INTERVIU Johan Vandermeulen, Chief Operating Officer BAT: Investiția noastră în cercetare și dezvoltare reprezintă un angajament curajos, cu peste 2 miliarde de euro investite



Johan Vandermeulen, Chief Operating Officer BAT, a discutat, în cadrul unui interviu despre obiectivul ambițios pe care compania și l-a setat și principalele etape ale acestui parcurs, despre importanța dialogului pentru asigurarea unui cadru legal sustenabil, dar si despre investiții în cercetare și dezvoltare, precum și transformarea BAT.

BAT și-a setat un obiectiv ambițios, acela ca jumătate din veniturile sale să fie generate de noile categorii de produse până în 2035. Care sunt principalele etape ale acestui parcurs?

Johan Vandermeulen: Schimbarea portofoliului nostru de la țigări către alternative fără fum este un proces bazat, într-adevăr, pe diferite etape. Viziunea noastră este să construim o lume fără fum și să devenim o afacere bazată predominant pe aceste categorii de produse până în 2035. Evoluția BAT de la un gigant tradițional al industriei tutunului la un explorator al unui portofoliu multi‑categorie este, așa cum vă puteți imagina, o călătorie complexă și captivantă. Am atins deja etape-cheie, produsele care nu implică ardere precum dispozitivele noastre de vapat, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină pentru uz oral generând în prezent peste 20% din venituri în piețele prioritare, inclusiv creșteri solide în Europa de Est. Susținuți de investiții de peste 2 miliarde de euro în cercetare și dezvoltare, avem acum 34,1 milioane de consumatori adulți la nivel global ai produselor noastre fără ardere, mulți dintre ei renunțând complet la țigări, ceea ce ne plasează ferm pe traiectoria de a ajunge la 50 de milioane de consumatori până în 2030 și la o majoritate a acestor consumatori până în 2035. În țări precum România, acest lucru se traduce printr-un impact local real prin inovații accesibile.

Cum argumentează BAT continuarea vânzării de țigări, în timp ce încurajează trecerea fumătorilor către alternative fără fum?

Johan Vandermeulen: Istoria noastră este, într-adevăr, legată de produsele tradiționale din tutun, dar am evoluat punând un accent clar pe portofoliul nostru extins de produse alternative la fumat, care nu implică ardere. Aceste produse oferă alternative fumătorilor adulți care, altfel, ar continua să fumeze și includem aici produse pentru vapat, produse din tutun încălzit și pliculețe cu nicotină pentru uz oral. Încercăm astfel să răspundem așteptărilor consumatorilor, ghidându-i totodată prin alegeri informate. Vânzările de țigări din prezent asigură resurse pentru dezvoltarea inovațiilor care le vor înlocui, precum dispozitivul nostru de tutun încălzit glo sau produsele de vapat, care au un profil de risc redus comparativ cu țigările.* Pentru a realiza acest obiectiv, ne bazăm pe dialoguri deschise, fundamentate pe știință, cu factorii decizionali, pentru a ne asigura că fumătorii primesc informații corecte despre alternativele disponibile, în cadrul unor reglementări predictibile și echitabile. Este ca o punte: în regiuni precum Europa de Est și în special în România, observăm schimbări rapide pe măsură ce consumatorii adoptă aceste opțiuni moderne, însă acestea trebuie susținute de un cadru legislativ predictibil, care să sprijine inovația fără a frâna progresul.

Ați menționat importanța dialogului pentru asigurarea unui cadru legal sustenabil. Cum influențează procesul de reglementare strategia BAT pentru dezvoltarea noilor categorii de produse?

Johan Vandermeulen: Reglementarea proporțională este esențială pentru avansarea strategiei de reducere a riscurilor asociate fumatului. Piețe precum Suedia, de exemplu, pot fi considerate „un model de referință” în materie de reglementare a produselor fără ardere. Modelul lor din ultimii 20 de ani este bazat pe dovezi, iar această abordare pragmatică a condus la scăderi istorice ale incidenței fumatului, prin facilitarea accesului la alternative validate științific, precum snus, protejând în același timp tinerii și prioritizând sănătatea publică. Regatul Unit, Japonia sau Noua Zeelandă sunt, de asemenea, exemple relevante, având cadre de reglementare favorabile care accelerează reducerea riscurilor, lăsând știința să fie factorul principal de orientare. În schimb, reglementările excesiv de restrictive, inclusiv interdicțiile totale, încetinesc progresul și împing consumatorii către piețele ilegale. La nivel global, susținem politici bazate pe dovezi, care pun pe primul loc strategiile de sănătate publică, iar în România observăm că reguli mai clare, fundamentate pe dovezi, pot debloca o creștere și mai rapidă a categoriilor de produse fără fum.

La BAT, susținem importanța dialogurilor oneste, fundamentate pe știință, cu factorii de decizie, pentru a ne asigura că fumătorii adulți primesc informații despre alternativele fără fum în cadrul unor reglementări echitabile și proporționale. Pentru a sprijini acest demers, am dezvoltat platforma Omni™, un manifest dinamic bazat pe dovezi și o platformă pentru schimbare. Angajamentul BAT față de reducerea riscurilor asociate fumatului este nu doar clar, ci și fundamentat pe dovezi din lumea reală și susținut de știință. Aceasta reprezintă o oportunitate semnificativă pentru toate părțile interesate de a se alătura dialogului și de a contribui la generarea schimbării.

Ce rol joacă investițiile menționate – peste 2 miliarde de euro în cercetare și dezvoltare – în accelerarea trecerii business-ului BAT către noile categorii de produse?

Johan Vandermeulen: Investiția noastră în cercetare și dezvoltare reprezintă un angajament curajos, cu peste 2 miliarde de euro investite în crearea unor produse care să contribuie cu adevărat la crearea unui viitor mai bun – A Better Tomorrow™. Nu este vorba doar despre cheltuieli, ci despre dezvoltarea unor dispozitive inovatoare care încălzesc tutunul fără ardere, dispozitive de vapat cu livrare precisă a nicotinei și pliculețe cu nicotină care nu implică inhalarea — toate testate riguros din punct de vedere al siguranței. Aceste inovații construiesc încredere atât în rândul autorităților de reglementare, cât și al consumatorilor adulți cărora li se adresează, accelerând tranziția noastră către un portofoliu fără fum. Într-o piață precum România, caracterizată de o evoluție dinamică și un apetit ridicat pentru inovație, acest lucru înseamnă soluții adaptate stilurilor de viață locale și care susțin o creștere sustenabilă.

Însă nu investim doar de dragul investițiilor. Avem nevoie și putem contribui cu cercetarea și expertiza noastră la dezbatere, deoarece credem că știința solidă vorbește de la sine și trebuie evaluată obiectiv prin procesul de evaluare independentă. Cenzura este contrară procesului științific, deoarece inhibă cercetarea deschisă, îngreunează schimbul liber de idei și poate suprima cercetarea și cunoștințele valoroase. Elita științifică la nivel global ar trebui să apere principiul fundamental al științei: schimbul liber de idei în căutarea cunoașterii, transparența cercetării și obiectivitatea.

Cum se reflectă transformarea BAT în procesul de management al riscului și în formularea strategiei de sustenabilitate a companiei?

Johan Vandermeulen: Pe măsură ce facem tranziția către un viitor mai bun – A Better Tomorrow™, ne concentrăm în primul rând pe responsabilitate. Aceasta înseamnă reducerea dependenței business-ului nostru de resurse naturale, gestionarea activă a amprentei de mediu și asigurarea unui mediu de lucru de calitate în cadrul tuturor operațiunilor și al lanțului nostru de aprovizionare. Aceste obiective nu sunt doar corecte din punct de vedere etic, ci și consolidează reziliența noastră ca afacere și poziționează BAT în locul potrivit pentru succes pe termen lung, într-o lume tot mai complexă și aflată într-o schimbare rapidă.

Diversitatea furnizorilor este un pilon esențial al strategiei de management al riscurilor și al strategiei ESG a companiei, într-un context în care lanțurile globale de aprovizionare se confruntă cu presiuni tot mai mari generate de instabilitatea geopolitică, provocări climatice și schimbări tehnologice accelerate. Pe fondul conflictelor, barierelor comerciale și realinierilor geopolitice care remodelează comerțul global, BAT a adoptat un model de aprovizionare mai flexibil și mai rezilient, susținut de inovație digitală și analize avansate. Abordăm riscurile climatice prin obiective ambițioase de sustenabilitate, inclusiv reducerea cu 50% a emisiilor Scope 1, 2 și 3 până în 2030 și atingerea neutralității climatice pe întregul lanț valoric până în 2050. Inteligența artificială reprezintă, de asemenea, o oportunitate transformatoare, determinând BAT să regândească modul în care tehnologia și oamenii colaborează pentru a modela viitorul muncii.

Sustenabilitatea și etica sunt integrate în deciziile de gestionare a resurselor printr-o abordare bazată pe risc, susținută de parteneri experți și audituri independente. Privind spre viitor, BAT construiește un lanț global de aprovizionare mai agil, investește în energie regenerabilă, în operațiuni susținute de inteligență artificială și combustibili sustenabili și colaborează la nivel intersectorial pentru a crea valoare pe termen lung. Considerăm că această evoluție va permite BAT să rămână un business competitiv, să creeze valoare sustenabilă și să contribuie la un viitor mai bun – A Better Tomorrow™.

Despre Johan Vandermeulen, Chief Operating Officer, BAT

Johan s‑a alăturat BAT în Belgia în 1992, în rolul de Marketing Trainee, fără să se aștepte ca acest parcurs să îl conducă, într‑o zi, către echipa de conducere a companiei. Debutul ca Brand Manager i‑a oferit o bază solidă în cunoașterea business-ului și expunere la așteptările consumatorilor față de mărcile BAT. De‑a lungul timpului, Johan a evoluat într‑o varietate de roluri de marketing și de conducere, devenind Director General al BAT Belgia, o experiență care i‑a accelerat dezvoltarea și a evidențiat angajamentul BAT față de parcursul profesional al angajaților. Ulterior, conducerea unor piețe majore precum Turcia și Rusia, precum și rolul de Director Global de Brand au reprezentat etape definitorii. Intrarea în echipa de conducere în 2014, ca Director Regional pentru EEMEA, urmată de numirea în funcția de Director Operațional (Chief Operating Officer) la 1 iulie 2023 reprezintă repere importante ale carierei sale.

Articol susținut de BAT România