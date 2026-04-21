Prima plecare din PSD la PNL, după ce social-democrații au decis să-și retragă susținerea lui Ilie Bolojan: „De mâine sunt în bancă cu PNL”

Deputatul social-democrat de Buzău Petre Emanoil Neagu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean, a participat, la Bucureşti, la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, unde a fost însoţit de liderul organizaţiei liberale judeţene, Adrian Mocanu. ”Eu astăzi am transmis hârtia la Camera Deputaţilor, iar de mâine sunt în bancă cu PNL”, a declarat el, pentru News.ro.

În replică, preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a reacţionat dur după anunţul deputatului Petre Emanoil Neagu privind trecerea la PNL, sugerând că acesta ar putea fi urmat şi de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Petre Emanoil Neagu a precizat totodată că înţelege oarecum supărarea liderului PSD Buzău, Romeo Lungu, dar că decizia era cunoscută în partid şi motivată de faptul că ”nu mai sunt compatibili”, indiciu fiind şi absenţa sa de la acţiunea PSD de luni, unde nu şi-a ridicat ecusonul pentru vot.

Într-o declaraţie pentru SansaNews.ro, Lungu a spus că nu ar fi surprins de o astfel de mişcare şi că nu ar reprezenta o pierdere pentru partid și a făcut trimitere și la primarul Buzăului, Constantin Toma, cel care s-a opus public deciziei PSD de a-i retrage susținerea lui Bolojan.

”Mă aştept la orice şi n-ar fi o mare pierdere nici pentru mine, nici pentru partidul nostru. Până la urmă nimeni nu este ţinut cu forţa”, a declarat liderul PSD Buzău.

El a făcut referire directă la relaţia dintre cei doi, subliniind că au fost colegi încă din tinereţe.

”Se vede că generaţia de 67-70 de ani, fiind colegul domnului primar Toma atât în liceu, cât şi colegi de clasă, se vede că au băut din aceeaşi cană”, a mai spus Lungu.

În acelaşi timp, Romeo Lungu a transmis un mesaj prin care consider că viitorul politic ar trebui să aparţină tinerilor.

”Ar trebui ca oamenii aceştia să se retragă din politică până la urmă şi generaţiile să fie înlocuite cu oameni tineri, competenţi şi care fac politică pentru cetăţean, nu pentru interesul personal”, a mai spus deputatul.

De altfel, nu este prima legătură a acestuia cu liberalii. Neagu a mai fost membru al PNL Buzău până în 2008, când a trecut la PSD, formaţiune în cadrul căreia a ocupat mai multe funcţii importante, inclusiv cea de preşedinte.

Președintele PSD Buzău: Mă așteptam

Preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a declarat pentru SansaNews.ro că se aştepta la această mutare, dar o consideră una motivată de interese personale.

”E un cadou foarte frumos făcut din partea domnului Neagu de ziua mea, astăzi. Mă aşteptam la acest lucru pentru că a fost discutat cam de două luni de zile că va pleca”, a afirmat Lungu.

”În aceste momente se văd şi caracterele oamenilor politici (…) mă aşteptam ca la vârsta şi la înţelepciunea lui să se gândească la interesul cetăţenilor, nu la interesul personal. Dar iată că m-am înşelat”, a mai spus Lungu.

Liderul PSD Buzău a susţinut că Neagu a beneficiat de sprijin total din partea partidului, deşi nu a făcut prea multe pentru acest lucru.

”Partidul Social-Democrat i-a oferit totul domnului Neagu (…) a avut toate funcţiile oferite pe tavă de către PSD şi n-a făcut mari lucruri pentru judeţul Buzău”, a declarat deputatul Romeo Lungu, actualul preşedinte al PSD Buzău.

De asemenea, Romeo Lungu consideră că mutarea are la bază o strategie personală.

”Se pare că interesul personal este mult mai important decât interesul cetăţenilor”, a spus el.

Mai mult, liderul social-democrat a pus sub semnul întrebării utilitatea unei astfel de mutări în plan politic.

”O rebranduire la 67 de ani (vârsta lui Petre Emanoil Neagu – n.r.) nu are decât scopul de a avea un interes personal. Totuşi, când eşti ales pe listele unui partid politic trebuie să respecţi votul cetăţenilor şi să duci mandatul până la capăt”, a mai declarat Lungu.

La ultima apariţie publică a celor doi, la începutul lunii aprilie cu ocazia disputării unui meci de handbal de către echipa reprezentativă a judeţului Buzău în cupele europene, Lungu şi Neagu au stat la distanţă unul de altul pe toata durata partidei.