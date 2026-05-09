INTERVIU – Dan Perjovschi: Injectez un pic de umor pentru ca adevărul să poată fi suportabil

Dan Perjovschi, unul dintre cei mai titrați artiști vizuali români, cu sute de proiecte realizate în țară și peste hotare, vorbește într-un interviu acordat Curatorial despre parcursul său, despre prima și cea mai mare retrospectivă de la București a operei sale pusă alături de cea a Liei Perjovschi, care îi este parteneră de patru decenii.

„DRAFT pentru o retrospectivă comună”, găzduită de ARCUB – Hanul Gabroveni până la 26 iulie, pune în dialog practicile celor doi artiști: de la desenele și intervențiile murale incisive ale lui Dan Perjovschi, inspirate de actualitatea politică și de detaliul cotidian la proiectele de cercetare, arhivare și instalațiile conceptuale dezvoltate de Lia Perjovschi, bazate pe o perspectivă interdisciplinară asupra cunoașterii.

Este completată de de tururi ghidate, discuții programate sau spontane și prezentări susținute de invitați români și internaționali.

Dan Perjovschi (n. 1961, Sibiu), recunoscut pe scena internațională pentru stilul său incisiv, a expus în unele dintre cele mai prestigioase instituții și evenimente ale artei contemporane: de la MoMA New York, Tate Modern Londra, Centre Pompidou Paris, Moderna Museet Stockholm la Documenta Kassel, Bienala de la Veneția, Bienala de la Istanbul, Bienala de la Sydney și Manifesta.

