INTERVIU După ce pe platforma E-SănătateaMea sunt înscriși doar 11 doctori din toată țara, un medic exasperat spune că „am încercat să mă loghez ca pacientă, dar nu am reușit”

Platforma E-SănătateaMea, unde pacienții ar fi trebuit să își poată face programări online la medici din întreaga țară, începând cu 1 septembrie, nu funcționează. Procesul de înscriere și logare în platformă dă numeroase erori, iar în portal apar doar 11 medici din toată țara. Nici la ei nu se pot face programări, pentru că butonul de programări nu funcționează.

Medic de familie în comuna Jilava și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu ar fi trebuit, de la 1 septembrie, să își poată înscrie în platformă pacienții care îi solicită acest lucru și să emită bilete de trimitere și rețete electronice care să apară și în acest portal, după vizita pacientului în cabinet.

Ea mărturisește, într-un dialog cu HotNews, că nu a reușit încă să se logheze în platformă nici măcar ca pacientă: „Ca medic nu am intrat, pentru că nu ne-a anunțat nimeni, nu ne-a instruit nimeni, n-am primit niciun fel de informare despre cum să ne facem cont ca să ajungem acolo. Unele case județene de sănătate au dat doar un mail către medici că de la 1 septembrie se lansează platforma și atât.”

Sandra Alexiu, Foto: AGERPRES

Sandra Alexiu mai spune că a văzut noua platformă „doar în slide-urile din prezentările CNAS.”

„Deocamdată am încercat să mă loghez ca pacientă, în aplicația ROeID, dar nu am reușit. Ca medic nu știu încă nimic, pentru că nu ne-a instruit nimeni – cum intri, ce faci, cum îți faci cont ca medic, care este rolul tău”, arată medicul de familie, în dialogul cu HotNews.

Ce nu au primit medicii de la CNAS „deși am solicitat la fiecare întâlnire”

Sandra Alexiu a participat, alături de alți colegi medici, la câteva dezbateri cu reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate despre noua platformă. Cea mai recentă dintre ele a avut loc în urmă cu o lună.

Acolo, atât ea, cât și colegii săi, au întrebat dacă, înainte de lansarea propriu-zisă, va exista o perioadă de probă în care medicii să se înscrie și să vadă cum funcționează platforma. Spune că i s-a răspuns atunci că nu este nevoie, că platforma va fi lansată și că va fi „foarte simplu”.

„Noi, deși am cerut în mod repetat, nu am primit nimic. Au existat discuții, consultări în care a spus fiecare ce crede, cum trebui să fie. Că e nevoie să pui mâna pe mouse, să lucrezi efectiv în platformă și să dai feedback, să spui că aia sau cealaltă nu merge. Nu am primit așa ceva. Deși am solicitat asta la fiecare întâlnire”, afirmă medicul.

„Colegii mei pun întrebări firești”

„Nu am primit absolut nimic decât informații postate de CNAS pe rețelele sociale și comunicate ale Casei de Asigurări, interviurile pe care dumneavoastră le faceți, în care toată lumea este optimistă. Dar acces concret, ca să putem da feedback așa cum este normal –lansezi un program, faci un pilot, dai feedback ca să îl îmbunătățești cu ajutorul feedback-ului de la utilizatori – acesta este modul firesc în care ar fi trebuit să decurgă lucrurile. Dar noi nu am avut asta.”

Spre exemplu, spune Sandra Alexiu, și medicii de familie ar trebui să pună la dispoziția platformei programul din cabinete și sloturile rămase libere pentru ca pacienții să se poată programa: „Dar nu ne-a întrebat nimeni și nu ne-a spus nimeni cum să facem asta.”

„Acum, pe bună dreptate, mulți colegi medici dau mail-uri către Casa de Asigurări de Sănătate și către alți colegi medici și pun întrebări firești”, adaugă președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov.

Cum au ajuns cei 11 furnizori în platformă

Cum au ajuns, totuși, 11 furnizori de servicii medicale (medici sau cabinete medicale) în platformă, în ziua lansării acesteia?

Sandra Alexiu spune că CNAS a anunțat, în dezbaterile cu medicii, că a lansat un program pilot de testare a platformei în două județe ale țării: Bihor și Timiș.

Așa au ajuns cei 11 furnizori prezenți acum în platformă să fie înscriși la lansarea portalului. Numărul este, oricum, mult mai mic decât cel al furnizorilor de servicii medicale din cele două județe.

„Era de așteptat să nu funcționeze”

Medicul de familie spune acum că „era de așteptat ca noua platformă să nu funcționeze”.

„Nu eram neapărat o pesimistă, că știam că vine ceva de la Casa Națională și spunem că, gata, nu merge. Dar știam că în spatele acestei platforme este vechea platformă a Casei de Asigurări de Sănătate – vechiul PIAS – care este o platformă veche, nereparată, este susținută printr-o mentenanță și se laudă (CNAS – n.red.) că funcționează, dar de fapt nu funcționează în cea mai mare parte a timpului”, explică medicul, în dialogul cu HotNews.

„Sistemul informatic, cel care gestionează calitatea de asigurat, merge cum știți de ani de zile. El arată în continuare multiple erori, nu se sincronizează, trebuie să trimitem noi în platformă adeverință de student ca să fie studentul asigurat, unii salariați nu figurează deloc, sau alții figurează ca salariați încă mult timp după ce nu au mai fost salariați și așa mai departe.”

Medicul spune acum că „peste această platformă care deja există, vine un nou modul care se numește E-SănătateaMea și care se leagă de platforma veche. Care, ca să funcționeze, ar fi trebuit să aibă o bază funcțională.”

Spre exemplu, istoricul medical al pacientului trebuie importat în noua platformă din cea veche: „Dar componenta de dosar electronic al pacientului știm că nu a mers aproape niciodată”, arată Sandra Alexiu.

„Pacienții sună de două zile să le emitem bilete de trimitere și rețete electronice”

În plus, spune Sandra Alexiu, „pacienții sună de două zile la cabinete și ne cer să le emitem bilete de trimitere și rețete electronice în platformă”.

Acest lucru se întâmplă, spune medicul, „pentru că oamenii au auzit la știri că ele nu vor mai fi emise pe hârtie. Dar este în continuare nevoie să vină la consultație în cabinetul medicului pentru emiterea lor. Iar platforma nu funcționează, ca să le putem emite electronic, și nouă nu ne-a explicat nimeni nimic.”

„Eu înțeleg că au vrut să lanseze, dar nu poți să spui că de la 1 septembrie pacienții vor primi bilete de trimitere electronice direct în platformă. Cum să spui așa ceva? Ne-au înnebunit pacienții cu telefoanele, de două zile, că vor să le emitem bilete electronice și ei le iau din platformă. Ne-au pus pacienții în cap”, este concluzia Sandrei Alexiu.

Medicul crede acum că lansarea platformei a fost anunțată înainte ca ea să poată fi folosită pentru a „bifa” obiectivul din PNRR (E-SanatateaMea este o componentă a noii platforme informatice a asigurărilor de sănătate, construită cu finanțare din PNRR, care costă aproape 100 de milioane de euro – n.red.).

Ce a promis președintele CNAS

De la 1 septembrie, platforma E-SănătateaMea promitea că le va permite pacienților să vadă într-un singur loc toți furnizorii aflați în contract cu Casa de Asigurări care au locuri disponibile.

Pacienții români își vor putea face online programările la medicii specialiști din toată țara, începând de marți, 1 septembrie, prin noua platformă E-SanatateaMea, promitea președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, într-un interviu publicat de HotNews cu o zi înaintea lansării platformei.

Pentru bilete de trimitere și pentru rețete, pacienții vor trebui încă să facă drumul până la medicul de familie, mai spunea șeful CNAS. Acestea urmau să fie însă emise și electronic, în noua platformă, iar, într-un viitor apropiat, pacientul nu va mai trebui să le aibă fizic asupra lui, atunci când merge la consultație la medicul specialist.

Horațiu Moldovan mai spunea, în interviu, că platforma va fi dezvoltată în 12 module ce vor fi lansate pe rând și urmează să aducă, printre altele, rețete eliberate pentru 3 luni și – în premieră în sistemul public de sănătate – servicii de telemedicină, care nu vor mai necesita prezența fizică în cabinetul medicului.

HotNews a încercat să îl contacteze pe președintele CNAS și după lansarea platformei. Acesta a promis că va oferi explicații despre nefuncționarea platformei în a doua parte a zilei de miercuri. Vom reveni cu aceste explicații dacă le vom primi.