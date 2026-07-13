INTERVIU După consultările de azi, un lider important din PNL întărește ideea alegerilor anticipate: „Într-un final, trebuie să te întorci la judecata poporului”

Noua rundă de consultări la Cotroceni nu au dus la niciun consens, iar „dacă rămânem în actualul blocaj politic, singura soluție rămâne organizarea alegerilor anticipate”, este de părere europarlamentarul liberal Daniel Buda, șeful Delegației României din PPE.

Liderul PNL spune despre Sorin Grindeanu este „un factor extrem de disruptiv” pentru țară

Singura alternativă la rotativa guvernamentală cu USR-PNL-UDMR în prima parte sunt alegerile anticipate, consideră liberalul Daniel Buda.

Europarlamentarul spune că PNL este flexibil în privința premierului: „Legat de domnul Nazare, înțeleg că și aici domnul Grindeanu, în înțelepciunea întunecată a domniei sale, spune că «nu, domnule, este prea aproape de PNL»”.

„Nu poți să-i spui unui partid că este «second-hand», iar a doua zi să-i ceri votul”

Daniel Buda, Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

– Domnule Daniel Buda, cum vedeți această nouă confirmare a blocajului în negocieri, după mai bine de două luni de criză guvernamentală?

– Aș începe cu o declarație dinaintea zilei în care au avut loc consultările la Palatul Cotroceni, în care Grindeanu ne-a făcut, pe toți cei din PNL, „brătieni second-hand”. Demonstrează că domnia sa nu caută stabilitatea în viața politică.

Dimpotrivă, am putea contextualiza aceste declarații într-o zonă biologică, ca să nu spun patologică. Nu poți să-i spui unui partid că este „second-hand”, iar apoi să te duci a doua zi să-i ceri votul. Este ca și cum te-ar pune pe scaunul electric și i-ai arăta și de unde să dea drumul la curent.

Evident că ne dorim să avem un guvern funcțional. Însă, PSD nu poate să vină astăzi să ne ceară să votăm un guvern cu premier de la PSD, pentru că ar însemna să îi premiezi pe cei care au dat foc la casă, mai apoi le dai și o medalie.

Noi am avut un guvern funcțional. Cei de la PSD au dărâmat guvernul cu cei de la AUR, pe care astăzi înțeleg că îi cataloghează ca fiind profund extremiști și nu vor să mai stea la masă cu ei. Trebuiau să se fi gândit în momentul în care s-au așezat la masă pentru a dărâma acest guvern ce soluții alternative au. S-au bazat pe o aripă care urma să fie ruptă din PNL – se pare că nu au reușit acest lucru. Și nici nu vor reuși, să fie foarte clar acest aspect.

Singura alternativă la propunerea PNL-USR-UDMR

Cred că astăzi soluția pentru a debloca această criză politică este ca cei de la PSD să înțeleagă că formula propusă de această coaliție de guvernare – PNL, USR, UDMR – este de a accepta un premier din partea acestor trei partide. Evident, într-o rotativă, dar să înceapă aceste formațiuni. Și din considerentul că suntem mai mulți în Parlamentul României decât PSD.

Însă, dacă rămânem în actualul blocaj politic, în opinia mea, singura soluție rămâne organizarea alegerilor anticipate. Nu avem altă posibilitate câtă vreme PSD-ul rămâne blocat.

Ultimatumul lui Sorin Grindeanu

– În urma consultărilor, Sorin Grindeanu a ieșit cu un ultimatum: PSD nu va sprijini legile pe care guvernul le trimite în Parlament dacă „partidele nu fac nicio mișcare pentru a debloca criza” și a propus demisia lui Ilie Bolojan ca prim pas spre deblocare. Cum comentați?

– Declarația domnului Grindeanu nu este o chestiune care să ne surprindă, în condițiile în care domniile lor (n.r. social-democrații), de-a lungul timpului, s-au manifestat într-o logică în care nu i-a interesat aproape deloc de fondurile europene și au făcut tot ce se poate pentru a bloca aceste reforme. Ei sunt preocupați de orgoliile lor politice.

Domnul Grindeanu spune în spațiul public că nu va vota proiectele de lege care vor fi trimise în Parlament pentru a preveni pierderea fondurilor europene. Păi unde este doza de raționalitate a unui om politic care ar trebui să fie preocupat de soarta țării și nu de satisfacerea propriului orgoliu politic?

Ar fi de noaptea minții să fim atât de iresponsabili, clasa politică, să avem pe masă niște bani, și nu puțini, miliarde de euro pe care să îi putem lua, dar care să fie corelați cu implementarea unor reforme care au fost asumate tot împreună cu colegii de la PSD și să îi ratăm. Dați-mi voie totuși să cred în majoritatea parlamentarilor, inclusiv în cei de la PSD, că vor avea o abordare rațională a acestei chestiuni.

„PSD trebuie să îi găsească un înlocuitor”

Domnului Grindeanu cred că ar trebui să i se găsească un loc în afara deciziilor politice, pentru că deja începe să reprezinte un factor extrem de disruptiv pentru România. Deja începe să devină treaba mea ca cetățean, nu ca om politic. Dacă cineva blochează astăzi formarea unui guvern, acesta este domnul Grindeanu.

Eu cred că, acum, colegii de la PSD – și să știți că sunt preocupați, sunt foarte mulți oameni de bună-credință în PSD – trebuie să îi găsească un înlocuitor. Altfel, vom rămâne cu acest blocaj.

Varianta Siegfried Mureșan

– Partidul Național Liberal ia în calcul și o altă soluție decât rotativa guvernamentală și propunerea de prim-ministru Siegfried Mureșan? Sau vizați menținerea actualei formule cu Ilie Bolojan premier, variantă invocată de surse HotNews, la curent cu negocierile?

– Din punct de vedere constituțional, evident că orice votare a unui guvern condus de Ilie Bolojan în Parlament presupune reluarea procedurilor de învestire. Dar tocmai pentru că domnul Ilie Bolojan, înțelegând că există o problemă cu premierul Ilie Bolojan, a spus că avem o altă variantă de prim-ministru, Siegfried Mureșan.

Cu tot respectul și pentru domnul Vasile Dîncu, care spune că este un iepure, și pentru alții, care spun că este un Bolojan mai mic, le dau o veste proastă: Siegfried Mureșan stă pe picioarele lui și este un om la fel de responsabil ca Ilie Bolojan. Noi am venit cu o persoană extrem de competentă.

Deciziile luate în interiorul partidului sunt că nu acceptăm nicio formulă de guvernare dacă această primă parte a rotativei nu revine Partidului Național Liberal, cu propunerea lui Siegfried Mureșan. Sigur, aceasta este decizia partidului – nu este o chestiune în care să spunem „domnule, am stat în Ilie Bolojan” sau „stăm în Siegfried Mureșan”.

Însă, am spus foarte clar: nu PSD-ul este cel care trebuie să fie primul în această rotativă guvernamentală, deoarece ne-a demonstrat de-a lungul timpului care îi sunt „abilitățile” în privința gestionării resurselor și a intereselor naționale.

Varianta Alexandru Nazare

– Alexandru Nazare este un nume care fost, din nou, vehiculat în ultimele zile, atât dinspre Cotroceni, cât și dinspre partide. Este o variantă care ar putea fi acceptată de liberali?

Nici domnul Bolojan, nici altcineva nu este depozitarul adevărului absolut. Trebuie să consulte partidul. PNL a luat o decizie: să-l susțină pe Siegfried Mureșan și această formulă guvernamentală (n.r. PNL-USR-UDMR). Până la luarea oricărei alte decizii, partidul rămâne în această linie. Sigur că, repet, noi ne-am manifestat disponibilitatea și o flexibilizare a abordărilor în timpul negocierilor.

„Noi am am făcut pași serioși în deblocarea acestei situații”

– Social-democrații vă acuză că v-ați schimbat poziția după ce ați spus că veți susține un guvern monocolor PSD. Inclusiv Nicușor Dan a lansat astfel de acuzații. Cum răspundeți?

– PNL a rămas constant în deciziile care au fost asumate. Deciziile partidului au fost luate în structurile sale de conducere și nicio decizie luată în structura de conducere nu a fost modificată de la o etapă la alta.

Dimpotrivă, singurele ajustări pe care aș putea spune că le-am făcut, dar tot în structurile de conducere, au fost că n-am mai stat în propunerea lui Ilie Bolojan ca premier. Noi am făcut pași serioși în deblocarea acestei situații. Cei care au stat pe picioarele din spate au fost cei de la PSD.

Am fost în inima deciziilor. Noi am spus: în regulă, putem să acceptăm o variantă de rotativă, dar rotativa începe cu PNL, USR și UDMR sau cu propunerea făcută de către cele trei partide.

„Copiii aceștia teribili au dat foc la casă”

– Totuși, după Congresul din iunie, Ilie Bolojan a declarat că PNL este dispus să le ofere social-democraților susținerea dacă se vor angaja să respecte un acord. Această decizie a fost luată înainte să propuneți rotativa. Ce s-a schimbat?

– Rotativa se subînțelegea. Însă, inclusiv acel acord politic n-a putut să fie încheiat cu cei de la PSD, pentru că domniile lor au spus: „Nu, nu, noi vrem autonomie totală, vrem să facem ceea ce dorim noi”.

Iertați-mă, copiii aceștia teribili au dat foc la casă. Au incendiat structura care funcționa, guvernul. Păi ce facem, îi premiem? Nu putem să facem acest lucru. Din contră, ne-a fost foarte clar: mergem pe această variantă de guvern minoritar și pe urmă, sigur, împărțim perioada și PSD să vină la guvernare.

„Alegerile anticipate trebuie să fie o soluție pe care deja să o degajăm”

– Ați menționat mai devreme alegerile anticipate. Începe să se contureze această variantă ca unică soluție agreată de partide?

– Eu mă uit în Constituție când fac astfel de afirmații și văd alegerile anticipate ca fiind o alternativă. Îmi dau seama că suntem în paradigma stabilită de Constituție privind alegerile anticipate. Din păcate, aici suntem. Și nu este o chestiune pe care să ne-o fi dorit-o. Dar eu cred că astăzi trebuie să vorbim serios și despre această variantă, adică să nu o neglijăm, pentru că altfel rămânem în acest blocaj.

Sigur, putem să rămânem cu guvernul Bolojan până în 2028 fără nicio problemă și ne vom recalibra guvernarea de această manieră. Până la urmă, vedem că totuși guvernarea funcționează. Nu ne dorim nici acest lucru, ca să fie foarte clar. De aceea spun că da, alegerile anticipate trebuie să fie o soluție pe care deja să o degajăm.

Cei care blochează la nesfârșit formarea unui guvern, cei care blochează la nesfârșit implementarea măsurilor de reformă trebuie să știe că, într-un final, trebuie să te întorci la judecata poporului.