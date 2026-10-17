Skip to content
Actualitate

INTERVIU Matei Dima, scenarist și actor în „Teambuilding 2”: „Poți să critici dur un film, fără să îi desconsideri pe oamenii care s-au bucurat de el”

Ana Tepșanu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

La patru ani distanță după ce „Teambuilding” a adus peste un milion de oameni în cinematografele din România, actorul și regizorul Matei Dima revine cu o continuare care, spune el, încearcă să păstreze umorul primului film, fără să-i repete rețeta. Într-un interviu pentru publicul HotNews, Dima vorbește despre presiunea succesului, schimbările din lumea corporatistă și provocarea de a face o comedie în care publicul să se recunoască.

  • „Dacă te gândești permanent că trebuie să depășești primul film, riști să lucrezi pentru un clasament, nu pentru poveste. Pentru mine, întrebarea importantă a fost: avem ceva nou de spus cu personajele astea?”, spune Matei Dima pentru HotNews. 
  • „Teambuilding 2” a intrat în cinematografe în 6 octombrie. Lumea corporatiștilor din poveste a fost adaptată timpurilor actuale, de la provocările inteligenței artificiale și cele cauzate de burnout, la interacțiunea cu generația Z, diferențele dintre mileniali și tineri, cât și aspecte ale corectitudinii politice. 
  • Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem în comunitățile noastre, indiferent de opțiunile politice diverse.