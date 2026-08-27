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Actualitate

INTERVIU De ce nu s-a realizat unirea cu Moldova în 1991? Deputat în primul Parlament de la Chișinău: „România era prea săracă, voia împrumuturi inclusiv de la Moscova”

Oxana Bodnar
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„România nu era în stare să creeze un fond de solidaritate, de unire, așa cum a avut Germania în anii 1989-1990 sau cum are Coreea de Sud astăzi. Căuta să facă împrumuturi, inclusiv la Moscova”, povestește Mihai Druță (69 de ani) deputat în primul Parlament de la Chișinău, despre vremurile în care noul stat își căuta un drum pe harta lumii. Dar mai erau și alte obstacole în calea unirii, mai spune Druță, care enumeră cele trei mari grupuri din parlamentul moldovenesc de atunci care aveau interese contrare. 

  • „Mă deranjează cei care încearcă să diminueze importanța actului de independență, insinuând că a fost „o simplă ridicare de mâini” și că aceasta ar fi fost îngăduită de la Moscova. Nu a fost așa”, spune deputatul. 
  • Demnitarul susține că nici astăzi nu poate vorbi despre o independență deplină atât timp cât trupele Federației Ruse sunt staționate în regiunea transnistreană.
  • În interviul acordat HotNews, Druță mai vorbește despre rezistența antisovietică, formarea Frontului Popular, războiul de pe Nistru, influența Moscovei și parcursul european al Republicii Moldova. 
  • Pe 27 august, Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de independență.

„Războiul propagandistic încearcă să diminueze importanța independenței”

Mihail Druță. Foto: Facebook

– Domnule Druță, cum vă raportați la data de 27 august, când sărbătorim 35 de ani de independență? Cât de independentă este acum Republica Moldova?
– Mihail Druță: Este evident că simt o bucurie în sufletul meu, pentru că îmi amintesc cum a fost Moldova până la 1991, ce am făcut noi și cum a devenit Moldova pe parcursul a 35 de ani. Totodată, bucuria mea este umbrită de războiul propagandistic omniprezent, care încearcă să diminueze importanța actului de independență, insinuând că a fost o simplă ridicare de mâini și că această „simplă ridicare de mâini” ar fi fost îngăduită de la Moscova. 

Independența nu a fost făcută cadou, a fost cucerită. A fost cucerită pe parcursul a zeci de ani de rezistență antisovietică, în timpul podurilor de flori și al marilor adunări naționale din 1989-1991 și datorită inteligenței și curajului Corpului de Deputați ai Poporului, ales în februarie-martie 1990, care, pe parcursul a patru ani, au reușit să transforme Moldova dintr-o colonie sovietică într-un stat suveran, independent și democratic. 

Dacă comparăm situația de astăzi cu situația din 1991, avem tot dreptul să spunem că suntem independenți. Suntem independenți din punct de vedere economic. Atunci depindeam aproape 100% de resursele energetice din Răsărit, iar aproape toate mărfurile noastre își găseau piață de desfacere pe teritoriul Uniunii Sovietice. 

Când centrul hotăra să ne pună la respect, avea toată posibilitatea să o facă. Vreau să vă amintesc despre cazul guvernului Sturza, primul guvern care s-a bazat pe o coaliție pro-europeană. Când se punea problema integrării europene, a fost organizată demisia guvernului Sturza, pe fundalul crizei financiar-economice din Rusia. 

Republica Moldova a fost deconectată de la rețeaua de energie electrică din Est. Satele Moldovei erau acoperite de beznă. 

Atunci guvernul Sturza a pus problema să ne conectăm la sistemul energetic românesc și cel european. S-a făcut de-a lungul anilor și am reușit să ducem la bun sfârșit acest plan pe durata guvernării PAS. Acum, din punct de vedere energetic, suntem independenți. 

Din punct de vedere economic, cu toate problemele care există, circa 70% din mărfurile moldovenești pot fi exportate pe piața din Vest, în primul rând pe piața Uniunii Europene. 

Nimeni acum nu pornește cu buldozerul peste roșiile noastre, peste prunele noastre, cum se făcea în anii ’90. Nimeni acum nu poate să îngenuncheze vinăritul nostru, care și-a găsit piața de desfacere în Occident, așa cum ne-au declarat embargouri în 2006, în timpul guvernării comuniste. 

Din punct de vedere politic, noi suntem foarte independenți față de situația de până la 1990, când eram o colonie. 

Păcat că, din cauza războiului din Ucraina, avem probleme în Est. Dar războiul se va termina și noi vom fi primiți ca parteneri egali și în Est. Din punct de vedere al securității, avem probleme, dar copiii noștri nu mai sunt luați în armata sovietică și nu sunt trimiși să lupte în războaiele declanșate de Kremlin. 

Noi avem armata noastră națională, așa cum este ea, o armată cu caracter defensiv. Avem însă o singură problemă, care a fost stipulată deja în Declarația de Independență: am propus guvernului Uniunii Sovietice negocieri neîntârziate pentru retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul Republicii Moldova. O parte din trupe au fost retrase. Noi am avut câteva sute de unități militare, mai mari și mai mici, pe teritoriul Republicii Moldova, ale armatei sovietice. 

S-a diminuat foarte mult efectivul fostei Armate a 14-a și este un unul mai mult simbolic. Dar acest efectiv trebuie retras. Atât timp cât trupele străine nu sunt retrase din teritoriul Republicii, atât timp noi nu avem posibilitatea să spunem că independența noastră este deplină.

Mihai Druță (stânga) la un miting pro-european. FOTO: Arhiva personală

– Cum s-a creat în urmă cu 35 de ani Frontul Popular care era viziunea personală a dumneavoastră asupra statului Republica Moldova?
Dumneavoastră îmi propuneți să ne întoarcem în trecut, în anul 1988-1989, când a fost creată mai întâi mișcarea democratică pentru susținerea „perestroikăi” lui Gorbaciov, care a evoluat și s-a transformat peste un an în Frontul Popular din Moldova. 