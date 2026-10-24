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Actualitate

INTERVIU. Cum va funcționa programul din Republica Moldova care pregătește populația pentru situații de criză: „Vrem ca fiecare cetățean să se simtă parte a acestui proces”

Oxana Bodnar
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Republica Moldova va lansa în noiembrie programul „Moldova Pregătită”, care să-i ajute pe cetățeni, cu instrucțiuni și sprijin concret pentru a face față unei situații de criză. „Oamenii vor afla ce materiale trebuie să aibă pregătite, inclusiv ce trebuie să conțină așa-numitul rucsac de urgență. Vom explica și cum ne găsim unii pe alții, cum comunicăm, ce rol are fiecare și cum ne distribuim responsabilitățile”, a explicat, într-un interviu pentru publicul HotNews, Serghei Diaconu, directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). 

  • „Ne uităm la cele mai bune practici, iar printre exemplele relevante sunt țările baltice și cele scandinave, care au demonstrat capacități de reziliență. Analizăm și ceea ce am văzut în Ucraina: cum rezistă la pene de curent, la întreruperi ale serviciilor și la atacurile cu drone”, explică Serghei Diaconu.
  • „Trecem de la un sistem bazat pe reacția ulterioară producerii unui eveniment, la unul axat pe prevenție și pregătire”, a mai spus șeful CNMC. 
  • În paralel, autoritățile lucrează la sistemul național de alertare MD-Alert, care urmează să devină operațional în 2027 și va transmite avertizări direct pe telefoanele mobile. 