europa și de peste Atlantic, subliniind că „cheia atractivității sale a fost faptul că a construit un model funcțional prin care forțele de dreapta radicală iliberale pot păstra puterea pe termen lung, creând un teren de joc politic inegal”.

În acest context, o potențială înfrângere electorală a premierului maghiar „va declanșa un fel de regândire strategică atât în rândul extremei drepte europene, cât și, potențial, celei transatlantice”, spune analistul.

„Ungaria a avut ultimele alegeri corecte în 2010, acum 16 ani”

Afișe electorale în Budapesta pe care scrie „Vom fi sclavi sau liberi? Aceasta este întrebarea, alege!”, 3 martie 2026. Foto: STR/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

HotNews: Ați spus într-un articol din ianuarie că alegerile cu siguranță nu vor fi corecte și aș vrea să vă întreb care sunt îngrijorările dumneavoastră în acest sens? Mă gândesc aici și la recentul documentar „The Price of a Vote”, care susține că oamenii sunt supuși unor presiuni ilegale pentru a vota cu Fidesz.

Daniel Hegedüs: Sunt destul de convins că alegerile nu vor fi corecte. Ungaria a avut ultimele alegeri libere și corecte în 2010, acum 16 ani. Misiunile de observare a alegerilor ale OSCE au documentat pe larg în ce sens a fost subminată și golită de conținut corectitudinea.

Iar aici, problema principală este suprapunerea resurselor statului și ale partidului și modul în care Fidesz se poate baza efectiv pe resursele statului în campania electorală, cum sau de ce fel de avantaje sistemice se bucură în campania electorală și așa mai departe.

Pentru mine, întrebarea principală nu este legată, prin urmare, de corectitudine. Întrebarea este dacă de data aceasta, alegerile pot rămâne rezonabil de libere. Și aici, principala amenințare, în viziunea mea, ține în special de faptul că Tisza conduce în sondaje cu un avantaj de două cifre.

Pleacă din Ungaria oligarhi legați de Fidesz

Care este calculul strategic din mintea prim-ministrului Orbán și a anturajului său apropiat? Pot accepta o înfrângere electorală democratică, să supraviețuiască în opoziție și să revină democratic peste câțiva ani, ceea ce nu pare a fi atât de improbabil, mai ales având în vedere ce sarcină uriașă va fi de fapt stabilizarea finanțelor publice și a economiei pentru Tisza?

Sau se tem că consecințele unor anchete penale pot fi un argument copleșitor ori pentru a părăsi țara – și în această privință, vedem de fapt plecarea unor oligarhi cu legături strânse cu Fidesz – ori pentru a decide că supraviețuirea lor politică poate sau trebuie să fie legată de rămânerea la putere.

Și dacă ajung la concluzia că trebuie să rămână la putere, ei dispun de un set larg de instrumente autoritare prin care pot gestiona acest lucru. Și totul începe, așa cum ați menționat, cu cumpărarea de voturi și crearea de nereguli în ziua alegerilor care pot influența rezultatul alegerilor.

Problema este că pot submina încrederea generală în rezultatele alegerilor, în special dacă aceste rezultate ar genera o majoritate Tisza.

Comparația cu România

Un alt aspect se referă la potențiala interferență rusă și manipulare informațională, ceea ce nu este neapărat o noutate din perspectiva României sau a Republicii Moldova.

Știm că, de la sfârșitul lunii ianuarie, o delegație de nivel înalt a serviciului secret militar rus, GRU, se află la Budapesta, la ambasada Rusiei. Aceștia sunt experții care sunt de obicei însărcinați cu astfel de campanii de manipulare a informațiilor în țări suficient de importante pentru Rusia.

Cu toate acestea, principala diferență față de scenariul românesc sau moldovenesc este că, în Ungaria, vorbim despre o interferență invitată.

Ceea ce înseamnă că nivelul de opoziție din partea instituțiilor statului, care a existat în România și Moldova, va lipsi cu siguranță în Ungaria. Prin urmare, rușii nu numai că vor avea mai multă libertate de acțiune, dar impactul și amploarea operațiunilor lor pot fi mult mai mari decât cele înregistrate la alegerile prezidențiale din România și la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Sunt încă optimist că fundamentele democrației maghiare nu vor fi pătate”

– Deci, în opinia dumneavoastră, ar accepta Viktor Orbán un transfer al puterii dacă ar pierde alegerile? Sunt conștient că ce discutăm aici atinge chiar fundamentele democrației maghiare. Și mă întreb, de asemenea, cum am ajuns aici?

– Acum două săptămâni, am publicat o analiză de scenariu la Institutul pentru Politică Europeană.

Și unul dintre scenarii are titlul „Primele alegeri fraudate din UE”. Și da, alegerile parlamentare maghiare din 12 aprilie se pot transforma în primele alegeri fraudate din Uniunea Europeană.

Nu este scenariul cel mai probabil. În opinia mea, sunt încă optimist că fundamentele democrației maghiare nu vor fi pătate, iar schimbarea democratică a puterii este încă posibilă. Dar, așa cum ați menționat, practic, prim-ministrul Orbán se confruntă cu o decizie strategică.

El a construit un stat capturat în ultimii 16 ani. Au canalizat o cantitate extraordinară de resurse și fonduri publice către fundații private controlate de acoliții Fidesz.

Așadar, el ar fi în poziția de a-și permite să piardă alegerile. Pentru că fundamentul puterii și controlul asupra resurselor și instituțiilor, de la președintele statului până la Curtea Constituțională și Curtea Supremă, reprezintă un control extraordinar.

Cu toate acestea, observăm semne de nervozitate în rândul persoanelor apropiate de Fidesz și de putere. Și nu există altă explicație pentru această nervozitate.

Pur și simplu ei nu sunt atât de încrezători în fermitatea acestui control politic, mai ales având în vedere faptul că, dacă Tisza nu va reuși să obțină o majoritate constituțională, atunci singura strategie pe care o poate construi pentru demontarea capturării statului este încurajarea trădării politice.

Și, cel mai probabil, o vor face într-un mod în care vor oferi un fel de imunitate în schimbul schimbării loialităților politice pentru persoanele aflate în poziții cruciale, în special în cadrul Parchetului, dar și în alte instituții.

Și dacă această strategie va avea succes, atunci, evident, ar putea fi o amenințare existențială la adresa capturării statului pe care Fidesz a construit-o.

Și în acest context, da, cred că există argumente pentru care prim-ministrul Orbán ar putea lua în considerare anumite opțiuni pentru a rămâne la putere. Și da, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră că, în acest caz, am vorbi, mai mult sau mai puțin, despre sfârșitul sistemului politic democratic din Ungaria.

S-a spus că acestea vor fi alegeri decisive pentru viitorul Ungariei.

Vor fi alegeri decisive pentru traiectoria democratică a Ungariei după 16 ani. Vor fi alegeri decisive pentru Uniunea Europeană, deoarece este extrem de important dacă prim-ministrul Orbán va putea să-și continue politica de blocaj în UE, să submineze procesul decizional al UE, sau dacă Ungaria poate evolua din nou către un partener constructiv.

Dar, în cele din urmă, este un moment decisiv în ceea ce privește autocratizarea lentă continuă, și da, poate fi o autocratizare foarte rapidă după alegeri.

„Tisza și Péter Magyar nu sunt în niciun caz forțe politice pro-ucrainene”

Peter Magyar, liderul partidului Tisza. Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

– Ucraina, războiul din Ucraina și Bruxelles-ul au fost teme centrale în campania Fidesz. Este acest tip de mesaj încă eficient?

– Da, așa cum ați menționat, strategia de campanie a Fidesz se bazează pe o campanie aproape absolut monotematică.

Iar mesajele cheie ale acestei campanii monotematice sunt că Ucraina reprezintă o amenințare la adresa suveranității și securității Ungariei, în special a securității aprovizionării cu energie, și că ar exista o înțelegere secretă între opoziția maghiară condusă de Péter Magyar, Kiev și Bruxelles, în special instituțiile UE, pentru a aduce la putere un guvern maghiar presupus favorabil Ucrainei.

Această afirmație este deosebit de sugestivă în contextul în care Tisza și Péter Magyar nu sunt în niciun caz forțe politice pro-ucrainene, dar aceasta nu reprezintă nici măcar o nuanță deranjantă în campania de propagandă.

În ceea ce privește întrebarea dacă funcționează, am asistat, pe de o parte, la o deteriorare fără precedent a relațiilor bilaterale dintre Ucraina și Ungaria în ultimele trei săptămâni, ceea ce a provocat multe daune la nivel internațional.

Va funcționa campania „externă” a Fidesz?

Când ne întrebăm dacă mesajul acesta funcționează în campania electorală, atunci ne uităm la sondaje, și în special la datele agregate ale sondajelor, și vedem o diferență tot mai mare între Tisza și Fidesz, ceea ce înseamnă că tot mai mulți alegători își declară public sprijinul pentru Tisza, iar tot mai puțini fac acest lucru pentru Fidesz.

Cred că este corect să concluzionăm că campania Fidesz are rezultate extrem de slabe și că, în cele din urmă, alegătorii maghiari își exprimă votul pe baza temelor interne. Iar o campanie monotematică, axată pe aspectele externe și internaționale, nu este neapărat cea care le atinge cu adevărat inimile și mințile și îi poate convinge cum să voteze.

Și acesta este, de asemenea, motivul pentru care susținerea externă, fie că provine de la președintele Trump, care l-a susținut deja pe prim-ministrul Orbán pe rețelele sociale de trei ori în ultimele luni, fie că este vorba de vizitele secretarului de stat Rubio, sau chiar de vizita lui JD Vance la Budapesta, nu are cu adevărat un impact asupra sprijinului popular din Ungaria.

Și acesta este, de asemenea, cazul reprezentanților extremei drepte europene. Am avut weekendul trecut un summit al „patrioților europeni” în Ungaria. A trecut aproape neobservat, aș spune, în discursul public maghiar, în afara presei de propagandă a Fidesz.

„O înfrângere a lui Viktor Orbán va declanșa o regândire strategică în rândul extremei drepte europene și, potențial, celei transatlantice”

– Vorbind despre colegii săi din Uniunea Europeană, care credeți că ar fi impactul unei înfrângeri a lui Orbán la nivelul UE? Practic, forțele eurosceptice ar rămâne fără o figură centrală de conducere.

– Cred că impactul principal nu va fi neapărat în tabăra de extremă dreapta, ci la nivelul procesului decizional al UE.

Pentru că, chiar dacă în Ungaria statul capturat va continua să existe, în domeniul afacerilor externe și al UE, noul guvern maghiar s-ar bucura de o autonomie extinsă. Și ar putea adera la Parchetul European, care reprezintă o forță motrice centrală pentru Tisza, și ar putea renunța cu adevărat la politica de blocaj și veto care a caracterizat mandatul prim-ministrului Orbán.

Dacă vorbim despre forțele de extremă dreapta europene, cred că este corect să spunem că o potențială înfrângere electorală va declanșa un fel de regândire strategică atât în rândul extremei drepte europene, cât și, potențial, al celei transatlantice.

Orban era un exemplu funcțional, nu un furnizor de idei

Iar motivul este simplu. Atractivitatea prim-ministrului Orbán în aceste cercuri nu se baza pe narațiunea sa. Au existat multe chestiuni în care, de fapt, politicile lui Orbán nu erau compatibile cu politicile adepților săi.

De exemplu, reglementarea destul de liberală a avortului din Ungaria nu era conformă cu politicile pro-viață ale conservatorilor americani. Politicile extrem de anti-LGBTQ din Ungaria erau în opoziție cu politicile LGBTQ ale partidelor de dreapta radicală din țări precum Olanda, Belgia sau, în general, chiar și în Germania și în Europa de Vest. Așadar, nu a fost vorba de narațiuni și politici.

Cheia atractivității sale a fost faptul că a construit un model funcțional prin care forțele de dreapta radicală iliberale pot ajunge la putere, creând un teren de joc politic inegal, care le oferă strategic avantaje pentru a păstra puterea pe termen lung.

Practic, a fost o cale către putere. Și dacă se dovedește că această cale către putere nu este neapărat durabilă, atunci, evident, oamenii din extrema dreaptă europeană și transatlantică vor căuta noi modele, noi alternative care să fie operaționale și să dea rezultate în prezent.

Și, potențial, concluzia va fi că, cel mai probabil, modelul prim-ministrului Orbán aparține trecutului.

„Dacă te plimbi pe străzile din Budapesta, abia dacă vezi panouri publicitare ale Tisza”

– Voiam să abordez puțin chestiunea sistemului electoral. Vedem această diferență în sondajele pe care le-ați menționat, dar mulți oameni spun că rezultatul ar putea fi mai strâns din cauza sistemului electoral. Sunteți de acord cu această evaluare?

– Sunt parțial de acord. Și trebuie să facem diferența între ceea ce înseamnă cu adevărat sistemul electoral. Pentru că, dacă vorbim despre sistemul electoral fundamental de bază, care este un sistem majoritar într-un singur tur, cu anumite caracteristici unice, cum ar fi compensarea câștigătorului, care nu există nicăieri în lume, atunci acest sistem favorizează pur și simplu partidul cel mai mare.

Și în momentul în care Tisza este partidul cel mai mare, atunci sistemul funcționează în favoarea lor. Iată de ce ne putem aștepta la o majoritate relativ stabilă pentru Tisza dacă partidul învinge Fidesz cu un avantaj de cel puțin 6-7 puncte procentuale.

Cu toate acestea, există alte elemente care favorizează clar Fidesz în orice circumstanțe, iar unul dintre acestea este natura manipulată a circumscripțiilor uninominale.

Ca să fie o victorie, „Tisza trebuie să obțină o victorie clară”

Acesta este motivul pentru care puteți vedea o gamă de cifre publicate de diferiți experți maghiari. Unii spun că opoziția are nevoie de un avantaj de 4-5 puncte procentuale, alții susțin că de 6-7. Și acest lucru contează, așa că Tisza trebuie să obțină o victorie clară.

Cu toate acestea, chiar și aici, această manipulare a circumscripțiilor a fost făcută împotriva unei opoziții destul de urbane și progresiste.

Dacă opoziția este capabilă să atragă și voturi conservatoare și mai rurale – nu spun că efectul de manipulare dispare, Fidesz conduce în continuare clar în sate, dar Tisza a reușit să facă progrese în orașele mai mici și în municipalitățile de dimensiuni medii – deci dacă se întâmplă acest lucru, manipularea nu va mai fi la fel de eficientă ca în timpul alegerilor anterioare.

Dar, desigur, există voturile prin corespondență din țările vecine, exprimate de minoritățile etnice maghiare care trăiesc în România, Serbia și, într-o măsură mai mică, și în Slovacia, așa că avem și acest aspect. Însă principalul avantaj este modul în care funcționează, de exemplu, reglementarea campaniei electorale în Ungaria.

Așadar, dacă te plimbi pe străzile din Budapesta, abia dacă vezi panouri publicitare ale Tisza. Iar motivul este simplu: aceasta este o piață controlată politic, și poți vedea o mulțime de panouri publicitare aparținând unor mici partide de opoziție care abia au șanse să depășească pragul de 1%.

Afișe electorale ale Fidesz în Budapesta, 14 martie 2026. Foto: Denes Erdos / AP / Profimedia

Iar motivul este că acesta este interesul politic al Fidesz. Interesul politic al Fidesz este ca mulți alegători de opoziție să voteze în continuare pentru aceste vechi partide, care nu au nicio șansă să intre în parlament, în loc să voteze pentru Tisza

Și, desigur, aceste măsuri perturbă sistemul și oferă un avantaj de câteva puncte procentuale partidului Fidesz.

„Péter Magyar trebuie să rămână un democrat care își îndeplinește anumite promisiuni politice, dacă dorește să rămână efectiv la putere”

– Ultima mea întrebare ar fi despre guvernul condus de Péter Magyar. Ar trebui să ne așteptăm la diferențe majore în ceea ce privește conținutul și stilul guvernării sale?

– Da, cred că vor exista diferențe reale și fundamentale în modul de guvernare, în special în ceea ce privește politica externă și afacerile europene. Una dintre principalele teme de campanie ale Tisza este dorința de a-și normaliza relația cu aliații formali și oficiali ai Ungariei, adică țările din UE și NATO, precum și cu instituțiile UE.

Și mă aștept, de asemenea, ca ei să-și îndeplinească promisiunile, deoarece acest lucru este cu adevărat crucial și pentru alegătorii maghiari.

În ceea ce privește problemele interne, desigur, sarcina de a stabiliza economia și finanțele publice maghiare va fi esențială. Și aici nu se pot obține rezultate ușoare sau succese rapide.

Așadar, există așteptări generalizate că, chiar și pe termen scurt și mediu, popularitatea unui guvern Tisza ar putea avea de suferit.

De asemenea, a devenit o sarcină foarte populară și la modă în mass-media maghiară să se ofere analize psihologice despre Péter Magyar și personalitatea sa.

Eu cu siguranță nu fac acest lucru. Evident, este un fapt cunoscut că provine din Fidesz.

Dar cred că și el înțelege și este corect să afirmăm că, pe de o parte, a demonstrat că este un antreprenor politic foarte de succes și eficient și că este capabil să învețe foarte repede.

Cred că înțelege că proiectul său politic este strâns legat de o reformă democratică de succes și de o guvernare democratică în Ungaria. Și mă aștept ca el să-și îndeplinească promisiunile în acest sens, pur și simplu pentru că nu poate schimba cursul.

Dacă se îndreaptă în curând spre direcții autoritare sau iliberale, acest lucru va avea un impact negativ asupra sprijinului popular de care se bucură. El trebuie să rămână un democrat, un democrat de centru care își îndeplinește anumite promisiuni politice, dacă dorește să rămână efectiv la putere.