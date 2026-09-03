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Mircea Miclea, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Actualitate

INTERVIU Cu câteva zile înaintea începerii școlii, Mircea Miclea vorbește despre „frustrarea din cancelarii”

Raluca Ion
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„Dacă nu avem oameni buni în școli, nu putem să avem școli bune”, afirmă profesorul universitar Mircea Miclea. Într-un interviu pentru publicul HotNews, el atrage atenția că „atractivitatea acestei profesii este din ce în ce mai redusă” din cauza politicilor de subfinanțare a educației. Fostul ministru spune că, din fericire, încă mai sunt profesori foarte buni, iar „dacă vom face din nou atractivă această profesie, atunci putem să relansăm școala”.

  • „Profesorii sunt principalul factor care face o școală de calitate bună sau proastă. Și atunci, ceea ce trebuie făcut este creșterea atractivității acestei profesii, pentru că, dacă avem oameni buni în școli, vom avea școli bune”, spune Miclea.
  • În ciuda tuturor relelor, însă, „profesorii trebuie să aibă o speranță clară”, afirmă fostul ministru al Educației. Pe ce își bazează această afirmație.
  • El face și o propunere de modificare a Evaluării Națională și are un mesaj încurajator pentru părinți și pentru copii: un eșec la acest examen nu e sfârșitul lumii. „Poți în continuare să câștigi cursa”.
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Psiholog, profesor universitar la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj și coordonator al Școlii Doctorale de Științe Cognitive Aplicate, Mircea Miclea a fost ministru al Educației în perioada 2004-2005. A demisionat din cauza subfinanțării Educației.