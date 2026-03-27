Primar PSD: „Grindeanu face un joc periculos și cu partidul, și cu țara. PSD va fi înghițit de AUR cu totul”

Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, cunoscut pentru poziționările sale împotriva deciziilor luate de conducerea partidului, spune că este o „idee proastă” consultarea internă din PSD privind rămânerea sau nu la guvernare: PSD-ul va ieși slăbit, lumea nu este proastă”.

Constantin Toma a făcut aceste declarații vineri, la RFI, unde a spus că prin referendumul convocat în 20 aprilie în partid Sorin Grindeanu „vrea să arate că are mușchi”.

„Mi se pare o decizie proastă (consultarea din PSD – n.r.), pentru că asta ne mai lipsește, instabilitate politică, pentru a crește și mai mult dobânzile, pentru a crește până la urmă și costul vieții și a pune în pericol țara, despre asta este vorba (…). Personal, voi vota împotriva ieșirii de la guvernare”, a declarat primarul Buzăului.

El consideră că PSD are de pierdut de pe urma consultării interne: „E un joc să întărească partidul, dar părerea mea personală este că-l slăbește. PSD-ul va ieși slăbit, lumea nu este proastă”.

„Vom fi înghițiți de AUR cu totul”

Constantin Toma atrage atenția că PSD pierde alegători în favoarea AUR: „Partidul deja este slăbit. Foarte mulți dintre alegătorii noștri, dintre suporterii noștri, au trecut deja în tabăra AUR și vor trece în continuare”.

Despre liderul PSD, Sorin Grindeanu, Toma a spus că „încearcă să se întărească personal, să arate că are mușchi”, dar că „greșește foarte mult”: „Lumea nu prea îi acceptă acest joc, inclusiv în interiorul partidului sunt multe voci (…). Vom fi înghițiți de AUR cu totul, iar după alegerile din 2028 AUR-ul cred că va guverna singur”.

„PSD se duce ca morcovu-n pământ”

Întrebat dacă crede că Sorin Grindeanu trebuie să livreze ceva partidului, după toate criticile la adresa premierului Ilie Bolojan, Constantin Toma a răspuns: „Păi, nu prea are ce livra, a livrat suficient ca să ne ducem din ce în ce… ca morcovu-n pământ, așa, cum să vă spun. Încearcă să fie cât mai virulent, gândindu-se că punctează în felul ăsta și electoral sau, știu eu, crește în interiorul partidului. Nu crește, scade, din păcate. E un joc periculos pe care îl face și cu partidul și cu țara”.

Primarul PSD al Buzăului se așteaptă ca partidul să decidă în urma consultării interne din 20 aprilie ieșirea de la guvernare: „99% ieșim de la guvernare, dacă Sorin Grindeanu și cei care sunt pe lângă el decid treaba asta. Nimeni în partid, întrucât conducerea partidului este cea care validează de la simplu consilier local, candidat la primar, candidat la Parlament, la CJ și așa mai departe”.

Întrebat ce crede că se poate întâmpla apoi, Constantin Toma a răspuns: „Ne mănâncă AUR-ul, adică în opoziție noi nu vom fi o voce”.

Conducerea PSD a decis, într-o ședință a Biroului Politic Național de luni, că pe 20 aprilie va avea loc consultarea internă despre care Sorin Grindeanu vorbește de la finalul lunii decembrie. Este vorba de un referendum intern, prin care membrii de partid vor fi întrebați dacă vor ca PSD să rămână la guvernare și dacă da, în ce formă – cu sau fără Ilie Bolojan, cu sau fără USR. Totuși, întrebările pentru această consultare nu au fost încă stabilite.