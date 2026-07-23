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Actualitate

INTERVIU Fostul ministru PSD al Justiției spune de ce nu a fost adus în țară Ionel Arsene. Cum răspunde la întrebarea dacă ar sta la masă cu un condamnat, așa cum a făcut Ciolacu

Rebecca Popescu
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Fostul ministru al Justiției, social-democratul Radu Marinescu, spune că ministerul pe care l-a condus a făcut mari progrese să aducă condamnații fugari în țară, după ce HotNews a publicat fotografii cu întâlnirea din Italia dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, fost politician PSD condamnat pentru trafic de influență, care a fugit în Italia și nu a fost adus în țară să-și ispășească pedeapsa. 

  • Marinescu a condus Ministerul Justiției din decembrie 2024 și până în aprilie 2026. 
  • El spune că în mandatul său au fost aduse în țară aproximativ 800 de persoane, printre care Ionuț Costea, familia Potra sau frații Mocanu.
  • Ionel Arsene se află din 2023 în Italia, iar fostul ministru spune ce a făcut în mandatul său pentru a-l aduce înapoi.
  • „Nu am reușit să văd aceste fotografii”, când e întrebat Marinescu despre dezvăluirile HotNews despre întâlnirea Arsene-Ciolacu de la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.
  • Marinescu răspunde la întrebarea HotNews ce ar face dacă ar primi o invitație de la un condamnat să stea la masă cu el.

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