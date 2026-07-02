Skip to content
Svenja Papirowski / Foto: LinkedIn
Actualitate

INTERVIU cu studenta care a dat în judecată Ministerul Educației și a câștigat, după ce s-a reprezentat singură. „Eu mi-am vrut banii. Nu dreptatea” 

Ștefania Gheorghe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

 „Nu mi-am primit niște bani, m-am dus în instanță”, spune simplu și direct Svenja Papirowski într-un dialog cu HotNews. Ea a câștigat definitiv la Înalta Curtea de Casație și Justiție „echivalentul a 75% din salariul minim brut, timp de 12 luni”, adică contravaloarea bursei de merit ca olimpică internațională, pe care ministerul Educației i-o refuzase. 

  • Eleva s-a reprezentant singură în instanță, după ce inițial a apelat la un avocat care i-a transmis cererea de bursă către Ministerul Educației. 
  • În dialogul cu HotNews, Svenja ține să sublinieze că nu a avut „o intenție profund justițiară”. „Pentru mine, ca studentă la Drept, un proces este ceva normal”. 
  • Ce crede ea despre funcționarii din Ministerul Educației, instituție condusă interimar de Mihai Diminan, pe care spune că „nu îi învinovățește” pentru că i-au refuzat plata bursei, și ce mesaj are pentru cei aflați în situații similare.
  • „Să fii olimpic internațional costă bani. Folosim acei bani cu un scop destul de bun”.

În 2023, Svenja Papirowski, atunci elevă în clasa a 12-a, a obținut medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie, rezultat pentru care avea dreptul la bursa de merit olimpic internațional, potrivit Edupedu

În aprilie 2024, tânăra a depus o cerere la Ministerul Educației prin care cerea plata bursei. I-a fost refuzată. 

Instituția a susținut că Svenja devenise deja studentă și că trebuie să adreseze cererea Universității din București. După acest răspuns, a decis să dea Ministerul Educației în judecată. A câștigat după aproape doi ani. Despre decizia instanței a scris profit.ro.

HotNews a vorbit cu tânăra care are acum 22 de ani despre acțiunea ei.