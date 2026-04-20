INTERVIU „Singurul bolojenist din PSD”, înainte de votul de azi din partid: „Sunt mulți ca mine, dar le e teamă. Și la conducere e o anumită teamă” / Mesaj și pentru PNL: „Dacă fac această tâmpenie, atunci ar trebui să se autodesființeze”

„Sorin Grindeanu încearcă, cu ultimele puteri, cu disperare, aș putea spune, să scape și de Bolojan, dar să scape și de familia Olguța și Claudiu Manda”, spune Constantin Toma, primarul social-democrat al orașului Buzău, într-un dialog cu HotNews. Astăzi, PSD votează dacă îi retrag sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Constantin Toma a câștigat primul mandat de primar al municipiului Buzău în 2016. Acum, se află la al treilea mandat, iar la alegerile din 2024, a fost ales de buzoieni cu 78% din voturi. În trecut, l-a criticat pe fostul președinte PSD, Marcel Ciolacu, l-a susținut pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025, iar acum reproșează actualei conduceri PSD că duce partidul „ca morcovu-n pământ”.

Sorin Grindeanu spune că există un singur membru PSD, dintre miile cu care a vorbit în pregătirea marii consultări din care partidul va decide dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan, care i-a „adus omagii” premierului.

„Unul singur. Și ne-am întâlnit cu mii de oameni. Domnul Toma de la Buzău, îl știți? Este singurul om, din mii, care a spus că trebuie să continuăm pe aceeași linie și a adus ode domnului Bolojan. Dar e singurul. Va avea un vot și domnul Toma”, a spus Grindeanu la Sighetu Marmației cu trei zile înainte de consultarea internă a partidului în privind premierului Bolojan.

Nu a fost prima oară când președintele PSD a vorbit despre Constantin Toma. Anterior, l-a numit „bolojenistul nostru”.

Constantin Toma (67 de ani) este, de astfel, cunoscut pentru reproșurile făcute la adresa actualei conduceri PSD.

Cât despre relația sa cu Ilie Bolojan, legăturile dintre cei doi sunt vechi de câțiva ani.

În 2021, Bolojan, pe atunci președinte al CJ Bihor, a mers în Buzău pentru a susține referendumul intern prin care Toma dorea să integreze comuna sa natală Ținteși în municipiul Buzău, referendum care a picat din lipsă de cvorum. Bolojan a spus atunci că a mers în campanie din respect și prietenie pentru Toma.

Constantin Toma, alături de Ilie Bolojan, la referendumul intern organizat de primarul Buzăului, în 2021 Foto: captură Youtube

Crede că nu e singurul din PSD care-l susține pe premierul liberal

Acum, înainte de votul în care PSD urmează să decidă dacă îl va mai susține pe premierul Ilie Bolojan, Constantin Toma crede că nu este singurul social-democrat care critică acest referendum.

„N-am cum să vă dau nume, fără să le cer aprobarea, dar sunt mulți colegi și președinți de Consilii Județene, și primari și PSD-iști simpli, inclusiv viceprimari (de aceeași părere cu el – n.r.). Am vorbit cu un viceprimar dintr-un mare oraș, PSD-ist, și mi-a zis «ne ducem în cap». Le este teamă pentru că, vă dați seama, pentru orice fel de alegere, președintele partidului și cel de județ semnează tot. Mie nu îmi este”, spune Constantin Toma, în dialogul cu HotNews.

„Își pun viitorul în joc prin tăcere”

Edilul face referire la candidaturi – la cele pentru funcția de primar, pentru Consiliul Județean, pentru funcția de consilier local sau județean, pentru funcții de senatori sau de deputați.

„Sunt sigur de treaba asta, că oamenii ăștia, posibil, nu vor să-și pună viitorul în joc. Dar își pun viitorul în joc prin tăcere. Pentru că este evident, PSD va va pierde foarte mult în această situație”, adaugă Toma.

El crede că dacă votul de luni ar fi fost secret „cu siguranță apăreau mai multe voturi împotrivă”.

În schimb, votul este făcut printr-o aplicație pe care PSD o folosește din 2024, de la congresul la care Marcel Ciolacu a fost votat pentru a fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Răspunsul fiecărui membru poate fi consultat în aplicație.

De ce PSD a făcut campanie pentru referendumul intern

Rezultatele votului de luni seară vor fi cunoscute, cel mai probabil în jurul orei 19:00, adică în punctul de maximă audiență al televiziunilor.

Cu câteva zile înainte de vot, social-democrații au făcut postări pe Facebook în care anunțau că urmează „momentul adevărului”. Totodată, în ultimele luni, Sorin Grindeanu s-a plimbat prin țară, a mers în fiecare regiune și a avut 12 întâlniri cu liderii social-democrați, la finalul cărora a susținut conferințe de presă în care l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan.

Altfel spus, până la consultarea propriu-zisă, în PSD a avut loc o campanie al referendumului intern, anunțat încă din luna decembrie. De ce această strategie?

Toma crede că s-a încercat un blat cu AUR

Constantin Toma spune pentru HotNews că această campanie de promovare a consultării a fost „pentru a încerca să fie convinși cât mai mulți membri de acest vot pentru eliminarea lui Ilie Bolojan”.

„Pentru că partidul nu dorește să iasă de la guvernare, acest lucru este clar. În plus, în momentul în care ajungi în Parlament, îți trebuie o masă critică, peste 50% de parlamentari, ori, tu nu-i ai. Dacă AUR nu votează cu tine, cu PSD, rămâi în ofsaid. Și atunci există o anumită teamă la conducere, chiar dacă ei au provocat-o”, spune Constantin Toma.

El crede că liderii social-democrați au încercat să negocieze cu AUR, însă nu s-au înțeles cu partidul lui George Simion.

Și asta, spune primarul Buzăului, deoarece „AUR nu are interesul să ajute, pentru că, până la urmă, principalul concurent pentru ei este PSD, care e pe locul 2. Bazinul electoral al AUR s-a format și se formează în continuare din foarte mulți oameni nemulțumiți din PSD sau votanți, simpatizanți PSD”.

El spune și că PSD va scădea cu cât va sta mai mult în opoziție, pentru că „nu poți să faci opoziție în opoziție partidului AUR. Ei deja au câștigat scaunele din opoziție și e greu să fii mai puternic decât ei, având în vedere modul lor de a face opoziție. Este foarte complicat pentru PSD”.

Dacă PNL îl trădează pe premierul Bolojan, „să se autodesființeze”

Primarul PSD este, însă, sigur că liderii partidului „au decis deja” că votul va fi pentru înlocuirea lui Bolojan.

„Mai trebuie să vrea și căpriorul”, spune el făcând referire la premier. Și apoi transmite către PNL: „Dacă liberalii fac această tâmpenie și își dau propriul prim-ministru afară, propriul președinte de partid afară, ar trebui să se autodesființeze. Nu-și merită denumirea de partid. Nu se poate să-ți decidă un alt partid susținerea pentru prim-ministru, pentru președintele de partid. Este absurd. Și cred că ei au realizat treaba asta”.

De astfel, Constantin Toma crede că Grindeanu și echipa de conducere a PSD au mizat mult pe faptul că în PNL există o masă critică care vrea să scape de Bolojan.

Ce crede despre viitorul lui Grindeanu și de ce crede că șeful PSD e „invidios”

Întrebat despre ce se va întâmpla cu Sorin Grindeanu dacă planul de debarcare a lui Ilie Bolojan va eșua, Toma spune că „evident, trebuie să-și dea demisia” și punctează că deja a pierdut foarte mult.

El amintește și de sondaje de opinie care arată că Sorin Grindeanu „este foarte jos, la jumătatea scorului partidului”, pe când Ilie Bolojan este mult peste procentele PNL.

Sorin Grindeanu, la congresul PSD. Foto: Captură video

„Probabil că a apărut și această invidie. Pentru că dacă ies rezultatele care se prognozează, o să iasă câștigător Ilie Bolojan. Și Sorin Grindeanu va pierde pentru totdeauna. Evident, el încearcă, cu ultimele puteri, cu disperare, aș putea spune, să scape și de Bolojan, dar să scape, dacă va fi o victorie, și de familia Olguța și Claudiu Manda”.

Lia Olguța Vasilescu și rolul în campania PSD anti-Bolojan

Primarul din Buzău povestește deschis despre cum a auzit de la „colegi care au acces, pe surse” că Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, care este secretar general al PSD și, practic, mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, au jucat un rol important în pregătirea răsturnării guvernării Bolojan.

„Ați văzut, cele mai puternice declarații pentru înlocuirea lui Bolojan, au plecat de la Olguța, pe urmă, susținute de soțul ei. Dar Olguța a fost cea mai agresivă, ca să spun așa, vis-à-vis de Bolojan, care a făcut o frumusețe la Oradea. Ori, Craiova a capotat”, spune el.

El spune că Lia Olguța Vasilescu a „avut toate armele în mână”, că este „la putere de 100 de ani acolo”.

„Sunt chestii pe care nu le prea suportă doamna Olguța. Ea se dorește a fi cel mai tare primar din România, ori locul ăsta a fost ocupat pentru mult timp de acum încolo de Bolojan, care a făcut o floare din Oradea și ne-a inspirat pe toți”, crede Constantin Toma.