INTERVIU – Liviana Dan, despre cea mai mare expoziție Câlția, puteri incomode și trecutul care produce prezent

Mai mult de o sută de lucrări Ștefan Câlția sunt prezentate în premieră laolaltă în cea mai mare expoziție dedicată creației artistului organizată până în prezent.

Liviana Dan, critic, istoric de artă și curator, vorbește într-un interviu acordat Curatorial despre „Transilvania | Extravaganza”, găzduită de spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu în perioada 19 iunie – 16 august.

Expoziția, vernisată în contextul Festivalului Internațional de Teatru (FITS), reunește 130 de lucrări din diferite perioade ale carierei artistului și ocupă aproximativ 1.000 metri pătrați, reprezentând un dialog între arhitectură și pictură. Cea mai veche lucrare expusă datează din 1970, iar cea mai recentă a fost semnată în luna aprilie a acestui an.

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