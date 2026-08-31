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Actualitate

INTERVIU După ce a coordonat hoteluri pe 4 continente, românca ajunsă la vârful Marriott a lăsat cariera la corporație pentru un startup: „Când ți-e frică să sari, înseamnă că e momentul să sari”

Ștefania Gheorghe
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Raluca Epureanu a fost directoare a lanțului Marriott în regiunea Asia-Pacific. Ea spune că a întâlnit în Asia „o pasiune pentru lucrul bine făcut”. Povestește cum a învățat că nu funcționează vorba românească „merge și așa”. 

  • Știți de ce plătiți mai mult la un hotel decât la altul? „Pentru oamenii care lucrează acolo. Ei fac diferența”, explică Epureanu.
  • O perspectivă optimistă asupra Inteligenței Artificiale: Ne va elibera de „robotul din noi”. Vom face celelalte munci. 

Vreme de 15 ani, Raluca Epureanu a coordonat munca colegilor săi de pe patru continente: Europa, America de Nord și Asia, unde include și Orientul Mijlociu, precum și Australia. Ultima poziție ocupată a fost de senior director of events pentru regiunea Asia-Pacific, din care coordona peste 750 de hoteluri. 