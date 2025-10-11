INTERVIU – Marilena Preda Sânc, despre arta în anii ’80: Supraviețuiam într-o lume care ne marginaliza

Marilena Preda Sânc vorbește într-un interviu acordat curatorial despre limitele existențiale ale ființei umane, despre cenzura din anii ’80 și autocenzura care există și azi, despre solidaritatea între artiștii optzeciști, despre ecologia ființării și integrarea artelor românești în istoria artelor vizuale universale.

Lucrări din anii ’80 ale artistei Marilena Preda Sânc, între care unele ce nu au fost expuse public până acum, sunt prezentate la galeria Gaep până la 25 octombrie.

