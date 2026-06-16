INTERVIU Ce şanse are Guvernul Veştea? „Dacă e ordin să salvăm țara, cred că unii răspund la ordine, nu doar din PNL”

„În România, sunt mereu și înainte de orice două tabere mari. Cea a celor care nu pricep nimic e cea mai mare. Cealaltă e a celor care pricep câte ceva, și anume care e interesul lor propriu. În tabăra celor raționali și care vor și binele colectiv sunt foarte puțini, și de aceea președintele se descurcă așa de prost cu criza asta”, spune profesoara de ştiinţe politice Alina Mungiu-Pippidi, despre desemnarea lui Adrian Veştea pentru a forma un guvern.

Ea explică, într-un interviu pentru publicul HotNews, de ce crede că suntem într-o situație de „funcția bate gradul”.

Și nu cruță niciun partid din criza politică.

Alina Mungiu-Pippidi se întreabă dacă poate Adrian Veștea să adune o majoritate fără AUR? În opinia sa, PNL și USR s-au blocat într-o contradicție politică: nu vor PSD, dar nu au majoritate, nu vor anticipate, dar nici nu pleacă de la guvernare.

De aceea, spune profesoara de ştiinţe politice, desemnarea lui Veștea poate fi judecată doar după rezultat: dacă strânge voturile, a fost o mutare bună; dacă nu, încă o încercare ratată.

Alina Mungiu-Pippidi este politolog și profesoară de științe politice la Universitatea LUISS Guido Carli din Roma, specializată în studiul corupției și al guvernanței. Este președintă de onoare a Societății Academice din România (SAR) şi, din 2025, este membră a Comitetului de Experți în Administrație Publică (CEPA) al Organizației Națiunilor Unite.

Alina Mungiu-Pippidi, Foto: Agerpres

HotNews.ro: Desemnarea lui Adrian Veștea este, din punctul dumneavoastră de vedere, un compromis necesar pentru a face o majoritate sau o ingerință a președintelui în PNL?

Alina Mungiu-Pippidi: Dacă acest domn Veștea are într-adevăr o majoritate fără extremiști, desemnarea a fost bună. Dacă nu are, a fost la fel de proastă ca și precedenta. Nu îmi e clar cine numără voturile și pe ce bază, dar numai rezultatul final contează.

PNL și USR, odată ce au declarat că nu susțin nici măcar un guvern tehnocrat dacă îl votează și PSD, s-au declarat practic contra formării unei majorități parlamentare proeuropene. Dar acasă nu au plecat.

Interesant că, deși nu au susținere parlamentară, acasă nu pleacă și nici la alegeri anticipate nu vor. Cine nu pune umărul la construcție nu poate avea pretenția să fie tratat constructiv.

– De ce nu a mers președintele direct la PSD, partidul cu cele mai multe voturi din Parlament, dacă a căutat stabilitatea?

– Majoritățile relative nu ajung când formezi un guvern, mai ales dacă eviți AUR. PSD era gata să refacă coaliția, dar fără Bolojan, au trântit guvernul fără să aibă o majoritate pregătită pentru a doua zi, deci au fost la fel de neconstructivi. În rest, președintele nu mi-a făcut confidențe pe tema asta.

De ce Veştea? „Gradul bate funcţia”

– Adrian Veștea a fost ministru al Dezvoltării, adică omul prin mâna căruia trec bani importanți pentru primari și șefi de consilii județene. Cât contează profilul lui politic și capacitatea de a mișca rețelele locale din PNL?

– Adrian Veștea, ca și Marcel Boloș, omul lui Ilie Bolojan, ca și Ludovic Orban, Elena Udrea, și ca și destui la PSD, nu ar trebui să mai poată da discreționar bani nimănui, deși în trecut puteau.

Nu văd în presa română vreo îndoială că România calcă în picioare angajamentele luate față de OCDE, care exclud din start asemenea discreție fiscală, mai ales în condiții de austeritate bugetară.

Să cumperi poziția unui prim-ministru de austeritate aruncând cu bani clientelari când ești în deficit sună amuzant, dar neplauzibil. Ca de obicei, eu cred că gradul bate funcția. Dar nu insist, că nu cunosc personajele.

„În chinurile facerii unei coaliții de unitate europeană”

– Credeți că există deja o aripă pregătită să plece cu el sau abia acum începe negocierea om cu om?

– Dacă e ordin să salvăm țara, cred că unii răspund la ordine, nu doar din PNL. Am mai avut noi sub Băsescu un partid de unitate națională făcut de Gabi Oprea și Marian Neacșu, PUNR sau cum se chema, că nu îi ieșea președintelui majoritatea. Acum suntem în chinurile facerii unei coaliții de unitate europeană.

– Şi, dacă Veștea reușește să adune voturi din PNL, PSD, UDMR și eventual USR, ce se va fi dovedit: că Bolojan era prea rigid pentru o coaliție sau că președintele a spart deliberat partidul care încă îl susținea pe Bolojan?

– Se va fi dovedit că președintele are o majoritate pro-europeană. Ar fi o performanță, având în vedere că la ora asta nu are nici un partid de partea lui, decât PMP-ul.

PNL şi USR sunt mai raţionale separat decât împreună

– Dumneavoastră cum ați formula mai exact ce tabără a ales președintele? Și ce spune această alegere despre Nicușor Dan: că a devenit un jucător politic sau că a preluat exact metodele pe care le critica la vechiul sistem?

– În România, sunt mereu și înainte de orice două tabere mari. Cea a celor care nu pricep nimic e cea mai mare. Cealaltă e a celor care pricep câte ceva, și anume care e interesul lor propriu.

În tabăra celor raționali și care vor și binele colectiv sunt foarte puțini, și de aceea președintele se descurcă așa de prost cu criza asta.

– Pentru PNL și USR, opoziția este, în acest moment, o soluție de reconstrucție sau o fugă de responsabilitate?

– PNL și USR vor să rămână singuri la guvernare, deși nu au majoritate în Parlament, nu să plece undeva. E remarcabil cum două partide care mai au și oameni inteligenți nu reușesc împreună să fie mai raționale decât fiecare separat.

Au vreun plan să ia peste 50%? Când? Le țin pumnii, dar îmi amintesc și de cum PNL și PDL s-au adunat într-un total care a ajuns sub performanța lor medie anterioară. Nu numerele, ci creierul contează.

„O pierdere de timp şi de încredere a votanţilor”

– În această criză, cine are de câștigat cel mai mult: Nicușor Dan, PSD, Adrian Veștea, AUR sau Ilie Bolojan?

– E clar că proeuropenii fac treaba AUR. Bolojan o câștiga și el, dar, sincer, asemenea câștiguri sau tabere nu interesează pe nimeni. Ultimul lucru de care aveam noi nevoie e ca la alegerile viitoare să avem concurență între Bolojan și Dan. Pe același electorat.

Când treburile noastre erau două:

1. Să restabilim sănătatea fiscală. Pentru asta sunt de părere să vorbim și cu AUR, partid care poate evolua în viitor, că Simion parcă voia și el să dea afară lumea din sectorul public, să reducă din comune etc.

2. Să păstrăm o majoritate pro-UE, indiferent cine e în ea. Un scop guvernamental și unul electoral.

Rivalitățile interne nu servesc niciunuia dintre aceste două scopuri și sunt numai o pierdere de timp și de încredere a votanților.

„PNL a supraviețuit USL și lui Ciucă, vor supraviețui și lui Nicușor Dan”

– Dacă Veștea va fi votat, Nicușor Dan va fi reușit să schimbe o decizie a PNL: aceea de a nu intra la guvernare. Dacă nu va fi votat, va fi președintele care a încercat să rupă partidul, dar n-a reușit. E acesta primul moment „totul sau nimic” al mandatului său? Cât de mare e riscul pentru el?

– Președintele e deja foarte expus și a pierdut mult, dar mai are patru ani să recupereze. E greu să nu fie expus cineva care nu are aproape nici un consilier de marcă, pe nimeni la politic sau purtător de cuvânt să îi mai țină scutul, să mai ia din lovituri, și care nu pare să ia măsuri nici când face greșeli flagrante.

Nu am auzit să fi fost dați afară amatorii care au identificat că Europa a făcut trei greșeli (nu două, nu patru), că UE a renunțat la nuclear din cauza Germaniei și o succesiune de alte perle ușor de evitat pe intern sau extern.

În rest, PNL a supraviețuit USL și lui Ciucă, vor supraviețui și lui Nicușor Dan. Vorba e, pentru ce supraviețuiesc ei; ultimul PNL de care îmi amintesc cu speranță era pe vremea lui Radu Câmpeanu și a Ioanei Brătianu.