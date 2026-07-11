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Actualitate

INTERVIU Cum gândeşte Donald Trump și ce îi poate atrage atenția la România / Explicațiile unui fost diplomat american

Laurențiu Ungureanu
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România poate urca pe agenda lui Donald Trump dacă înțelege că administrația de la Washington vede politica externă prin prisma marilor afaceri, a investițiilor americane care leagă economic ţara noastră de Statele Unite, explică, într-un interviu pentru HotNews, Matthew Bryza, fost diplomat american implicat în dosarele sensibile ale SUA la Marea Neagră şi în Caucazul de Sud.

Fostul diplomat american crede că România este văzută la Washington ca un aliat NATO important și de încredere, dar avertizează că, în actuala administrație Trump, relevanța strategică nu se câștigă doar prin loialitate militară sau poziționare geopolitică, ci și prin proiecte economice mari, capabile să atragă atenția Casei Albe.

Matthew Bryza a fost ambasador al SUA în Azerbaijan, adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia și director în staff-ul Consiliului Național de Securitate de la Casa Albă. 

Matthew Bryza. Foto: OMAR MARQUES / AFP / Profimedia

A fost unul dintre diplomații americani implicați în deciziile Washingtonului privind Georgia, într-o perioadă în care conflictele din Abhazia și Oseţia de Sud anticipau ceea ce avea să se vadă mai târziu în Ucraina: disponibilitatea Rusiei de a folosi forța împotriva vecinilor săi. 

În prezent, Btyza este consultant în risc geopolitic şi energie. Este Managing Director la Straife, pentru Turcia şi regiunea Caspică extinsă, o firmă de consultanţă cu sediul în Istanbul.

„Nu cred că este posibil ca omologii președintelui Trump să-i înțeleagă comportamentul”

HotNews.ro: Domnule Bryza, cum sunt luate deciziile de politică externă ale SUA? Care este, de fapt, procesul?
Matthew Bryza: Este o întrebare extrem de actuală, pentru că răspunsul de astăzi este foarte diferit de cel de dinaintea lui Donald Trump sau chiar de dinaintea celui de-al doilea mandat al administrației Trump.