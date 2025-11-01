INTERVIU De ce atacurile lui Grindeanu la Bolojan urmăresc altceva. „Au multe metehne, dar sinucigași nu sunt” / Șansele „dreptei” și ale ”stângii” de a câștiga Capitala

„Atacurile PSD, ale lui Sorin Grindeanu la Ilie Bolojan nu doresc neapărat schimbarea prim-ministrului, pentru că cei din PSD nu au o alternativă în acest moment și nici nu vor să fie considerați responsabili de o criză”, spune politologul Cristian Pîrvulescu.

Cristian Pîrvulescu este politolog și conferențiar universitar doctor și, din 2005, ocupă funcția de decan al Facultății de Științe Politice, SNSPA. Din 2007 este membru în Comitetul Economic şi Social European și membru fondator al Asociaţiei de Ştiinţe Politice.

„PSD încearcă trecerea prim-ministrului în defensivă. E mai degrabă un joc tactic, nu prea văd care e strategia, o strategie pe termen extraordinar de scurt, adică până în sfârșitul anului, începutul anului viitor. Și vedem asta, pe de o parte, prin ciclicitatea atacurilor, pe de altă parte, prin concentrarea lor”, consideră politologul Cristian Pîrvulescu, într-un interviu pentru HotNews.

Legătura dintre 7 noiembrie și 7 decembrie

Poziționarea social-democraților are o corelație cu alegerile din decembrie, de la Primăria Capitalei, crede Pîrvulescu. Congresul PSD din 7 noiembrie va da o nouă conducere. Probabil președinte va fi Sorin Grindeanu, conform estimărilor din partid.

La exact o lună după aceea, „un eșec la Capitală ar însemna pentru noua conducere a partidului, un început foarte rău”, notează Pîrvulescu. „Băluță poate pierde alegerile”, spune politologul. Ca să nu se întâmple asta, din perspectiva PSD e nevoie ca partidul să recupereze, mai ales la București, electoratul care acum e la AUR. Dar cum poate face acest lucru?

„PSD câștigă alegerile doar dacă ceilalți sunt foarte slăbiți”

Despre cursa pentru funcția de primar general al Capitalei, Cristian Pîrvulescu spune că PSD „a câștigat-o doar în cazurile în care ceilalți candidați erau foarte slăbiți”.

„Sorin Oprescu, spre exemplu, a câștigat pe fragmentare în 2008. Altfel, probabil, n-ar fi câștigat”, spune Pîrvulescu.

La alegerile din 2008, în turul al doilea, Sorin Oprescu a luat 56,55%, iar Vasile Blaga 43,44%. Apoi, în 2012, Sorin Oprescu a câștigat după ce s-a trecut la alegerile cu un tur de scrutin.

„În 2016, spre exemplu, USR abia se lansa la alegerile locale. Au fost bâlbâieli ale PNL, care au dus în final la propunerea, pe ultima sută de metri, al lui Predoiu, drept candidat al liberalilor”.

„Pe fondul ăsta s-a impus Gabriela Firea, care avea oricum o imagine bună, avea notorietate fiind jurnalistă venită din televiziuni”.

În 2016, cu alegeri tot dintr-un tur, așa cum vor avea loc și acum, Gabriela Firea a câștigat 43%, în fața lui Nicușor Dan, care a luat 30%.

PSD nu a luat Bucureștiul de 9 ani

„PSD nu are electorat în București. Asta am văzut și în 2020, și în 2024. Și atunci are nevoie disperată ca electoratul protestatar să nu se îndrepte spre candidații adverși”, spune politologul.

Pîrvulescu crede că, în esență, PNL-USR vor urmări să susțină informal candidatul cel mai bine plasat înaintea alegerilor. Social-democrații înțeleg acest lucru și crează o serie de evenimente care arată ca și cum ar fi „de guvernare”, dar sunt „de campanie”.

„Lipsa de încredere în interiorul coaliției este cea care duce la această situație. Nu există alternative la coaliție, dar partenerii din coaliție, nu numai că nu au încredere unii în alții, dar se și privesc ostilitate. E un fel de blestem, știți, blestemul coaliției”, spune Cristian Pîrvulescu.

Cât de probabilă vede, acum, apropierea PSD de AUR

Cristian Pîrvulescu adaugă că PSD nu va putea să facă o alianță cu extrema-dreaptă, „mai ales cu acea extremă-dreaptă care este privită peste tot ca fiind pro-rusă”.

El spune că după alegerile din Olanda, unde un partid liberal a câștigat în fața partidului de extremă-dreapta, care a fost și la guverare, peisajul politic european transmite un mesaj al publicului. Cu asemenea semnale, ar fi greu de acceptat ideea că PSD ar putea, să facă alianță cu AUR, crede Pîrvulescu. „Nu spun că nu ar vrea, ci că nu ar putea”, adaugă el.

„Au multe metehne cei de la PSD, dar sinucigași nu sunt”, zice politologul.

Pîrvulescu: Grindeanu trebuie să calmeze nervozitatea din PSD

Reforma administrativă pe care și-o dorește Ilie Bolojan, cea care presupune tăieri de posturi în administrația locală și centrală, nemulțumește primarii.

„O reformă administrativă ar lovi în primul rând în PSD. Deci Grindeanu trebuie să liniștească oamenii din PSD care sunt nervoși. Pentru că subiectul reformei administrative n-a fost niciodată în discuție. Și știți, degeaba li se dau asigurări că nu se va întâmpla. Că s-au dat asigurări și că nu va fi austeritate. Și că nu vor fi crescute taxele. Și toate lucrurile astea au venit”, explică Pîrvulescu.

Este Grindeanu în pericol la congresul din 7 noiembrie?

PSD nu e, acum, în momentul „în care ar putea face o revoluție. Deși niciodată nu se știe”. Însă o victorie nu e suficientă. E nevoie de o victorie convingătoare. Pentru că o atmosferă în care PSD să fie necombativ cu Bolojan ”ar putea transforma totul într-un congres nereușit”, mai spune politologul.

Congresul PSD se va derula sub această ipoteză: „Există riscul ca Băluță să nu câștige alegerile. Iar alegerile nu au nicio legătură, contrar a ceea ce spune PSD, cu administrația, ci cu politica”. Ceea ce înseamnă că o posibilă înfrângere la București ar fi una politică a noii conduceri a PSD, conchide Cristian Pîrvulescu.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 , Foto: Inquam Photos / George Călin

„PSD a fost într-o situație destul de neconfortabilă de la începutul guvernării. Și acum, cu apropierea congresului lor din 7 noiembrie, din punct de vedere tactic, încearcă să-l pună pe prim-ministru într-o situație dificilă, cu atât mai mult cu cât urmează alegerile pentru Primăria București. Alegerile nu au nicio legătură, contrar a ceea ce spune PSD, cu administrația, ci cu politica”, explică Pîrvulescu.

El amintește că primarul Capitalei nu e doar un administrator și că doi dintre edilii Bucureștiului au devenit președinți – Traian Băsescu și Nicușor Dan. Așadar, explică Pîrvulescu, pentru că PSD nu are de fapt un bazin electoral foarte mare în București, încearcă să recupereze electoratul AUR.

„În vederea congresului, pentru a nu exista niciun fel de surpriză, se poziționează mult mai agresiv față de prim-ministru. Poate chiar speră să poată să obțină din partea partenerilor de guvernare o altă soluție de prim-ministru, aderă la toată această linie”, mai spune politologul.

Conform sondajului Avangarde, Băluță e pe primul loc

Ordinea de etapă a preferințelor în sondajul Avangarde, făcut public recent, este următoarea: Daniel Băluță 25%, Ciprian Ciucu 23%, Cătălin Drulă 18%, Anca Alexandrescu 16%.

Perioada de sondarea fost 18-25 octombrie.