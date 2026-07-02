INTERVIU cu studenta care a dat în judecată Ministerul Educației și a câștigat, după ce s-a reprezentat singură. „Eu mi-am vrut banii. Nu dreptatea” 

HotNews a vorbit cu tânăra care are acum 22 de ani despre acțiunea ei.

Instituția a susținut că Svenja devenise deja studentă și că trebuie să adreseze cererea Universității din București. După acest răspuns, a decis să dea Ministerul Educației în judecată. A câștigat după aproape doi ani. Despre decizia instanței a scris profit.ro .

În 2023, Svenja Papirowski, atunci elevă în clasa a 12-a, a obținut medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie, rezultat pentru care avea dreptul la bursa de merit olimpic internațional, potrivit Edupedu .

„Nu mi-am primit niște bani, m-am dus în instanță”, spune simplu și direct Svenja Papirowski într-un dialog cu HotNews. Ea a câștigat definitiv la Înalta Curtea de Casație și Justiție „echivalentul a 75% din salariul minim brut, timp de 12 luni”, adică contravaloarea bursei de merit ca olimpică internațională, pe care ministerul Educației i-o refuzase.

Spune că a fost „ceva simplu”: „Nu mi-am primit niște bani, m-am dus în instanță. Nu mi se pare că am avut așa o intenție profund justițiară. Eu mi-am vrut banii. Nu dreptatea. Nu mă ajută dreptatea”.

Tânăra recunoaște că nu a avut o intenție ca știrea să devină publică sau „să constituie o anumită luptă împotriva autorităților”.

„Nu a fost neapărat un simț al justiției care m-a împins și pur și simplu faptul că nu primisem anumiți bani pe care trebuia să îi primesc. Pentru mine a fost ceva mult mai simplu”, spune Svenja Papirowski, în dialogul cu HotNews.

„De ce un funcționar din minister nu poate să soluționeze o cerere fără să-i fie teamă?”

În discuția cu HotNews, Svenja Papirowski subliniază și că nu învinuiește funcționarii de la minister care i-au refuzat cererea pentru proces.

„La minister sunt niște funcționari și ar trebui să ne întrebăm mai mult de ce un funcționar în cadrul ministerului nu poate să soluționeze o cerere fără să îi fie teamă că i se va asuma răspunderea, decât să ne gândim că ministerul este mare și rău și nedreptățește olimpici”, argumentează tânăra.

„Cei de acolo încearcă să-și facă treaba cum încercăm și noi. Singurul lucru este că dacă ei greșesc în cadrul departamentului juridic, în cadrul ministerului, vor avea dificultăți și probleme în cadrul sistemului în care sunt”, mai spune ea despre decizia Ministerului Educației de a-i respinge cererea.

Ea îi sfătuiește pe elevii care se află în aceeași situație să „își reclame dreptul, pentru că procesul nu este o mare chestie. Adică toată lumea se dă în judecată pe absolut orice”.

„Un proces este ceva normal”

Svenja spune că avantajul ei în procesul în care s-a reprezentat singură a fost faptul că era deja studentă la Drept. Avea deja și experiența stagiilor de practică, ceea ce a făcut totul „mult mai simplu”.

„Am spus că dacă tot sunt studentă la drept și dacă știu ce trebuie să fac, o să mă reprezint singură. Dacă a contat faptul că sunt studentă la drept? Enorm. Eu nu știu cum un student dintr-o altă parte ar fi trebuit să se descurce într-un asemenea context”, afirmă tânăra.

Ea povestește că și-a întrebat profesorii despre cererea de chemare în judecată, dar și despre prevederile legale pe care trebuie să le aibă în vedere.

„Pentru mine, ca studentă la Drept, un proces este ceva normal. Să văd, să fiu implicată într-un proces, să am un proces. N-a fost nimic tragic. Și nici cu banii nu a fost nimic tragic. Mă bucur acum că pot să-i am și că pot să-i folosesc pentru master”, spune ea.

Vrea să facă masterul în străinătate, iar banii îi va păstra pentru studii.

„Să fii olimpic internațional costă bani”

Svenja recunoaște și că banii pentru olimpicii internaționali sunt „foarte utili”. Asta pentru că acești elevi au acces la anumite programe educaționale, dar care sunt foarte scumpe.

„Știu foarte mulți oameni care se susțin în timpul facultății cu banii pe care i-au primit în calitate de olimpici internaționali. Indiferent că sunt din străinătate sau în România. Deci banii aceia sunt foarte importanți”, spune tânăra.

Ea subliniază și faptul că, pe lângă studiile universitare, și pregătirea unui olimpic internațional este costisitoare. Pentru ea, la geografie, a fost mai ușor, pentru că a avut de plătit anumite cărți și manuale scumpe, dar a putut să studieze mult individual. Există, însă, ramuri, în care studiul individual nu este suficient.

„Să fii olimpic internațional costă bani. Folosim acei bani cu un scop destul de bun, tot educație”, mai spune Svenja Papirowski.