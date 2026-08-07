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Actualitate

INTERVIU De ce, în doar 5 ani, 40% dintre români au ajuns să creadă că evreii sunt o amenințare pentru societate / Contextul războiului din Israel

Laurențiu Ungureanu
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„Oamenii nu au răbdare, mai ales dacă se deteriorează nivelul de trai, condițiile de viață de fiecare zi. Și atunci trebuie să-și găsească niște răspunsuri rapide”, spune, într-un interviu pentru publicul HotNews, directorul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Alexandru Florian.

  • Patru din zece români cred că evreii acţionează pentru destabilizarea societăţii în care trăiesc. E de două ori mai mult decât în 2021, potrivit raportului anual de monitorizare a antisemitismului pentru perioada mai 2025–aprilie 2026, publicat la finalul lunii iulie de Institutul „Elie Wiesel”. 
  • Alte cifre: 35% dintre români cred că ar trebui limitat accesul evreilor la anumite profesii, 29% îi învinovăţesc pentru instaurarea comunismului, iar 11% consideră minoritatea evreiască „o problemă” sau „o ameninţare”, potrivit unui sondaj citat în raport. 
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Alexandru Florian este sociolog şi doctor în filosofie şi ştiinţe politice. El ocupă din 2012 funcţia de director general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. 

În interviul acordat HotNews, el explică datele din cel mai recent raport privind antisemitismul în România. Fără să atribuie monopolul cauzelor cuiva anume, Florian vorbește și despre două greșeli făcute de președintele Nicușor Dan: „O greșeală prin omisiune” și „Un exemplu complet prost ales”.

Totodată, el vorbește și despre riscul ca ameninţările şi agresiunile verbale să se transforme în violenţă.