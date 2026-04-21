INTERVIU. Explicațiile primului parlamentar social-democrat care trece la PNL și îl susține pe Ilie Bolojan. „PSD se duce într-o fundătură. Drum fără întoarcere”

Deputatul Petre Emanoil Neagu susține că „a venit vremea să ne ținem de cuvânt” și că, de aceea, a plecat din PSD la PNL.

Petre Emanoil Neagu, 67 de ani, a fost președintele Consiliului Județean Buzău înainte de a-și câștiga mandatul de deputat. Cariera politică a împărțit-o între PSD și PNL: câte 18 ani la fiecare.

Decizia PSD prin care i-a retras sprijinul politic primarului Bolojan l-a determinat pe Neagu să părăsească formațiunea condusă de Sorin Grindeanu. Deputatul susține că a făcut-o pentru stabilitate și că PSD aruncă țara într-o criză de care nu era nevoie, deoarece anul viitor urma rotativa guvernamentală.

„Nu am votat”

HotNews: – Cum ați votat la consultarea PSD?

Petre Emanoil Neagu: – Nu am votat pentru că nu am înțeles de ce ar fi trebuit să votăm și ce realizează PSD prin acel vot. În aceste momente dificile din punct de vedere economic, ce se întâmplă la nivel global, război la granița țării, nu era momentul să provocăm noi o criză guvernamentală.

PSD și celelalte partide din Coaliției au semnat un protocol și-au luat un angajament, nu față de membrii de partid, ci față de țară, să scoată țara din impas, din probleme, deficit.

Atât timp am făcut parte și încă facem parte din guvernare nu mi s-a părut corect modul de a pune întrebarea dacă mai sunt membrii de partid de acord cu domnul Bolojan. E ca și cum eu m-aș duce la un prieten și i-aș spune că mai rămânem prieteni dacă îți schimbi casa. Nu se poate un asemenea lucru.

Cred că PSD a luat o decizie greșită și pentru că nu mă mai regăsesc în aceste povești am hotărât să nu mai activez în grupul PSD la Camera Deputaților și începând de mâine voi activa în grupul parlamentar în PNL.

„Nu vreau să spun vorbe mari, dar suntem într-un moment delicat”

-V-ați dat demisia din partid?

–Nu, dar este o formalitate. Legea partidelor prevede că adeziunea la un alt partid este echivalentă cu o demisie.

-I-ați anunțat pe domnii Ciolacu, Grindeanu înainte de a lua decizia?

–Sincer, da, am avut discuții. Am explicat de acum o lună, o lună și un pic că sunt anumite lucruri pe care eu nu le înțeleg. Dreptatea este undeva la jumătate și ținând că nu mai aveam anumite compatibilități cu persoane din organizația județeană și nu mă mai simțeam util, am zis dacă nu mai am utilitate în afară de a ridica mâna mai bine fac acest pas.

Petre Emanoil Neagu, într-o conferință de presă pe 28 aprilie 2023. FOTO: Agerpres

Nu mă gândeam că ajungem în această situație de criză politică, dar ce s-a întâmplat începând de săptămâna trecută m-a făcut să trec în sprijinul premierului Bolojan și al guvernului României.

Nu vreau să spun vorbe mari, dar pentru stabilitate, suntem într-un moment delicat. Drumul pe care l-a luat PSD mie mi se pare că este unul fără întoarcere, se duce într-o fundătură.

„Sunteți bolojenist?” / „Aș putea să mă mândresc cu epitetul acesta”

-Sunteți al doilea bolojenist din organizația PSD Buzău?

–Aș putea să mă mândresc cu epitetul acesta. Aici este vorba despre un principiu: a venit vremea să ne ținem de cuvânt. Dacă am semnat un protocol, o înțelegere cu cineva este bine să o ducem până la capăt. Din momentul în care înțelegerea ajunge la final, atunci stăm de vorbă dacă continuăm. Nu mai erau decât 11 luni și venea rotativa. Nu au mai avut răbdare să facem lucrul acesta. Nu poate produce decât haos ce se întâmplă acum.

-Domnii Manda și Grindeanu l-au criticat pe domnul Toma.

–Timpul va hotărî cine are dreptate. Nu mi se pare corect ca într-o democrație și partid politic ce se vrea democratic să ți se pună anumite etichete. Știu un singur lucru: minoritatea se supune majorității, dar majoritatea trebuie să respecte minoritatea.

-Ați spus că PSD nu este pe linia bună.

–Da, nu mi s-a părut că ultima acțiune este una corectă, benefică pentru țară și pentru PSD.

-Credeți că veți fi considerat un trădător?

–De unii da, de alții nu.

„La un moment dat trebuie să pui mai presus interesul colectiv decât interesul personal”

-Totuși, ați trecut imediat în tabăra PNL.

–A fost o conjunctură din cauza evenimentelor care s-au petrecut. Eu am ceva legături cu PNL, înainte să fiu social-democrat am fost 18 ani membru PNL și chiar președintele organizației județene în perioada 2006–2008. Am trecut la PSD în 2008. 18 ani am fost la PNL și 18 ani la PSD. Sunt pe final de carieră politică. Din experiența mea politică vreau să transmit organizației PNL.

-Sunt și alți parlamentari PSD nemulțumiți de această decizie luată luni?

–În sufletul lor cred că da. Nu pot să îmi dau cu părerea. E o poveste dificilă. Trebuie să ai conștiință și puțin curaj pentru că e legea partidelor. Președintele de partid semnează listele de consilieri, primari, de parlamentari, fiecare vrea să se protejeze. La un moment dat trebuie să pui mai presus interesul colectiv decât interesul personal.

„Nu am venit la PNL pentru funcții”

-Ați intrat astăzi la ședința PNL.

– Da, aveau Biroul Permanent Național. Am plecat de acolo, mi-am făcut cererea către Biroul Permanent al Camerei Deputaților și de mâine îmi reiau activitatea parlamentară normal.

-V-ați salutat sau ați discutat cu domnul Bolojan?

–Da. În primul rând era firesc, e o chestie de bun simț, m-a saluat, l-am salutat. Pe domnul Bolojan îl cunoșteam pentru că am fost amândoi președinți de Consilii Județene. Mi-a mulțumit, felicitări și s-a încheiat discuția. Nu am venit la PNL pentru funcții. Vreau să lucrez într-o echipă și în funcție de rezultatele echipe vom avea și rezultate politice.