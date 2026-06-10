INTERVIU. Întrebat despre faptul că a lucrat pentru Sorin Grindeanu și Viorel Hrebenciuc, ministrul propus al Dezvoltării, Vladimir Ionaș, răspunde: „Asta mă face apropiat de PSD?”. Anunță și o prioritate la minister

Propus pentru portofoliul Dezvoltării în viitorul Cabinet Tomac, sociologul Vladimir Ionaș evită să răspundă criticilor privind legăturile sale cu PSD și spune că nu dorește să intre în „conflicte politice”.

Vladimir Ionaș (41 de ani) lucrează din 2007 la institutul sociologic Avangarde, deținut de Marius Pieleanu. Este director acolo. De asemenea, a fost consilier al lui Sorin Grindeanu, pe vremea când era premier, și al lui Viorel Hrebenciuc.

Ionaș este invitat adesea în platourile unor televiziuni precum Digi 24, B1 TV, România TV și Antena 3 CNN.

Sociologul Vladimir Ionaș este oficial propunerea surpriză pe care premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că o va face pentru Ministerul Dezvoltării. Numele său circula ca variantă, dar a fost confirmat de către Tomac luni seară, la Antena 3 CNN.

„Cred că trebuie să avem curaj și să discutăm în această perioadă despre reforma administrației, și aici mă bucur enorm că domnul Vladimir Ionaș a acceptat să facă parte din echipa pe care o voi prezenta Parlamentului. La Ministerul Dezvoltării, pentru că vrem să avem un dialog mult mai aplicat cu autoritățile locale, cu Parlamentul, pentru a găsi cea mai bună soluție, nu mai putem rămâne în situația în care suntem astăzi”, a spus Eugen Tomac.

După apariția numelui său pe lista miniștrilor propuși, în presă au apărut mai multe reacții care îl descriu pe Ionaș ca fiind un apropiat al PSD.

Angajat la nașul Pieleanu

Site-ul de investigații Snoop a scris marți că „miliardele de lei de la Dezvoltare pot ajunge pe mâna finului lui Pieleanu, conectat la banii administrațiilor locale”.

Potrivit sursei citate, Ionaș și-a construit cariera încă din studenție în jurul firmelor de sondaje electorale ale sociologului și nașului său de cununie, Marius Pieleanu, cunoscut pentru apropierea sa de PSD. În 2021, Ionaș s-a asociat cu Pieleanu în firma The Center for International Research and Analyses (CIRA). Au pornit fără angajați, cu două contracte publice de peste 100.000 de lei, majoritatea bani de la Primăria Alexandria.

În doi ani, cifra de afaceri a crescut de aproape 13 ori, ajungând în 2024 la aproape 3 milioane de lei. Ionaș spune că a lucrat pentru PNL și UDMR. În 2025, a preluat integral compania.

Hotnews l-a întrebat pe Ionaș despre acuzațiile care i se aduc privind legăturile cu PSD.

Nu comentez, e opinia fiecăruia

Hotnews: Ieri și azi, au apărut mai multe voci în spațiul public care vă reproșează apropierea de PSD, în contextul în care sunteți propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării. Dumneavoastră cum comentați?

Vladimir Ionaș: Nu vreau să comentez. Nu vreau să intru în conflicte politice. E opinia fiecăruia. E dreptul fiecăruia să aibă un punct de vedere. Nu am nimic de comentat.

– Sunteți totuși propus într-o funcție publică, adică oamenii așteaptă explicații. Măcar o clarificare.

– Nu știu la ce se referă acest atac că aș fi apropiat de PSD. Tocmai de aceea nu pot… Dacă poate explica cineva dintre cei care au făcut aceste afirmații, la ce se referă mai exact.

– De exemplu, e vorba despre faptul că ați lucrat cu Sorin Grindeanu cât a fost premier și ați colaborat cu Viorel Hrebenciuc timp de aproape șase ani. Chiar și contractele pe care le-ați încheiat cu Nicușor Dan în campania electorală de anul trecut.

– Asta mă face apropiat de PSD? Sincer, nu pot să comentez. Nu am niciun punct de vedere pe care să-l exprim în acest moment legat de aceste atacuri. Nu vreau să intru în conflicte politice. Nu mă interesează, nu mă privesc. Pot înțelege simpatiile și antipatiile fiecăruia. Nu cred că e locul meu să intru în conflicte politice și dezbateri politice.

– În cazul în care Guvernul Tomac o să treacă de votul Parlamentului, dumneavoastră ce planuri aveți pentru minister, care vor fi prioritățile dumneavoastră?

– Toate aceste lucruri vor apărea în programul de guvernare detaliat. Programul de guvernare pe care îl vor vedea cu siguranță și toate partidele politice. Va ajunge în Parlament și în comisiile de specialitate unde vor fi audiați toți ministrii, deci inclusiv eu, dacă va ajunge Guvernul acolo.

Prioritatea, din punctul meu de vedere, și am exprimat-o public de nenumărate ori pentru România astăzi, este să elaboreze un proiect serios de reformă administrativ-teritorială.

Cred că e cel mai important obiectiv pe care trebuie să-l aibă România, pentru că orice program de dezvoltare, orice program important pentru țara noastră în acest moment, nu mai poate fi implementat și nu poate avea succes pe o formă administrativă care are mai mult de 50 de ani.

Cine e Vladimir Ionaș

Vladimir Ionaș va ocupa funcția de ministru al Dezvoltării în cabinetul Tomac, dacă noul Guvern va trece de votul de încredere al Parlamentului.

Potrivit profilului de LinkedIn, Vladimir Ionaș este sociolog și lucrează la Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, deținut de Marius Pieleanu, din iulie 2007. În prezent este și director al casei de sondare.

Din martie 2017 și până în septembrie 2017 a fost consilier al premierului de la acea vreme Sorin Grindeanu. Pe Grindeanu l-a consiliat pe probleme care țin de politică externă, Relația dintre România și Statele Unite, societate civilă și administrație publică, potrivit unei prezentări de pe site-ul Aspen Institute.

Timp de aproape 6 ani, din septembrie 2009 până în martie 2015, a fost consilierul lui Viorel Hrebenciuc, care a fost timp de mulți ani strategul PSD.

Licența în sociologie a obținut-o la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), apoi a făcut un master tot în sociologie la Universitatea din București.

Care sunt propunerile de miniștri ale lui Tomac

Potrivit surselor HotNews, Eugen Tomac le-a prezentat partidelor o listă a miniștrilor cu care a încheiat negocierile. Unele dintre nume au fost deja confirmate public de Tomac. Guvernul ar urma să aibă trei vicepremieri. Unul dintre ei, de la Digitalizare.

Radu Burnete – propunere pentru funcția de vicepremier. Acum, el este consilier prezidențial pentru probleme economice.

– propunere pentru funcția de vicepremier. Acum, el este consilier prezidențial pentru probleme economice. Sorin Costreie – propunere pentru vicepremier și ministru al Educației. Acum, el este consilier prezidențial pentru educație și cercetare.

– propunere pentru vicepremier și ministru al Educației. Acum, el este consilier prezidențial pentru educație și cercetare. Dan Neculăescu – propunere ministru al Apărării. În prezent, el este ambasadorul României la NATO.

– propunere ministru al Apărării. În prezent, el este ambasadorul României la NATO. Vladimir Ionaș – propunere ministrul Dezvoltării, sociolog. Pentru acest portofoliu a fost vehiculat și Șerban Țigănaș, arhitect în Cluj.

– propunere ministrul Dezvoltării, sociolog. Pentru acest portofoliu a fost vehiculat și Șerban Țigănaș, arhitect în Cluj. Ionuț Mașala – propunere ministrul Transporturilor. Acum el este directorul general adjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

– propunere ministrul Transporturilor. Acum el este directorul general adjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Diana Mora r – propunere ministrul Muncii. Avocată de profesie, Morar a fost deputată PNL în legislatura 2020-2024.

r – propunere ministrul Muncii. Avocată de profesie, Morar a fost deputată PNL în legislatura 2020-2024. Teodor Dulceață – propunere ministrul Mediului. Acum, el este secretar general adjunct al ministerului.

– propunere ministrul Mediului. Acum, el este secretar general adjunct al ministerului. Nicolae Istudor – propunere ministrul Agriculturii. El este rectorul ASE.

– propunere ministrul Agriculturii. El este rectorul ASE. Corina Popescu – propunere ministrul Energiei.

– propunere ministrul Energiei. Adrian Papahagi – propunere ministrul Culturii

– propunere ministrul Culturii Luca Niculescu – propunere ministrul Afacerilor Externe. În prezent, el este secretar de stat în MAE și coordonatorul național care gestionează direct procesul de aderare a României la OCDE

Pentru ministerele de Interne, Sănătății, Finanțelor, Digitalizării, Economiei, Fondurilor Europene, discuțiile nu sunt încă finalizate. Potrivit unor surse apropiate de discuții, joi sau cel târziu vineri Tomac vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament.