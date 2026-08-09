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Actualitate

INTERVIU Ce răspunde în cazul „bustului lui Octavian Goga” directorul Institutului „Elie Wiesel”, întrebat de ce la Viena au făcut altfel

Laurențiu Ungureanu
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Prima înlăturare a unui bust al lui Octavian Goga după modificarea legii este, pentru Alexandru Florian, începutul unei schimbări care trebuie dusă până la capăt. Directorul Institutului „Elie Wiesel” explică de ce legea interzice omagierea publică a politicianului antisemit, dar nu şi studierea poetului în şcoli.

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