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Dorin Dobrincu. Foto: Cristian Nistor / Agerpres
Actualitate

INTERVIU Istoricul care a deschis arhivele PCR pentru cercetători explică „complicitatea” în ascunderea trecutul şefului SPP, Lucian Pahonţu

Laurențiu Ungureanu
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Istoricul Dorin Dobrincu, fost director al Arhivelor Naţionale, spune într-un dialog pentru publicul HotNews, că în jurul trecutului șefului SPP, Lucian Pahonțu, există „foarte multe complicități”: secretomanie, instituții care „țin cu dinții” de propriile arhive și interese ale unor „găști profesionale, instituționale și politice”. 

  • Recorder a scris, miercuri, că generalul Lucian Pahonțu, aflat din  2005 la conducerea SPP, a făcut parte din trupele de securitate și s-a aflat în dispozitivul de represiune împotriva manifestanților din 21 decembrie 1989 și din iunie 1990.