INTERVIU Cristian Preotu despre Le Bistrot Français: Un loc care spune o poveste despre gust, estetică, cultură și ospitalitate

Cristian Preotu, fondatorul Le Manoir și al restaurantului Le Bistrot Français, este unul dintre antreprenorii care au reușit să transforme arta culinară într-un model de afaceri durabil. Inspirat de experiențele trăite în Franța și ghidat de respectul pentru calitate, Cristian a construit în România un univers gastronomic unde fiecare detaliu – de la selecția produselor până la relația cu clientul – spune o poveste despre eleganță, cultură și pasiune. Cristian Preotu vorbește, într-un interviu, despre lecțiile antreprenoriatului, parteneriatul cu Mastercard și despre cum se creează o experiență autentică și relevantă.

Întoarcerea din Franța a fost mai mult decât un pas pentru Cristian Preotu – a fost începutul unei misiuni: aceea de a aduce în România rafinamentul gastronomiei franceze și respectul pentru produse cu adevărat excepționale. Așa a luat naștere Le Manoir, un proiect care a început cu distribuția unor branduri de prestigiu și a evoluat firesc către crearea unei adevărate scene culinare, odată cu deschiderea Le Bistrot Français.

Ați construit un brand puternic și apreciat într-un domeniu extrem de competitiv. Care a fost momentul-cheie în parcursul dumneavoastră antreprenorial și care este povestea din spatele acestui proiect?

Cristian Preotu: Momentul-cheie a fost întoarcerea mea în România după o perioadă petrecută în Franța, unde am descoperit rafinamentul gastronomiei și cultura artizanală a produselor fine. Am simțit că publicul român este pregătit pentru o experiență autentică, de calitate, și am început cu importul unor branduri de renume precum Comtesse du Barry, Joseph Drouhin, Pétrus, Champagne Bollinger sau Deutz. Le Manoir a fost mai întâi un proiect de distribuție, dar ambiția de a crea o scenă gastronomică completă a dus firesc la deschiderea Le Bistrot Français.

„A fost un pas natural – din respect pentru produsul excepțional și din dorința de a oferi un cadru la fel de elegant în care el să poată fi descoperit.”

Coerența este esențială

Privind în urmă, ce lecții v-au oferit începuturile Le Bistrot Français și cum v-au ghidat acestea în evoluția proiectului?

Cristian Preotu: Am învățat că excelența nu este niciodată întâmplătoare. Detaliile contează, iar coerența este esențială – de la selecția furnizorilor, la formarea echipei și la modul în care construim relația cu fiecare client. Fiecare provocare de început – fie logistică, fie legată de percepția pieței – ne-a învățat să fim riguroși, răbdători și curajoși.

Parteneriatul cu Tom Meyer a marcat un moment definitoriu pentru Le Bistrot Français. Cum a luat naștere această colaborare și ce impact a avut asupra identității gastronomice a restaurantului?



Cristian Preotu: Totul a venit firesc, din dorința de a duce experiența gastronomică de la Le Bistrot Français la cel mai înalt nivel internațional. Încă de la prima întâlnire, am descoperit în Tom Meyer nu doar un chef remarcabil, cu două stele Michelin și titlul de Meilleur Ouvrier de France, ci și un partener vizionar care împărtășește respectul nostru profund pentru produs, terroir și rafinament.



În perioada în care a lucrat alături de Anne-Sophie Pic, Tom a coordonat deschiderea mai multor restaurante internaționale, ceea ce i-a oferit o perspectivă globală asupra rafinamentului culinar și a interacțiunii dintre tradiție și inovație. Această experiență s-a reflectat în mod direct în viziunea pe care a adus-o la Le Bistrot Français.



„Colaborarea noastră s-a construit pe o încredere reciprocă și pe valori comune: excelență, autenticitate și pasiune pentru bucătăria franțuzească contemporană.”

Cum reușiți să mențineți, în timp, acea coerență care face ca fiecare detaliu – de la meniu la relația cu clienții – să conteze cu adevărat?



Cristian Preotu: Prin disciplină, printr-un respect profund pentru valorile noastre și printr-o echipă care înțelege misiunea noastră. Fiecare decizie – fie că vorbim de designul farfuriilor sau de tonul comunicării – trebuie să reflecte eleganță, autenticitate și rafinament. Nimic nu este aleatoriu.

O întâlnire de viziuni

Cum a început parteneriatul cu Mastercard și cum s-a conturat această colaborare?

Cristian Preotu: A fost o întâlnire de viziuni. Mastercard investește constant în proiecte care adaugă valoare experiențelor premium, iar Le Bistrot Français oferă exact acest tip de experiență. Colaborarea noastră s-a construit firesc, pe valori comune: calitate, încredere, consistență.

Cum contribuie astfel de parteneriate la diversificarea experienței oferite clienților, mai ales în contextul ofertelor speciale și al programelor de cashback?

Cristian Preotu: Aceste parteneriate ne permit să depășim granițele gastronomiei tradiționale. Cu Mastercard Premium, putem oferi clienților acces la privilegii exclusive – de la meniuri personalizate, la avantaje financiare care completează experiența de fine dining. Este un plus de sofisticare și de fidelizare.

„ Cu Mastercard Premium, putem oferi clienților acces la privilegii exclusive – de la meniuri personalizate, la avantaje financiare care completează experiența de fine dining.”

Mai mult decât o cină – o poveste trăită

Ce sfat i-ați oferi unui antreprenor aflat la început de drum, care vrea să creeze o experiență unică, autentică?

Cristian Preotu: Să nu grăbească lucrurile și să nu caute soluții comode. O experiență autentică se clădește cu timp, cu multă muncă nevăzută și cu respect pentru client. Să aibă o viziune clară, dar să rămână receptiv la feedback și să nu facă compromisuri când vine vorba de calitate.

Ce v-ați dori să știe, să descopere și să păstreze în amintire clienții care trec pentru prima dată pragul Le Bistrot Français?

Cristian Preotu: Că nu au pășit doar într-un restaurant, ci într-un loc care spune o poveste – despre gust, despre estetică, despre cultură și ospitalitate. Ne dorim ca fiecare client să plece nu doar satisfăcut, ci emoționat. Să își amintească acea cină ca pe o experiență care i-a activat toate simțurile.

