INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă

În plină criză politică, filosoful și scriitorul Gabriel Liiceanu face, într-un amplu interviu în HotNews, o declarație de dragoste la adresa României, dar și a românilor din Diaspora și din țară: „Iubesc România din răsputeri. Ca toți cei care au plecat și și-au luat lumea în cap. N-au mai crezut că e ceva cu putință. Au continuat să o iubească, așa cum o iubim mulți dintre noi, cei care am rămas. O iubesc pentru ce ar fi putut fi”.

„Când au văzut că președintele Nicușor Dan, un om aflat în vârf, nu știe ce să facă, au venit serviciile. Și au spus: <<Ai probleme, dragul nostru președinte. Hai să te ajutăm>>”, spune Liiceanu.

Ce spune despre PNL și despre Ilie Bolojan.

Și de ce crede că „Grindeanu face o figură atât de tristă”.

Gabriel Liiceanu explică pe larg în interviu de ce „Bolojan nu a putut clinti acele salarii halucinante de la companiile de stat”.

„Haideți să o luăm altfel. Nicușor Dan n-are nici virtute, nici vârtute”, spune Gabriel Liiceanu. E prea dur? Să-i urmărim ideile și argumentele.

Gabriel Liiceanu. Inquam Photos / Bogdan Buda

Pe Liiceanu l-a surprins, încă de la început, dorința lui Nicușor Dan pentru două mandate

HotNews: – Domnule Gabriel Liiceanu, cum credeți că ar fi trebuit să acționeze președintele Nicuşor Dan în cazul lui Ilie Bolojan?

Gabriel Liiceanu: – Oamenii care l-au ales pe Nicuşor Dan l-au ales fiind convinși că o să facă o echipă cu un om care dorea să realizeze reformele în România în așa fel încât să reconsolideze bugetul, să reașeze România pe o orbită economică, să o scoată din mizeria pe care o moșteniseră. Am crezut, deci, că va fi un frumos cuplu.

Sigur, toată lumea care l-a ales pe Nicușor Dan s-a întrebat ce s-a întâmplat cu el. S-au făcut analize psihologice, s-au căutat explicații de tot soiul.

„Mai vreau”

S-a ajuns la explicația psihologică potrivită căreia e vorba de o ură față de un posibil concurent la viitoarele prezidențiale și că președintele l-a văzut în prim ministru pe viitorul concurent la al doilea mandat al său, pe care l-a anunțat în mod greșit.

Mai întâi trebuie să vezi cum îți arată mandatul și pe urmă să spui: „Mai vreau”. El a anunțat de la început că merge pe două mandate.

Nu mă opresc la această explicație, ura față de un concurent pe care ar face orice ca să-l distrugă și se folosește de PSD și de Grindeanu și de aparatul de servicii secrete.

Nu mă opresc pentru că eu cred că e vorba de o structură, de un caz aproape cu valoare literară. Ar merita să fie un personaj de roman Nicușor Dan, pentru că s-a pomenit efectiv acolo prin disperarea electoratului, neavând însă determinările pe care le are în mod normal un președinte când ajunge în funcția cu pricina – un partid, o echipă valabilă în jur, de oameni unul și unul.

A venit cu singurătatea lui în postul acela.

„A intrat în ograda unui partid cu picioarele”

-Cum este Nicușor Dan?

-E o persoană profund asocială. Un om timid prin structura lui. Haideți să o luăm altfel.

Un filosof român a făcut apropierea între două cuvinte, „virtute” și „vârtute”. Nicușor Dan n-are nici virtute, nici vârtute.

Virtute nu are pentru că a făcut ce a făcut, intrând în ograda unui partid cu picioarele și spunând: „Eu fac regulile în partid, vine cutare”. N-a anunțat pe nimeni.

Asta e lipsă de virtute, să-l iei ca din oală pe celălalt, plecat la Chișinău, unde era domnul Bolojan, care a aflat că, în absența lui, i-a fost băgat cineva în casă. A fost foarte urât. La capitolul virtute a pierdut enorm.

Vârtute, în schimb, în română, are sensul de bărbăție, prin bărbăție înțelegându-se, de-a lungul unei istorii patriarhale lungi, că e vorba de capacitatea unui bărbat de a făptui, de a face ce-și propune, de a avea o voință și un drum clar înaintea lui.

„Au venit serviciile și au spus: <<Ai probleme, dragul nostru președinte. Hai să te ajutăm>>”

Or, Nicușor Dan n-are nici virtute, nici vârtute. Este de o singurătate înspăimântătoare.

Și atunci l-au înhățat. Când au văzut că un om aflat în postura aceea, în vârf, nu știe ce să facă cu el, au venit serviciile și au spus: „Ai probleme, dragul nostru președinte. Hai să te ajutăm. Hai să vedem, ce-ar fi să facem o chestie așa…? Uite, îți aducem un partid, că n-ai, pe PSD, și o să încercăm să vedem cum facem. Tu o să declari, sigur, că vrei către Occident, dar PSD va face tot posibilul ca reformele să nu se facă”.

Lucrurile care se distruseseră între timp nu puteau fi refăcute. Și coaliția aceea a fost distrusă din interiorul ei exact de către cei, eu cred că serviciile, care i-au dat însoțitor pe drum, ca să nu mai fie singur. Nu i l-au dat pe Bolojan și pe liberali.

Nu. I-au dat pe PSD și pe Grindeanu, care face o figură atât de tristă, pentru că să distrugi este un lucru simplu. Dacă distrugi fără să știi ce faci după ce ai distrus, distrugi un popor.

Despre Adrian Veștea: „Ce a făcut acest om ca să devină personaj public, în afară de faptul că a făcut campanie pentru Crin Antonescu împotriva lui Nicușor Dan”

-Ce credeți despre desemnarea lui Adrian Veștea ca premier?

-Cum te apuci și faci cineva din acest personaj șters, imoral, incompetent, care se laudă singur și care acum vrea să ajungă președinte al PNL? El apare peste tot la Antena 3, apare intr-una la Realitatea. De o săptămână, auzi mereu numele Veștea.

Dar de ce? Ce a făcut acest om ca să devină personaj public, în afară de faptul că a făcut campanie pentru Crin Antonescu împotriva lui Nicușor Dan acum doi ani? Știți că s-a dat filmul în care el spunea: Alegeți-l pe Crin Antonescu, e salvarea acestei țări. Crin Antonescu care făcuse USL-ul inițial. Și spunea: „Alegeti-l pe Antonescu. Nicușor Dan n-a făcut nimic în București ca primar”. Și, după aceea, îl vezi braț la braț cu Nicușor Dan. Păi amândoi sunt fără virtute. Știți?

Amândoi. Și Nicușor Dan că îl scoate din pălărie după ce a fost înjurat de el, acum doi ani, și Adrian Veștea că, după ce l-a înjurat pe Nicușor Dan, e fericit că e scos în față. Acolo suntem.

Despre PNL: „E un partid care se consolidează”

Câștigătorul, în schimb, e Ilie Bolojan și PNL-ul. Asta cred eu.

Pentru că e un partid care se consolidează. Care arată că există valori morale, că există reguli după care te conduc. Care are în jurul lui oameni deosebiți, care a știut să facă o conjuncție cu USR. care are, la rândul său, valori ferme, oameni deosebiți. De acolo se naște polul speranței noastre.

Nicușor Dan. un președinte învins „și de el însuși”

– Putem vorbi despre Nicuşor Dan ca despre un președinte învins de servicii?

– Și de el însuși. Există funcții, să le spunem, „sacre”. Știți care sunt funcțiile sacre într-un stat? Cele în care porți răspunderea a milioane de oameni, a unei mase enorme. Un președinte ajunge să răspunde de calitatea vieții, cândva a 22 de milioane, astăzi mi se pare că prin emigrație s-a ajuns la 18-19 milioane…

Ca o paranteză, știți că pentru un român, a emigra e un mod de a te opera de România.

Toți cei care au plecat și și-au luat lumea în cap s-au operat de România. N-au mai crezut că e ceva cu putință. Au continuat să o iubească, așa cum o iubim mulți dintre noi, cei care am rămas.

O iubim din răsputeri, dar îmi iubesc țara ca pe un revers al ei. O iubesc pentru ce ar fi putut fi, pentru ce cred că nu va fi niciodată în timpul pe care îl mai am de trăit.

„România seamănă tot mai mult cu un număr de acrobație pe sârma istoriei”

Dar, poate discutăm de speranță, istoria unei țări nu se gândește la nivelul vieți fiecăruia dintre noi neapărat și, în niciun caz, în crepusculul vieții cuiva. Nu spun că nu se va schimba nimic, eu nu voi prinde, pesemne, aceste lucruri.

Dar vă spun, când mă uit la clasa noastră politică, îmi pare că România seamănă tot mai mult cu un număr de acrobație pe sârma istoriei.

Să trăiești tot timpul cu teroarea gândului că îți vei frânge gâtul e groaznic de incomod, pentru că noi asta trăim acum. Avem senzația că România merge pe sârma istoriei și că își frânge gâtul.

Cade la ruși, cade la cutare, cade la AUR. Cade în fața unor persoane puțin… extravagante e un cuvânt fin, care apar și spun: Vă explic eu cum va fi România, un om care e celebru prin faptul că a făcut parte din servicii înainte și care vine și dă soluții demențiale, iar lumea îi ia în brațe de disperare.

„Bolojan nu a putut clinti acele salarii halucinante de la companiile de stat”

Clasa noastră politică este atinsă grav la rădăcină și, în marea ei majoritate, este degradată. Nu înseamnă că nu există, în clipa de față, resurse sau oameni politici excepționali, dar sunt foarte puțini.

Ei ar fi putut face treabă, începând cu prim-ministrul Bolojan. Omul ăsta s-a chinuit îngrozitor să explice întregii populații că, din cauza felului în care justiția a fost coruptă, nu se poate atinge de privilegiile obținute înainte de venirea lui.

Bolojan nu a putut clinti acele salarii halucinante de la companiile de stat din cauza justiției pe care și-o alăturaseră.

„Justiția coruptă este calea cea mai sigură către pierderea democrației”

Dacă ei continuă așa, dacă justiția continuă să servească clasa politică coruptă, dacă își propune să distrugă, să elimine ONG-urile, să-i pedepsească, să-i înlăture pe judecătorii care, după ce s-a făcut înregistrarea Recorder și au spus nemulțumirile, dacă ONG-urile sunt luate pe rând și se dă o lege în care se va spune, pe semne, că nu sunt în regulă, poarta către dictatură este deschisă printr-o justiție coruptă.

Justiția coruptă este calea cea mai sigură către pierderea democrației. Și asta vedem că se întâmplă acum.

În a doua parte a interviului, pe care HotNews o publică mâine, Gabriel Liiceanu vorbește despre Ciprian Ciucu, despre justiție, despre Traian Băsescu și despre alte personaje de pe scena publică.